Tuhaf bir şey 

Anketlere bakıyorum.

Erdoğan karşısında en az oy alacak aday, Kılıçdaroğlu gözüküyor.

Halbuki öyle bir aday lazım ki, Erdoğan karşısında en fazla oy alan CHP’li olmalı o...

Olmalı ki CHP Genel Başkanlığı’nı hak etmeli.

Rekor şimdilik Muharrem İnce’de.

***

Gerçi cumhurbaşkanlığı seçimini “Erdoğan’ın karşısında kim daha fazla oy alacak” türü bir yarışa dönüştürmek çok tuhaf olur, çünkü bu bir yarış değil, bir seçimdir ama CHP Genel Başkanlığı’nın akıbetini düşünmemek hiç mümkün mü?

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olur da kaybederse, CHP Genel Başkanlığı’na da elveda.

- E kazanırsa?