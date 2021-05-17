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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Yaşıyor
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Yaşıyor

17 Mayıs 2021

“Hitler ölmedi, yaşıyor” diyorlardı da inanmıyordum.

Doğruymuş meğer.

Hem de Propaganda Nazırı’yla birlikte yaşıyor. 

Aday m’aday

Kılıçdaroğlu aday olmayı hiç istemiyordu. Ağır eleştirilere rağmen kaytarmasını bildi, 2014 ve 2018 seçimlerinden uzak durdu.

Şimdi birdenbire ne olduysa, ilk defa bir aday olma arzusu taşıyor. Hem de heyecanlı bir biçimde.

Hayrola?

Ne değişti?

Onu heveslendiren yeni bir durum mu var?

***

Yine de sormak lazım:

- Sahiden istiyor musunuz? Yoksa rol mü yapıyorsunuz?

“Rol yapıyorum” demez.

Ama “İstiyorum” der mi bilmem. Onun vardır böyle kaçamak cümleleri, sesini incelterek falan “kibar anlatımları.”

***

Belli ki kendisini şuna inandırmışlar:

- Bu seçim, bundan önceki seçimlerden daha kolay olacak... Kazanırsan ancak şimdi kazanırsın. Aday ol.

Böyle bir kampanya var ama doğru mu değil mi, onu sandıkta göreceğiz.

İhtimaller:

Kılıçdaroğlu kaybederse, değişen bir şey yok.

Sadece kendisi kaybetmiş olur.

Peki ya kazanır da Cumhurbaşkanı olursa?

- İşte o zaman CHP kurtulur.

X

Şimdi de bu

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Mayıs 2021
Türkiye’yi önce, o meşhur Korona - Risk Haritası’na sokuyorlar.

Sonra?

Sonrası kolay.

Salgın var diye FORMULA-1’den tutun, bütün spor ve müzik etkinliklerine kadar ne varsa, hepsini sizden alıp başka

ülkelere veriyorlar...

*

Şu Şampiyonlar Ligi Finali, kaç kere gitti geldi... Sonunda kim kazandı? Bizde mi kaldı, Portekiz’de mi, resmi açıklamada bile o muallâk...

100’üncü yılda bir final maçı daha vereceklermiş, miş... Korona o vakte kadar sürmez ya... Bakalım onu nasıl geri alacaklar... Nasıl bir mazeret üretecekler.

*

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Tercümesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Mayıs 2021
Ne güzel söylemiş Ömer Çelik:

- “İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, istediği zaman istediği zulmü yapabilir demek... Herkes buna uygun

bir bahane uydurmalı demek...

............

- “İsrail ve Filistinli gruplar çatıştı” demek, İsrail, sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demek.

............

- “Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri

Mescid-i Aksa’ya saldırdı demek...

............

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Bayramlık

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Mayıs 2021
Bütün bozulmuşluğa rağmen, Sağlıklı Aile Yapısı yaşıyor... Türkiye’deki tılsım budur.

Bayram ise, dayanışma ahlakımızı pekiştiren, bize nezaketi, nezahatı, iffeti, izzeti, tabii o arada da görev, sorumluluk ve disiplin gibi kavramları aşılayan, uçsuz bucaksız

bir kaynaktır.

Yoksa bayram nedir?

Sadece ziyaret midir, sadece el öpmek midir?

Hayır.

Bütün hatlarımızla birlikte kendimize dönmek, düşünmek ve düşündürmektir.

Bu duygular

içinde bütün okuyucularımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

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Eşkal

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Mayıs 2021
İttifak’ın çatı adayında aranan vasıfları biliyorsunuz.

Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri.

Eşkal tamam.

Tamam da, ya kaybederse?

Bütün bu vasıfların on para etmediğini mi içtihata bağlamış olacağız?

Bu ne zahmet?

..................

Bir şey söyleyeyim mi?

Allah her adaya

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Sonrası kolay

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Mayıs 2021
Bir küçük telefon fihristi oluşturacak kadar çatı aday ismi geldi geçti.

Ölçü nedir?

Nasıl bir aday?

Aranılan ilk vasıf, sağdan oy alabilecek biri’ydi.

Düşünün, Ekmeleddin Bey kimin aklına gelirdi?..

O bile geldi.

Ama yetmedi.

