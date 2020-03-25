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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Virüsten damlalar

25 Mart 2020

“Şu okullar olmasaydı, maarifi ne güzel yönetirdim” diyen Osmanlı Nazırı, haklıymış meğer.

Kolay değil.

Bir virüs geldi, kaç Bakanlığı birden teyakkuza geçirdi:

Milli Eğitim, Sağlık, İçişleri, Maliye başta olmak üzere 7 - 8 - 9 bakanlık, 24 saat ayakta... İşleri zaten çoktu, bir de bu çıktı.

Allah kolaylık versin.

***

Üstelik, ufacık bir hata veya eksik görünce, “nerde bu devlet” diye hemen bağırmaya hazır, asabi insanlarız.

Bereket muhalefet - şimdilik - muhalif davranmıyor. Müşfik bir ses tonuyla milli birliğe katkıda bulunuyor: Kılıçdaroğlu’nu hiç bu kadar munis görmemiştim.

Bu duruş ona vallaha yakışıyor...

Özgür Özel’in “müteahhit alacaklarına yönelik önerisi bile” hepimize tebessüm getiriyor.

***

Nedim Şener’in kulakları çınlasın:

“İran’dan ders, İtalya’dan ibret” alacağımız muhakkaktır.

Yeter ki cıvıtmayalım.

Bu, insafsız bir virüs... Hiç hata kabul etmiyor.

Mesela 10 kişilik grupta 1 kişi falso yapsa, diğer 9 kişi de tehlikeye düşüyor.

Bakan “Virüs bütün Türkiye’ye yayıldı” dedi. Bunca tedbire rağmen nasıl yayıldı? Belli ki insanlardan gelen yanlışlarla...

Bizim ezeli derdimizdir bu:

- Ciddiyetsizlik.

****

Her neyse. Artık bir süre katlanacağız:

-Okulsuz eğitim.

- Maçsız futbol.

- Müziksiz konser.

- Filmsiz sinema... vs.

Bunların kıymetini şimdi anlıyoruz.

Ne zaman biter bu hasret?

Biter.

- İnsanlar ciddi olursa...

Çabuk biter.

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