Onun itibarsız demesiyle Türkiye elbet itibarsız olmaz.
Zaten önce lafa baktım,
bir de söyleyene baktım...
Kim?
“Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyen zat
kim ise, yine o...
Hemen dua ettim.
Niye?
Bir kerecik olsun, Allah bunlara memleketiyle övünme gururu nasip eylesin diye... Bir kerecik yahu.
***
Bu duygudan mahrum yaşamak ne acı şey...
Mutsuzgiller güruhu, tam
72 yıldır böyle mutsuz işte. Sporda kazandığımız bir altın madalyaya bile sevinemiyorlar. Bir Türk doktorun başarısına bile heyecan duyamıyorlar... Bir Türk filminin dünyaca beğenilmesine bile
ilgi gösteremiyorlar.
Yarın açılacak olan
Çanakkale Köprüsü var ya...
Böyle bir şahesere de alkış tutamazlar.
Acınacak haldeler.
***
Elin Yunanı Miçotakis ise, Türkiye’de yediği bir Leblebi Helvası’nı yüceltiyor, nasıl yapıldığını soruşturup öğreniyor.
Bizimkiler ise Türk Musikisi’ne bile yabancılar... Suzinak’ı
bir çiçek zannediyorlar.
***
Konumuzla ilgisi yok gibi görünüyorsa da, 40 bin Suriyeli’nin, Rusya Ukrayna savaşına gönüllü katılma arzusu, konumuzla pekâlâ ilgilidir.
Çeşitli güçlerin işgali altındaki Suriye, 12 yıldır kan ve gözyaşı dökerken, 40 bin Suriyeli’nin kendi vatanı için savaşmayıp, yabancıların savaşında ne işi olabilir? Siz bunu bir düşünün...
Var ya, o duygu
Onun itibarsız demesiyle Türkiye elbet itibarsız olmaz.
Zaten önce lafa baktım,
bir de söyleyene baktım...
Kim?
“Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyen zat
kim ise, yine o...
Hemen dua ettim.
Niye?
Bir kerecik olsun, Allah bunlara memleketiyle övünme gururu nasip eylesin diye... Bir kerecik yahu.
***
Bu duygudan mahrum yaşamak ne acı şey...
Mutsuzgiller güruhu, tam
72 yıldır böyle mutsuz işte. Sporda kazandığımız bir altın madalyaya bile sevinemiyorlar. Bir Türk doktorun başarısına bile heyecan duyamıyorlar... Bir Türk filminin dünyaca beğenilmesine bile
ilgi gösteremiyorlar.
Yarın açılacak olan
Çanakkale Köprüsü var ya...
Böyle bir şahesere de alkış tutamazlar.
Acınacak haldeler.
***
Elin Yunanı Miçotakis ise, Türkiye’de yediği bir Leblebi Helvası’nı yüceltiyor, nasıl yapıldığını soruşturup öğreniyor.
Bizimkiler ise Türk Musikisi’ne bile yabancılar... Suzinak’ı
bir çiçek zannediyorlar.
***
Konumuzla ilgisi yok gibi görünüyorsa da, 40 bin Suriyeli’nin, Rusya Ukrayna savaşına gönüllü katılma arzusu, konumuzla pekâlâ ilgilidir.
Çeşitli güçlerin işgali altındaki Suriye, 12 yıldır kan ve gözyaşı dökerken, 40 bin Suriyeli’nin kendi vatanı için savaşmayıp, yabancıların savaşında ne işi olabilir? Siz bunu bir düşünün...