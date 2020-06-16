Olaylar devam ederken, Atlanta kentinde bir siyahi Amerikalı daha vuruldu. Polis kurşunuyla...
Kaçıncı bu?
-Trump hiç şüphelenmiyor mu?
Olaylar devam etsin diye, polis içinde paralel bir çete türemiş olamaz mı?
Eminim ki Trump şüpheleniyordur. Ama bunu açığa vurmuyordur. Ne olsa sorumlu bir Amerikalı o...
*
Günahlarını almayayım ama ben Pentagon’dan da şüpheleniyorum. Genel tavırları, ta Suriye’den beri Trump’a rağmen bir duruş arzediyor.
Ayrıca S-400 meselesinden tutun, F-35’lerdeki tutumları da hep Trump’a rağmen.
Kaldı ki, ABD askerinin Suriye’de kalması, Trump’ın değil, generallerin dayatmasıydı...
YPG’ye 600 milyon dolar bütçe tahsis edilmesinde de generallerin baskısını biliyoruz. Suriye’de onlara cazip gelen ne olabilir diye hep düşünür dururum. Bir mahrumiyet bölgesi’nde hangi konfor onları cezbetmiş olabilir sahi?
*
Trump hâlâ diyor ki (Bir soru üzerine):
-Ordu’yla aram iyi.
Bu bile gereksiz bir izahat...
Biz çok gördük. “Orduyla aram iyi” diyen iktidarlar.
Sonra başlarına neler geldiği malûm.
Velhasıl Amerika’da tuhaf bir durum var.
-Endişeyle izliyoruz.
*
Sokak hareketlerine Ordu’nun müdahalesi de istenmiyor.
-Olaylar devam etmeli.
Kasımda seçim var.
Her şey gayet demokratik.
Acaba diyorum post modern’in ABD versiyonu mu bu?
Yok artık daha neler...
Tuhaf bir durum
Olaylar devam ederken, Atlanta kentinde bir siyahi Amerikalı daha vuruldu. Polis kurşunuyla...
Kaçıncı bu?
-Trump hiç şüphelenmiyor mu?
Olaylar devam etsin diye, polis içinde paralel bir çete türemiş olamaz mı?
Eminim ki Trump şüpheleniyordur. Ama bunu açığa vurmuyordur. Ne olsa sorumlu bir Amerikalı o...
*
Günahlarını almayayım ama ben Pentagon’dan da şüpheleniyorum. Genel tavırları, ta Suriye’den beri Trump’a rağmen bir duruş arzediyor.
Ayrıca S-400 meselesinden tutun, F-35’lerdeki tutumları da hep Trump’a rağmen.
Kaldı ki, ABD askerinin Suriye’de kalması, Trump’ın değil, generallerin dayatmasıydı...
YPG’ye 600 milyon dolar bütçe tahsis edilmesinde de generallerin baskısını biliyoruz. Suriye’de onlara cazip gelen ne olabilir diye hep düşünür dururum. Bir mahrumiyet bölgesi’nde hangi konfor onları cezbetmiş olabilir sahi?
*
Trump hâlâ diyor ki (Bir soru üzerine):
-Ordu’yla aram iyi.
Bu bile gereksiz bir izahat...
Biz çok gördük. “Orduyla aram iyi” diyen iktidarlar.
Sonra başlarına neler geldiği malûm.
Velhasıl Amerika’da tuhaf bir durum var.
-Endişeyle izliyoruz.
*
Sokak hareketlerine Ordu’nun müdahalesi de istenmiyor.
-Olaylar devam etmeli.
Kasımda seçim var.
Her şey gayet demokratik.
Acaba diyorum post modern’in ABD versiyonu mu bu?
Yok artık daha neler...