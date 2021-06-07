Yeni yelpaze

Kaç kişiydi bunlar?

Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...

Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?

- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.

- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.

- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.

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Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.

Hay Allah.