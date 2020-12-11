Üstün hizmet

Sonuç ne oldu?

Hangi konuda mutabık kaldık?

Toparlayalım:

- Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?

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- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt?

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- 4 parti, sahiden bir anayasa taslağı mı hazırladı, yoksa 4 temsilci oturup pişpirik mi oynadı? Prof. Dr. Kaboğlu, ikrar mı etti, yoksa inkâr mı?

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