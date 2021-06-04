Yamalı bohça

- Yok, nisanda değil,
haziranda var... Yok yok, temmuzda.
- Hayır, sonbaharda seçim var.
- Hayır, öbür baharda.
..............
Ve hiçbirinde seçim yok.
Bilemediler.
Seçim olmadı.... Olmuyor.
20 - 25 yıl önce... On binlerce Türk’ten kan alınmış ve dışarıda - hâlâ - bilmediğimiz bir yerlere gönderilmişti.
............
Neyimizi inceledi yabancılar?
Asil Türk Kanı’nı mı?
Nesini?
- Yurtseverliğin menşeini mi? Güzel gönüllü insanların karakterindeki tılsımı mı? Yoksa, aldatılmaya hazır saf ve temiz tarafımızın ortak paydasını mı?
***
Bir de var ki, “Türk Irkı’nı zehirleyecek olan” kimyasal arayış içine girmiş de olabilirler.
Nerede arıyorsun?
Kimin için arıyorsun?
Sadece sevdiklerin için...
Halbuki nefret ettiklerin için de adalet aramalısın.
Ey Kılıçdaroğlu.
Sadece Osman Kavala’nın hakkını hukukunu aramakla kalma. En azından kendi partin içinde tasfiye edilen Atatürkçülerin de hakkını aramalıydın.
***
Esasen adalet sadece mahkeme koridorlarında, mahkeme salonlarında aranmaz.
Kapanıp vatan toprağını bir daha öptüm. Cennet bir ülkede yaşadığıma bir daha şükrettim.
- Yüzde 95 ha?
Aman, eksik olsun.
.............
Burası Türkiye Cumhuriyeti / Laik / Demokratik / Sosyal / Hukuk Devleti.
Bu vasıfların hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
Mecbur kaldınız diyelim.
Eğer evham değilse, diyebiliriz ki, dünya, kafayı Türkiye’ye takmış.
Hatta bir kısım Türkler bile kafayı Türkiye’ye takmış.
*
Öyle bir hava esiyor ki sanırsınız Türkiye, haritadan silinirse dünya birden bire huzura kavuşacak. Yani, karşımızda böylesine bir husumet cephesi var.
*
Bunu nasıl göğüsleriz?
Klişeleşmiş bir sözdür ama milli birlik tek çare.
Siyasi partiler dahil, medya dahil, bütün kurum ve kuruluşlar, kol kola girip sağlam dururlarsa bu badireyi elbet atlatabiliriz.
Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...
Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?
- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.
- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.
- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.
***
Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.
Hay Allah.
Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve
İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur?
Anketçiler bunu bilir.
- Başbakan kim olur?
Buyurun bakalım.
***
O sistemde birinci tur, ikinci tur diye bir ﬂey yok. İpi göğüsleyen, iktidara geliyor.
Aritmetik yetiyorsa tek başına iktidar...
Yetmiyorsa
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
Doğruymuş meğer.
Hem de Propaganda Nazırı’yla birlikte yaşıyor.
Aday m’aday
Kılıçdaroğlu aday olmayı hiç istemiyordu. Ağır eleştirilere rağmen kaytarmasını bildi, 2014 ve 2018 seçimlerinden uzak durdu.
Şimdi birdenbire ne olduysa, ilk defa bir aday olma arzusu taşıyor. Hem de heyecanlı bir biçimde.
Hayrola?
Ne değişti?
Onu heveslendiren yeni bir durum mu var?
Sonra?
Sonrası kolay.
Salgın var diye FORMULA-1’den tutun, bütün spor ve müzik etkinliklerine kadar ne varsa, hepsini sizden alıp başka
ülkelere veriyorlar...
*
Şu Şampiyonlar Ligi Finali, kaç kere gitti geldi... Sonunda kim kazandı? Bizde mi kaldı, Portekiz’de mi, resmi açıklamada bile o muallâk...
100’üncü yılda bir final maçı daha vereceklermiş, miş... Korona o vakte kadar sürmez ya... Bakalım onu nasıl geri alacaklar... Nasıl bir mazeret üretecekler.
*
Yamalı bohça
6 parti mi, 7 mi, 8 mi, kaç parti ise işte... İsrail’deki yeni koalisyon böyle.
Neyi hatırlattı?
Bizimkileri.
Millet İttifakı, seçimi kazanırsa, koalisyona dönüşecek.
Kaç parti?
Yanlış saymadıysam - şimdilik - 7 parti.
***
Olsun.
İyi gidiyorlar.
Aralarından su sızmıyor.
Sızmaz.
Karşıda ortak düşman olunca, sımsıkı sarılırlar. Hiçbir ihtilaf olmaz... Ta ki düşmanı mağlup edene kadar.
- Ya sonra?
***
Düşmanı oradan indirip yerine kendileri geçtikleri zaman...
- Canım cicim dönemi biter.
- Ortaklarla şahsiyet çatışmaları başlar.
- İdeolojik farklılıklar hemen belirir.
- İdeolojik değilse bile geleneksel refleksler ayrı ayrı sesler getirir...
Velhasıl muhalefetteyken muhteﬂem bulduğunuz o koro, detone olup kulakları tırmalar. İşin tadı tuzu kaçar. Ve bir noktadan sonra İlişkiler bozulur. Işıklar söner... Paydos.
***
Bu bakımdan, koalisyonlar, tercih edilen model değildir. Ancak mecburiyetten kurulur. Gittiği kadar gider. Az mı gider çok mu gider, bilinmez. Ama uzlaşma kültürü olmayan ülkelerde zor yürür.
***
Şimdiki muhalefet cephesi, bence en mutlu günlerini yaşıyor. Düşmanı pataklarken, en büyük keyfi alıyor, tamam ama düşman mağlup olup gittikten sonra karﬂısında ne kalacak? Hiç... İttifakı hangi heyecan ayakta tutacak?
(Dilerim, o boşluğu icraat heyecanı doldursun.)
DİBİ KARA
El kesesinden tazminat ödeyenlerin, 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi ayıplayacak hali yoktur.