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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf şeyler

17 Şubat 2020

Parti kurmak elbette ki kolay iş değildir ama bu kadar da uzun sürmez. Ali Babacan neyi bekliyor? Partisini niçin hâlâ kurmuyor?

-Bir bildiği mi var?

*

Başka bir tuhaflık da

İlker Paşa’nın sözleriyle,

siyasi ayak tefrikasının

aynı anda tedavüle girmesidir.

Bu bir tesadüf mü?

Hayrola?

Paşa’yı tenzih ederim ama yeni bir vesayet arayışı mı var?

*

Beri tarafta...

“Silahlı Kürt Muhalefeti” tabiri, ilk defa giriyor literatüre...

O da aynı dönemde...

Biraz tuhaf değil mi?

*

Ayrıca...

“Bir kısım medya”yı

boykot kararı da bir ilk’tir...

Ve aynı döneme rastgeliyor.

En tuhafı da budur.

Eğer tesadüf değilse:

-Zamanlama manidar sayılmaz mı?

*

Pekii...

Ya Kıbrıs Cumhurbaşkanının birdenbire Brütüs kesilmesi nedir?

O da bir tesadüf müdür?

Yoksa çorbada onun da tuzu olsun mudur?

*

Tuhaflıklar bitmiyor.

Belediye Meclisi’ndeki o küfürlü oturum nedir? 28 Şubat paşalarından birinin Erbakan’a ettiği küfür gibi, bunu neyle izah edeceğiz? Barışcıl üslubuyla maruf İmamoğlu’nun, insanları kucaklayış biçimiyle mi?

*

Daha bir dizi tuhaflık var, saymakla bitmez. Ama bugünlük bu kadarı yeter.

Şimdi bunları alt alta

yazıp toplayın. Ve düşünün. Tekrar soruyorum:

Ali Babacan gibi ciddi

bir adam, niye durdu?

Parti kurmak için neyi bekliyor?

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