***

Daha sonra AK Parti’den de oy alabilecek “bir hasım” üzerinde duruldu.

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Biraz yavaş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Mayıs 2021
Cumhur ve Millet...

Her iki ittifakta da erken öten horozlar var. Yüzde 60’a kadar “kafadan” sallıyorlar.

Aklıma ne geldi:

Adamın biri bakkala koşmuş, nefes nefese... Bir 500 liralık banknot uzatıp şunu boz demiş.

Bakkal gayet sakin, almış 500’lüğü, çekmecesinden iki tane 250 liralık banknot çıkarıp vermiş adama.

Alman’a dair

Yıldönümü...

Mayıs.

Farz edin ki 1945’teyiz.

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Daha neler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Mayıs 2021
Bazı anketlere göre, AK Parti oyları, yüzde 30’un altında.

Çok bile.

Niye 20’nin altında değil?

Yahu “bittik, battık, mahvolduk” diye günde

24 saat boşuna mı bağırdık?

Biz seni yüzde 10’un altında ararken, sen hâlâ 20’lerde mi geziyorsun?

Sen torpilli misin?

# Bunlar da var

Hem koyu muhalif...

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Sisteme dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Mayıs 2021
﻿Bir taraftan sandık her şey değildir diye bağırıp da, diğer taraftan sürekli erken seçim istemek biraz tuhaf geliyor ama yine de üzerinde düşünmek lazım.

Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin

başına çok dertler açmıştır.

***

Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.

O da bir yol.

Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.

Yeni bir rüzgar

Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var:

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Eller yukarı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Mayıs 2021
İmamoğlu ‘haklı olarak’ soruyor:

- İnsanlar elleri arkada yürüseler saygısızlık mı?

Hayır, değil. Lakin... Benim de aklıma şunu sormak geliyor:

- Belediye Başkanı türbede tek başına mı yürür? Sağında solunda, önünde arkasında, hiçbir refakatçi olmaz mı?

Ve devamla:

- Başkan’ın fotoğrafı sırf arkadan mı çekilir? Yani, sırf ellerinin arkada olduğunu göstermek için... Öyle mi?

Bir deli saçması da benden gelsin istedim. Başka sorum yok:

- Eller yukarı. 

Kaynak

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Sen de yap

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Mayıs 2021
MHP’nin anayasa çalışmasını, Devlet Bahçeli heyecanla ilan etti ama muhalefet buz gibi karşıladı, buz...

Onca zahmet, onca emek, hiçbir şey ifade etmiyor mu?

Bir eline sağlık da mı denmez? Beğen veya beğenme, bu mudur insana değer? Emeğe saygı?

............

En tuhafı da, bu anayasayı gündemi değiştirmek için ortaya atılmış bir malzeme

olarak aşağıladılar.

Bu çok ayıp.

Türkiye’de gündemi değiştirmek için, malzemeye ihtiyaç mı var? Kılıçdaroğlu tek başına zaten malzeme değil mi?

(Not: Bir anayasa da sen yap görelim. Yapamıyorsan HDP’ye sipariş ver.)

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İmkansız

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Mayıs 2021
On kere, yüz kere, bin kere sordular:

- Aday mısınız?

Kılıçdaroğlu da her seferinde münasip bir lisanla konuyu kapattı. Şimdi son olarak klişe bir cümle hazırlamış, kim sorsa aynı cevabı veriyor: (Mealen)

- İttifak’tan böyle bir karar çıkarsa kaçamayız.

***

Çıkmaz çıkmaz.

Öyle bir karar çıkmaz.

Çıkmaması için de zaten bütün şartlar şimdiden hazır... Esasen öbür liderler de istemezler Kılıçdaroğlu’nun çatı adaylığını... Peşinen mağlubiyeti niye kabul etsinler.

Geriye hangi ihtimal kalıyor:

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Zihin açıklığı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Mayıs 2021
Kılıçdaroğlu niye kızdı, anlayamadım.

Ağzına geleni söyledi:

- Türkiye’de demokrasi askıya alınmıştır.

- Anayasa askıya alınmıştır.

- Hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. Bunu bütün dünya duysun.

..........

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün  “kayıt yasağı”yla ilgili son genelgesine kızmış, anladık ama eleştirilerini sayıp döküp takipçisi de olmak varken, niye bu kadar ağır konuşmuş, niye “bütün dünya bunu duysun” diye bağırmış, anlayamadım.

