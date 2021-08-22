- At atabildiğin kadar.
10 milyon işsiz varmış.
Yok yahu, 20 milyondur belki. İyi saydın mı?
Hele enflasyon...
Gerçekte 35 - 40’tan aşağı değilmiş.
***
Diye diye, millette moral mi bıraktılar?
Sabah akşam bağırıyorlar:
Önce CHP’li başkan...
Diyor ki:
Afgan mültecilerin Türkiye’ye yerleşmesi için Erdoğan, Joe Biden’a söz verdi.
- Ne bildin?
- Nereden bildin?
- Kim söyledi sana?
Yahu, Erdoğan’la Biden
Onları nasıl geri göndereceğiz:
- Davul zurnayla.
Sınır ötesinde... Önce evlerini barklarını, bağlarını bahçelerini temin edeceğiz. Hastanelerini, okullarını ne lazımsa hepsini kuracağız.
..........
Sıra iş bulmaya gelince?..
İş insanlarına diyeceğiz ki:
- Haydi bakalım gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.
Onlar da bizim güzel hatırımız için enkaz halindeki Suriye’ye gidip birer fabrika kuracak, vesselam.
Öyle bir bela ki, koronavirüsten beter.
- Halk düşmanı.
- Halkların düşmanı.
- İnsan düşmanı.
***
Elinde değil.
ABD böyle yaratılmış.
Ta başından beri, onun gözünde
Ben yokken geçirdiğimiz acı günleri, yüreğim sızlaya sızlaya televizyonlardan takip ettim.
Ama Manavgat’tan Marmaris’e, Köyceğiz’e oradan Kastamonu’ya Sinop’a, Bartın’a, Rize’ye, Artvin’e...
Velhasıl memleketin her köşesine yetişen kahramanları ve milli ruh denen o şaheseri, gururla seyrettim.
***
Düşünüyorum da...
Mutad ABD oyunlarından pandemiye kadar... Terörün her türlüsünden deprem, sel, heyelan ve yangınlara kadar, darbe girişimi dahil başımıza gelmeyen kalmadı. Hamdolsun dimdik ayaktayız...
.............
En çok da hükümete şaşmaktayım. Bütün bunlara rağmen 20 yıldır iktidar.
Ve küllerinden doğacak bir “yeşil vatan” için, seferberlik başladı.
***
Bu bir yurt savunmasıdır.
Tıpkı mavi vatan gibi.
Toprak ana gibi.
Gökvatan gibi.
Sath-ı müdafaa.
***
Nasıl da memnun karşılıyorlar?
Deprem, sel, yangın ve benzeri her türlü âfet, bunlar için bayramdır.
- Yangın daha da büyümeli.
- Sel daha da yayılmalı.
- Terör nerede kaldı?Üç beş cenaze gelmeli.
Adamlar böyle mutlu oluyorlar.
Acıları bırakıp, önce devlette kusur arıyorlar.
Zavallı devlet.
Seçim varmış gibi mevzilendiler.
Her iki taraf da:
- Kapı kapı gezeceğiz diyor.
Alâ.
Lakin biraz tehlikeli bir yol.
Ölçüyü kaçırmamak lazım.
***
Kapıyı çaldınız diyelim.
Suyu “silah gibi” kullanmak, savaşta bile insanlık suçudur.
Bolu Belediye Başkanı, Suriyeli mültecileri yıldırıp Bolu’dan kaçırtmak için suyu onlara 10 kat daha pahalı satacağını söylüyor.
Tevekkeli Kılıçdaroğlu “Sizi Suriye’ye kısa sürede geri göndereceğim” deyip duruyor...
“Nasıl gönderecek, hangi yöntemle” diye ben de düşünüp duruyordum.
Şimdi anlaşıldı.
- Bolu taktiğiyle.
***
Anlaşılması gereken bir nokta daha vardı...
Diledikleri yerde, diledikleri gibi yer içerler, gülüp eğlenirler, garsonları, komileri - rehin almış gibi - tepelerinde saatlerce bekletirler...
Bazı masalara izzet ikramda bulunacak kadar da cömerttirler... Velhasıl fiyakaları yerindedir.
- Peki hesap?
***
Hesap, kaç para gelirse gelsin, bize ne?
Öyle demeyin.
Daha işin karakol kısmı var, medya kısmı var...
Durun bakalım.
Onun yerinde ben olsam, bu toplumsal disiplinsizlik karşısında havlu atar
"Ne haliniz varsa görün" diyerek çoktaan istifa ederdim.
Suç ortaklarımız
Salgının başından beri... Kurallara uymamakta ısrar edenler!..
Ve şimdi de... Aşı olmamakta direnenler!..
Her şeyden önce şunu bilsinler ki, okula gidemeyen, yüz yüze eğitim alamayan koskoca bir nesli, sırf bu sebeple kaybetmek üzereyiz.
Bu çocuklar ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de öğrenciliklerini... Bu yaşlara da bir daha dönemeyecekler.
***
Keşfedenler, Amerikalılar.
Yalana takla attırıp, onu allayıp pullayıp, şık bir ambalajla servise sunanlar Fransızlar.
Onu bir pişkinlik ve yüzsüzlük haline getirenler, sinsi Avusturyalılar.
***
- Elimize su dökemezler.
Yalanı itibarlı bir meslek, hatta bir kariyer haline getirenler ise Türklerdir.
