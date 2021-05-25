- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
- Bir 17 gün daha kapanalım.
Beni linç ederler.
Onun için böyle bir şey diyemem.
Deme hakkım olduğu halde diyemem.
Ama zannederim kapanmak- açılmak - normalleşmek konusunda Türk toplumu, belli bir olgunluğa ve bilince ulaşmıştır. Kimsenin telkin ve tavsiyesine, kimsenin emir ve talimatına artık gerek yoktur.
Hatta bu konuda yazı yazmak bile artık gülünç olmuştur.
Hal böyleyken
İstanbul’un en işlek yolları bakım ve onarıma muhtaçtı ya...
Sonra?
Sonrası kolay.
Salgın var diye FORMULA-1’den tutun, bütün spor ve müzik etkinliklerine kadar ne varsa, hepsini sizden alıp başka
ülkelere veriyorlar...
*
Şu Şampiyonlar Ligi Finali, kaç kere gitti geldi... Sonunda kim kazandı? Bizde mi kaldı, Portekiz’de mi, resmi açıklamada bile o muallâk...
100’üncü yılda bir final maçı daha vereceklermiş, miş... Korona o vakte kadar sürmez ya... Bakalım onu nasıl geri alacaklar... Nasıl bir mazeret üretecekler.
*
Cinayetlere bakın. Hep namus belası.
Namustan geçilmiyor.
Günlük hayata bakın, konuşmaları dinleyin.
- Namuslu adam.
- Namusuna diyecek yok.
Milletvekili yemininde bile namus var.
*
Namusuna bu kadar düşkün bir toplumda, bu kadar çok
- “İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, istediği zaman istediği zulmü yapabilir demek... Herkes buna uygun
bir bahane uydurmalı demek...
............
- “İsrail ve Filistinli gruplar çatıştı” demek, İsrail, sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demek.
............
- “Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri
Mescid-i Aksa’ya saldırdı demek...
............
Bayram ise, dayanışma ahlakımızı pekiştiren, bize nezaketi, nezahatı, iffeti, izzeti, tabii o arada da görev, sorumluluk ve disiplin gibi kavramları aşılayan, uçsuz bucaksız
bir kaynaktır.
Yoksa bayram nedir?
Sadece ziyaret midir, sadece el öpmek midir?
Hayır.
Bütün hatlarımızla birlikte kendimize dönmek, düşünmek ve düşündürmektir.
Bu duygular
içinde bütün okuyucularımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.
Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri.
Eşkal tamam.
Tamam da, ya kaybederse?
Bütün bu vasıfların on para etmediğini mi içtihata bağlamış olacağız?
Bu ne zahmet?
..................
Bir şey söyleyeyim mi?
Allah her adaya
Ölçü nedir?
Nasıl bir aday?
Aranılan ilk vasıf, sağdan oy alabilecek biri’ydi.
Düşünün, Ekmeleddin Bey kimin aklına gelirdi?..
O bile geldi.
Ama yetmedi.
***
Daha sonra AK Parti’den de oy alabilecek “bir hasım” üzerinde duruldu.
Her iki ittifakta da erken öten horozlar var. Yüzde 60’a kadar “kafadan” sallıyorlar.
Aklıma ne geldi:
Adamın biri bakkala koşmuş, nefes nefese... Bir 500 liralık banknot uzatıp şunu boz demiş.
Bakkal gayet sakin, almış 500’lüğü, çekmecesinden iki tane 250 liralık banknot çıkarıp vermiş adama.
Alman’a dair
Yıldönümü...
Mayıs.
Farz edin ki 1945’teyiz.
Çok bile.
Niye 20’nin altında değil?
Yahu “bittik, battık, mahvolduk” diye günde
24 saat boşuna mı bağırdık?
Biz seni yüzde 10’un altında ararken, sen hâlâ 20’lerde mi geziyorsun?
Sen torpilli misin?
# Bunlar da var
Hem koyu muhalif...
Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin
başına çok dertler açmıştır.
***
Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.
O da bir yol.
Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.
Yeni bir rüzgar
Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var:
- İnsanlar elleri arkada yürüseler saygısızlık mı?
Hayır, değil. Lakin... Benim de aklıma şunu sormak geliyor:
- Belediye Başkanı türbede tek başına mı yürür? Sağında solunda, önünde arkasında, hiçbir refakatçi olmaz mı?
Ve devamla:
- Başkan’ın fotoğrafı sırf arkadan mı çekilir? Yani, sırf ellerinin arkada olduğunu göstermek için... Öyle mi?
Bir deli saçması da benden gelsin istedim. Başka sorum yok:
- Eller yukarı.
Kaynak
Onca zahmet, onca emek, hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Bir eline sağlık da mı denmez? Beğen veya beğenme, bu mudur insana değer? Emeğe saygı?
............
En tuhafı da, bu anayasayı gündemi değiştirmek için ortaya atılmış bir malzeme
olarak aşağıladılar.
Bu çok ayıp.
Türkiye’de gündemi değiştirmek için, malzemeye ihtiyaç mı var? Kılıçdaroğlu tek başına zaten malzeme değil mi?
(Not: Bir anayasa da sen yap görelim. Yapamıyorsan HDP’ye sipariş ver.)
Tombala
İsimlerini yazmaya lüzum var mı? Herkes artık biliyor:
İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
20 yıl sonra ocak ayında denize girebileceğimiz, nasıl bugünden manşetlerdeyse, müstakbel cumhurbaşkanları da şimdiden gündemde.
Ne yapalım?
Buna mecburuz.
Bakar mısınız, içlerinden biri,
seçildiğinin daha ilk 6 ayında, hayatımızın değişeceğini söylüyor. Duymayalım mı?
***
Ben bunu çok merak ediyorum. Müstakbel cumhurbaşkanı, hayatımızdaki değişiklik’ten neyi kastediyor acaba?
Hayrola?
- Türkiye’ye can ve mal güvenliği mi gelecek?
- Tapu ve mülkiyet mi kutsallaşacak?
- Yaşam biçimine herkes kendi mi karar verecek?
Velhasıl, 20 yıldır yapamadığımız ne varsa, şimdi hepsi yapılabilir mi olacak? Eski SSK müdüründen bunları tek tek duymak isterim.
Çünkü, dediğini yapar...
Hele bir de söz verirse, hepimizin hayatı kurtulur. Diğerlerini bilmem ama o arkadaşa kefilim.