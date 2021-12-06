Yazık bize

Türkiye öyle değişmiş ki...

2007’de, muhafazakâr Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na şiddetle itiraz eden muhalefet, aradan 10 yıl geçince (2018’de) onu tekrar Cumhurbaşkanı yapmak istedi.

Hatta daha önce Ekmeleddin Bey gibi bir mukaddesatçıyı bile resmen aday yaptı.

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Değişim mi gelişim mi bilmem ama Merve Kavakçı’nın başörtüsüne büyük tepki gösterenler, yine 10 yıl geçince hidayete erip “Türban yasağını biz kaldırdık” diye övünmeye başladı.

Tevekkeli...

Merhum Ecevit sonunda ne demişti:

- Bu parlamento, toplumun 10 yıl gerisindedir.

Nitekim işte o parlamento, topluma 10 yıl sonra ancak yetişti. Yasaklar öyle kalktı.