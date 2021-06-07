Yeni yelpaze

- Arapça olsun, Kürtçe olsun diyen var mı?
......
Bayrak, ay yıldızlı bayraktır.
- Pembe bayrak olsun diyen var mı?
Başşehir Ankara’dır.
- İstanbul olsun diyen var mı? Kim var? İmamoğlu mu?
*
“Bu maddelere dokunamazsınız”
Onlar destek falan değil, yüce bir aşkla bağlandıkları müziğe dönmek istiyorlar... Hayata, sevgiye, hakka, hukuka ve helal ekmeğin piştiği fırına dönmek istiyorlar.
Müzisyenler, ince ruhlu insanlardır, onlara bahşiş veya harçlık vermek kimin haddi?
Devlet, önce bunu bilmeli ve müzisyene öyle yaklaşmalıdır.
Hayal ve Gerçek
128 milyar dolar tartışması halkı hiç enterese etmedi...
Ama 10 bin dolar maaş denince “Kim bu adam, ne parası bu” diye herkes dikildi.
Niye?
Neyi hatırlattı?
Bizimkileri.
Millet İttifakı, seçimi kazanırsa, koalisyona dönüşecek.
Kaç parti?
Yanlış saymadıysam - şimdilik - 7 parti.
***
Olsun.
İyi gidiyorlar.
- Yok, nisanda değil,
haziranda var... Yok yok, temmuzda.
- Hayır, sonbaharda seçim var.
- Hayır, öbür baharda.
..............
Ve hiçbirinde seçim yok.
Bilemediler.
Seçim olmadı.... Olmuyor.
20 - 25 yıl önce... On binlerce Türk’ten kan alınmış ve dışarıda - hâlâ - bilmediğimiz bir yerlere gönderilmişti.
............
Neyimizi inceledi yabancılar?
Asil Türk Kanı’nı mı?
Nesini?
- Yurtseverliğin menşeini mi? Güzel gönüllü insanların karakterindeki tılsımı mı? Yoksa, aldatılmaya hazır saf ve temiz tarafımızın ortak paydasını mı?
***
Bir de var ki, “Türk Irkı’nı zehirleyecek olan” kimyasal arayış içine girmiş de olabilirler.
Nerede arıyorsun?
Kimin için arıyorsun?
Sadece sevdiklerin için...
Halbuki nefret ettiklerin için de adalet aramalısın.
Ey Kılıçdaroğlu.
Sadece Osman Kavala’nın hakkını hukukunu aramakla kalma. En azından kendi partin içinde tasfiye edilen Atatürkçülerin de hakkını aramalıydın.
***
Esasen adalet sadece mahkeme koridorlarında, mahkeme salonlarında aranmaz.
Kapanıp vatan toprağını bir daha öptüm. Cennet bir ülkede yaşadığıma bir daha şükrettim.
- Yüzde 95 ha?
Aman, eksik olsun.
.............
Burası Türkiye Cumhuriyeti / Laik / Demokratik / Sosyal / Hukuk Devleti.
Bu vasıfların hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
Mecbur kaldınız diyelim.
Eh, fena sayılmaz.
7 yıl değil, 5 yıl da değil.
6 yıl...
Kim itiraz edebilir?
***
Lakin...
İkinci defa seçilemiyorsun.
Mesela... 40 yaşında cumhurbaşkanı olduysan, 46 yaﬂında süre bitiyor...
“Seçimle gelen, seçimle gitsin”
Yapma yahu.
Başka bir yolu yok mu bunun?
Sen bilirsin, haydi söyle. Seçimden başka bir yol söyle bana...
***
Hayatında bir kerecik olsun seçimle gelmemiş, dolayısıyla da seçimle gitmemiş adamlar, son günlerde bu lafa sarıldılar:
“Seçimle gelen seçimle gitsin.”
Birdenbire demokrat kesildiler.
Eğer evham değilse, diyebiliriz ki, dünya, kafayı Türkiye’ye takmış.
Hatta bir kısım Türkler bile kafayı Türkiye’ye takmış.
*
Öyle bir hava esiyor ki sanırsınız Türkiye, haritadan silinirse dünya birden bire huzura kavuşacak. Yani, karşımızda böylesine bir husumet cephesi var.
*
Bunu nasıl göğüsleriz?
Klişeleşmiş bir sözdür ama milli birlik tek çare.
Siyasi partiler dahil, medya dahil, bütün kurum ve kuruluşlar, kol kola girip sağlam dururlarsa bu badireyi elbet atlatabiliriz.
Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...
Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?
- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.
- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.
- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.
***
Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.
Hay Allah.
Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve
İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur?
Anketçiler bunu bilir.
- Başbakan kim olur?
Buyurun bakalım.
***
O sistemde birinci tur, ikinci tur diye bir ﬂey yok. İpi göğüsleyen, iktidara geliyor.
Aritmetik yetiyorsa tek başına iktidar...
Yetmiyorsa
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
Yeni yelpaze
Merkez Sağ’ı Demirel şöyle özetlerdi:
- Ezan susmaz, Bayrak inmez.
Özal da “ilerici sağ” kavramına sarıldıydı. Eski 4 eğilimden çıkardığı hedef iki kelimeyle özetlenebilir:
- Sosyal sağ.
Merkez Sağ’ın bugünkü kozu ise yerli ve milli kavramlar üzerine kurulmuştur.
Öyle ki, “sağ” kelimesini hiç telaffuz etmeden oluşmuş bir sağ blok var.
***
Merkez Sol’da ise; Merkez Sol’dan kalma hiçbir iz yok.
Orada, tek hedef olarak Erdoğan düşmanlığı’na yönelik bambaşka bir birliktelik doğdu ki,
neredeyse buna yeni bir ‘izm’ diyebiliriz.
Ancak, sağlıklı bir yapı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü düşman çekilip gittikten sonrasını bilemiyoruz. Karşılarına yeni bir Erdoğan bulup çıkarmak da zor.
***
Niye yazıyorum?
Önümüzdeki seçim, her iki taraf için de eldeki malzeme kısıtlı.
Meydanlara çıkıp en solcu benim, en milliyetçi benim, en demokrat, en laik, ya da en dinci velhasıl en en en benim diye bağırmak artık puan getirmez. “Yeni şeyler söylemek lazım.”
Zaten zor bir seçim.
Kampanyası daha da zor.
***
Peki, bugün seçim olsa taraflar hazır mı?
Değil...
Ama ille de seçim seçim diye tutturanlar var.
Evet var.
Her sabah kalkınca ilk vazifeleri bu.
Çünkü öyle emir almışlar.
Nasıl bir taktikse...
Bakalım göreceğiz.