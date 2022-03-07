12 Mart yaklaşıyor...
Bu vesileyle önce şunu hatırlatmak isterim:
Darbelerin davetkâr ve teslimiyetçi dalkavukları, asker kışlaya döndükten sonra birden bire asker düşmanı kesilecek kadar kahraman birer demokrat oluyorlar.
......
Başka lafım yok.
Siz anladınız ne dediğimi.
Eh, şimdi günlük yazıya dönebiliriz.
*
Günlük yazı dediğim, yani Ukrayna’nın işgali.
Batı ile Rusya didişiyor.
Roller şöyle dağılmış:
Batı, Ukrayna’ya gaz veren... Fakat sonra yan çizip Ukrayna’yı yalnız bırakan... Yani fıtratında ne varsa onu sergileyen taraf.
Rusya ise zaten bildiğimiz Rusya.
*
Niye taraf tutalım?
- İkisi de güvenilmez.
İkisi de 40 yıldır boğuştuğumuz terörün esas patronları... İkisi de teröre kucak açan... Silah veren... Kaçakları barındıran...
Sözde dostlarımız.
Eksik olsunlar.
Aman, bizden uzak dursunlar.
Ne Amerika ne Avrupa.
Ne de Rusya.
Bunlarla müttefik olunmaz.
Bunlarla dost olunmaz.
Bunlarla düşman bile olunmaz.
Uzaktan bir merhaba yeterlidir.
Unutmayın
28 Şubat geçti.
12 Mart yaklaşıyor...
Bu vesileyle önce şunu hatırlatmak isterim:
Darbelerin davetkâr ve teslimiyetçi dalkavukları, asker kışlaya döndükten sonra birden bire asker düşmanı kesilecek kadar kahraman birer demokrat oluyorlar.
......
Başka lafım yok.
Siz anladınız ne dediğimi.
Eh, şimdi günlük yazıya dönebiliriz.
*
Günlük yazı dediğim, yani Ukrayna’nın işgali.
Batı ile Rusya didişiyor.
Roller şöyle dağılmış:
Batı, Ukrayna’ya gaz veren... Fakat sonra yan çizip Ukrayna’yı yalnız bırakan... Yani fıtratında ne varsa onu sergileyen taraf.
Rusya ise zaten bildiğimiz Rusya.
*
Niye taraf tutalım?
- İkisi de güvenilmez.
İkisi de 40 yıldır boğuştuğumuz terörün esas patronları... İkisi de teröre kucak açan... Silah veren... Kaçakları barındıran...
Sözde dostlarımız.
Eksik olsunlar.
Aman, bizden uzak dursunlar.
Ne Amerika ne Avrupa.
Ne de Rusya.
Bunlarla müttefik olunmaz.
Bunlarla dost olunmaz.
Bunlarla düşman bile olunmaz.
Uzaktan bir merhaba yeterlidir.