Zaten Amerikan yalanlarının ana malzemesi, tuzu biberi Türkiye'den gitmektedir.
Dahası...
Ya da yumuşak muhalefet yapmaya karar vermek.
Olmaz.
Karar vermek'le olmaz.
Muhalefetin biçimi, dozu, yolu yordamı, yöntemi, önceden belirlenmez. Sert veya mülayim olmayı, ancak şartlar getirir.
Konuya ve yerine göre, farklı tepkiler vardır. Bu bir reflekstir. Anında fışkırır. Ama siz bunu hesaplı, planlı ve ölçüp biçerek bir programa yüklerseniz, samimiyetsizliğiniz önce ses tonunuzdan anlaşılır.
Geometri değil bu konuştuğumuz.
- Siyaset konuşuyoruz.
Her dakika yanar döner.
Demişti ki:
- O zat’ın okuma yazması vardır ama okuduğunu anlamakta zorluk çeker.
Vallaha verdiği eşkal,
o kadar çok insana uygun ki, adamı hâlâ teşhis edemiyoruz.
***
Tanıdığımız Devlet Bahçeli, Başbakanlığı nasıl reddettiyse, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı da kabul etmez. Şimdiden şuraya yazıyorum ki kayda geçsin.
Günü gelince konuşuruz.
***
Vallaha geriye dönüp de ta 1950’lere gidersek “Kore’de ne işimiz var?” diye de sorabiliriz.
Bu gibi durumlarda, Devlet kâr-zarar hesabını herhalde iyi yapıyordur.
Nitekim, Kore’de gösterdiğimiz kahramanlıklara karşılık ödüllendirilmiştik.
NATO’nun saygın üyesi olduk.
Şimdi de Kabil’de göstereceğimiz kahramanlıkların ödülü olarak, bakarsınız belki bizi şıp diye Avrupa Birliği’ne alıverirler.
Anket
Size sorarlarsa ki:
- Hangi partiye oy vereceksin?
Mesela iktidar partisi’yle ana muhalefet partisinin bu çekişmesi nedir?
Bence demokrasinin gereğidir.
......
Tek tip insan arıyorsanız, boşuna aramayın.
Bu ülkede her türlüsü var:
- Laik, dindar, dinsiz, muhafazakâr, milliyetçi, liberal, faşist, sosyalist... vs.
Kutuplaşma mıdır bu?
Hayır.
Bir sürü ölçü vardır.
Ama bence en mühimi:
“Kaç yılda bir seçim yaptığından” anlaşılır.
İki yılda bir mi? Üç yılda bir mi? Dört veya beş yılda bir mi?
Kaç yılda bir seçim?
*
Muhalefet, her gün
Aynı istikamette oy kullanacağı belli insanlar, birbirlerini çılgınca alkışlıyor... Parti kongreleri gibi.
“- Türk’ün Türk’e propagandası.”
Tamam da...
Ne faydası var?
Rakip partiye kepçe atıp yeni oylar devşirmedikten sonra, sahi ne faydası var?
Artık anlayın şunu.
Ölçü, alkışların şiddeti değil, ‘kelle sayısı’dır.
Seçim budur.
Ama şurası belli.
Ya Tayyip Erdoğan'la birlikte yaşamaya iyice alışacaksınız...
Ya da Kılıçdaroğlu'yla birlikte yaşamaya mecbur, hatta mahkumsunuz.
Zaten dilinizi yavaş yavaş alıştırın.
Seçim değil bu...
Bu bir referandum:
- Erdoğan'a evet, Erdoğan'a hayır,
Vız gelir
Taliban’la selamlaşırsak bize şeriat bulaşmaz, korkmayın.
Bırakın bu kompleksi.
Türkiye bunları çoktan aşmış, özgüvenini kazanmış bir cumhuriyettir.
Vaktiyle Soyvetler’e yanaştık komünist mi olduk?
Führer’le aramızın iyi olduğu yıllar, sanki Nazi olmaya mı özendik?
Hayır.
Türkiye’nin özenip taklit edeceği bir başka rejim yoktur.
Zafer haftası’na geliyoruz.
Atatürk’ü bir daha minnet ve şükranla anmanın tam zamanıdır.
Sonuncu...
Seçim falan laf.
Erdoğan’ın karşısına çıkacak bir aday aranıyor,
Bütün mesele bu.
***
Anketler sıra sıra.
Mansur Yavaş mı Erdoğan’a daha yaklaşır, İmamoğlu mu daha yaklaşır, yoksa Kılıçdaroğlu mu?
Hangisi Erdoğan’ı zorlar?
***
Gerçi Mansur Yavaş, adaylık konusunda istekli gözükmüyor. Böyle bir görüntü vermedi ama anketçiler onu da katıyorlar...
Her neyse...
Netice.
- Kılıçdaroğlu sonuncu.
Ama hâlâ diyor ki:
- İttifak karar verirse aday olurum.
Ben de diyorum ki:
- Bu ne tevazu?
***
Akşener’i yazmadım.
Çünkü onu kaybetme ihtimali olan bir yarışta görmek istemiyorum. Düşünün ki kaybederse milletvekili de olamıyor.
Oysa Meclis’te ona çok ihtiyaç var.
Mesleğinin en verimli çağında, zaten böyle bir hata yapacağını hiç sanmıyorum.
..........
Durun şimdi:
Ben sonuncu’nun peşindeyim.