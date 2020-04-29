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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Uzatmalar

29 Nisan 2020

Belli ki Türkiye, taze bir başlangıç yapacak.

Karantinadan çıkar çıkmaz düğmeye basacak...

Bütün kurumlarıyla.

Bunu söylerken elimde bir veri yok ama korona karşısında halkın kararlı duruşu bunu gösteriyor.

Yeni bir hırs ve azimle, yeni bir dönem başlayacak.

***

Bu durumda siyaset nasıl şekillenecek?

Hamaset devri bitti.

Yani, meydanlara inip aynı masalları okumak yok.

Vaatler gayet somut olacak. Sepetinde pamuğu olanlar, projelerine göre puan toplayacak. Liyakat yarışacak... Sen istediğin kadar bağır, hakaret et, bu millet, karantinada kaybettiği vakti telafi için bütün hatlarıyla hücuma geçecek ve yeni ufuklara açılacak.

***

Unutma ki, şu karantina dönemi, itibarı da tazelenmiş bir Türkiye getirecek dünyaya.

Sen “Burada can ve mal güvenliği yok” diye istediğin kadar bağır. AB’nin Türkiye’ye bakışı değişecek. Belki de Pentagon, teröristlere silah bağışlamaktan vazgeçecek.

Demek ki topu durdurup, oyunu tekrar başlatacağız.

Gayet soğukkanlı...

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