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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Tuhaf bir durum 

1 Nisan 2022

Dedikodu’ya kulak asmam. 

Ama ülkenin İçişleri Bakanı bir şey söylüyorsa, önem verir ve dikkatle dinlerim. 

İşte... 

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’na şöyle sesleniyor: 

“Yuvarlak masanın ilk toplantısından çıkan bildiriyi hangi Büyükelçi’ye gönderip onay istediniz?” 

Masadaki diğer 5 kişinin bu icazet’ten haberleri yoktur sanırım. 

Kılıçdaroğlu ketum bir zat. 

Üstlendiği görev ve çalışmaları, en yakınına bile anlatmaz.  

Bu yüzden üstün meziyetlerini kimse bilmez. 

12 yıllık yüksek başarılarının sırrı budur. 

Sırf onay değil, Büyükelçi’den bu bildiriyi redakte etmesi istenmiş. 

Hangi Elçi’dir merak etmiyorum. 

Benim merakım, sadece Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkiyi ve talimatı nereden, kimlerden aldığıdır? 

Dedik ya: 

- Masadaki diğer 5 kişinin herhalde haberi yoktur (inşallah). 

Ya varsa? 

İşte o zaman yandık. Vatan, millet, devlet, bayrak... Hepimiz birden yandık... Demek ki yıllardır akıntıya kürek çekmişiz... 

O 5 kişinin de bu mandacılık’tan eğer haberleri varsa... 

Ne yapsak acaba? 

Bundan böyle, o 6 kişilik masanın tepesine nöbetçi olarak HDP’yi mi diksek? 

- Bence daha güvenilir. 

Hem de bağımsızlık yanlısı. 

 

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