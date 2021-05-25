Netanyahu benzetmesinden ne çıkar?

Çıksa çıksa...

“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.

Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.

Hepsi bu.

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Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.

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“Elinin hamuruyla...”