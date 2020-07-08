Kör ölür, badem gözlü olur.
Kel ölür, sırma saçlı olur.
Allah uzun ömürler versin ama Ali Babacan’ı siz ne zaman beğenip takdir etmiştiniz ki?..
Türk Ekonomisi’ni yönettiği yıllar, onu başarılı bulduğunuzu hiç söylediniz mi?
Hayır.
Siz 20 yıldır “Türkiye battı” diye bağırıyorsunuz.
Ali Babacan’dan bâri şimdi bir özür dileyin de, siyaset faslını ondan sonra konuşalım.
***
Gelelim Abdullah Gül’e.
Yoo, gelmeyelim.
2007’de ona o kadar büyük ayıp ettiniz ki, eşini o kadar incittiniz ki, şimdi size hatırlatmaya utanırım.
Sırf Gül Çifti’ni değil, aslında bütün muhafazakâr camiayı kırdınız.
Şimdi Çatı Adayı olarak mı düşünüyorsunuz?
Tamam.
Önce milletten bir özür dileyin, adaylık faslını ondan sonra konuşalım.
***
Buraya Abdüllatif Şener’i katmıyorum.
O bir istisna Onu devr-i saadet’ten beri beğenirsiniz, herkes bilir.
Öyle ki, ta o zaman, cumhurbaşkanlığı’na Abdullah Gül’ü değil, Şener’i uygun bulmuştunuz. Zaten sonunda onu milletvekili yaparak da takdirlerinizi ifade ettiniz, bravo... Herhangi bir tutarsızlık yok. Bu sebeple Şener’e istisna dedim. Ama Gül’e yapılan istiskal’i unutmak mümkün değil.
Not:
Fatih’in tablosu eğer
orijinal Benini ise çok ucuz.
Eğer Benini değil de ne idiği belirsiz bir tabloysa çok pahalı.
Bütün mesele bu.
Yoksa Fatih’in yanındaki kimmiş, bana ne? Kim olursa olsun.
Unutmayın
Kör ölür, badem gözlü olur.
Kel ölür, sırma saçlı olur.
Allah uzun ömürler versin ama Ali Babacan’ı siz ne zaman beğenip takdir etmiştiniz ki?..
Türk Ekonomisi’ni yönettiği yıllar, onu başarılı bulduğunuzu hiç söylediniz mi?
Hayır.
Siz 20 yıldır “Türkiye battı” diye bağırıyorsunuz.
Ali Babacan’dan bâri şimdi bir özür dileyin de, siyaset faslını ondan sonra konuşalım.
***
Gelelim Abdullah Gül’e.
Yoo, gelmeyelim.
2007’de ona o kadar büyük ayıp ettiniz ki, eşini o kadar incittiniz ki, şimdi size hatırlatmaya utanırım.
Sırf Gül Çifti’ni değil, aslında bütün muhafazakâr camiayı kırdınız.
Şimdi Çatı Adayı olarak mı düşünüyorsunuz?
Tamam.
Önce milletten bir özür dileyin, adaylık faslını ondan sonra konuşalım.
***
Buraya Abdüllatif Şener’i katmıyorum.
O bir istisna Onu devr-i saadet’ten beri beğenirsiniz, herkes bilir.
Öyle ki, ta o zaman, cumhurbaşkanlığı’na Abdullah Gül’ü değil, Şener’i uygun bulmuştunuz. Zaten sonunda onu milletvekili yaparak da takdirlerinizi ifade ettiniz, bravo... Herhangi bir tutarsızlık yok. Bu sebeple Şener’e istisna dedim. Ama Gül’e yapılan istiskal’i unutmak mümkün değil.
Not:
Fatih’in tablosu eğer
orijinal Benini ise çok ucuz.
Eğer Benini değil de ne idiği belirsiz bir tabloysa çok pahalı.
Bütün mesele bu.
Yoksa Fatih’in yanındaki kimmiş, bana ne? Kim olursa olsun.