***

Gerçi arada bir

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Terör ve Şube

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Mayıs 2021
Ayrıntıyı Akşam Gazetesi’nde okudum.

Bazı senatörler, bazı kalantor YPG ve PKK yandaşlarını ABD’ye getirmek için özel vize önermişler... Böyle enteresan öneriler hep senatörlerden geliyor.

PKK desen, Washington’a çoktan kapağı attı. Artık onun da aleni bir lobisi var. (Türkiye’dekiler gibi gizli kapaklı değil.)

*

Buna çok memnun oldum.

Demek ki terör, okyanus ötesi bir kariyer sahibi oluyor.

Dolayısıyla da legalize oluyor.

Öyleyse?

Meksika Sınırı’nda inşallah

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Fark’a dikkat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Mayıs 2021
24 Nisan’ın üzerinden 8 gün geçti, soykırım masalı hâlâ gündemdeki yerini “coşkuyla” koruyor. Yanlış okumadınız coşkuyla dedim.

Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder.

5 milyon nedir ki?

Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var.

Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil.

Değil.

***

Peki, mesele siyasal ağırlık mı?

Bence o da değil.

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Bu kadarı yeter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Mayıs 2021
Çok uzatmadık mı?

Joe Biden’a, soykırımla ilgili gereken cevap, bir kere verilirdi, yeterdi. Gülle gibi ağır lafları her gece her vesileyle televizyonlarda tekrarlamak, bence meseleye hafiflik getirebilir.

- Tıpkı Amerikalıların getirdiği gibi.

***

Amerikalılar bu meseleyi zaten hafifletmişlerdir.

Her yıl aynı tarihte, “söylesem mi söylemesem mi” diye papatya falı açtıkları bir konu, ciddiyetini nasıl muhafaza eder? Hele yıllarca yok sayılan bir nesne, bu yıl birdenbire nasıl var olur? 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde bunu Joe Biden’a sorsak bile kime ne fayda getirir?

***

Dünyada artık devlet adamı yetişmiyor deyince yadırgıyorsunuz.

Siz söyleyin.

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17 günlük kamp

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Nisan 2021
Her yıl, 3 günlük Ramazan Bayramı’nı allem edip kallem edip 9 günlük tatile çıkarmayı becerirdik.

Bu yıl 9’u ikiye katlayıp, tatili 17 güne çıkardık.

Kurban Bayramı’na Allah Kerim.

*

Aman, otoyollara dikkat diyorduk yıllarca... Trafik Canavarı’na dikkat.

Ne değişti?

Şimdi tehlikenin sadece cinsi değişti. Aman koronavirüs’e dikkat diyoruz, o kadar.

Yani nereden baksanız, işin özü kurallara riayet.

*

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Virüsten beter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Nisan 2021
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de kırıp geçiren nedir? Koronavirüs.

 

Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu.

***

Her şeye eyvallah da... Ama hiçbir kural dinlemeyip, bulaşı üçe dörde katlayan ve işte bugünkü sert kısıtlamalara sebebiyet veren sorumsuzlar güruhu yok mu?..

Onlara dayanamıyorum.

***

Şimdi de kısıtlamaları eleştiriyorlar.

- Yahu kısıtlama size ne yazar?

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Neye benziyor?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Nisan 2021
﻿Kısıtlamalar, Ramazan Bayramı’nı da içine aldığı için sevinen laikçiler var. (Laik demedim, laikçi dedim.)

Ama aynı laikçiler, gönüllerince tatil yapamayacakları için çok üzgünler. Salgın da neymiş!

...........

Yobaz’ın sağcısı solcusu olur mu? Nitekim Ramazan Bayramı’na kasten yasak getirildiğini düşünen dinciler de var.

(Dindar demedim, dinci dedim.)

***

İşte bizim kutuplaşmalarımız her konuda böyle. Erdoğan karşıtları Joe Biden’ı şimdi nasıl alkışlıyorlarsa, Erdoğan’ı destekleyenler de Biden’a öyle ateş püskürüyorlar. Soykırım iddialarının önüne arkasına, belgesine bulgusuna bakan yok.

***

Sırf bu iktidara duyduğu nefret yüzünden

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