Çok uzun bir süre bu.
*
Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.
*
Muhalefette süre uzayınca,
sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.
*
Hele o parti
Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...
Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?
Bu bir...
*
Bir de şu var:
Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...
Akla ilk Rusya geliyor.
Lakin Rusya, bundan
- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.
- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.
- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.
......
Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.
İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.
- Cenevre'de buluşalımmış.
- Müzakereler başlasınmış.
Anlaşıldı.
"Komisyona havale" gibi bir şey.
Topları yine taca atacaklar.
İpe yine un serecekler.
O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.
Kim öle kim kala.
- Ne zaman kapalıydı ki?
Anlattık ama pek kavrayamadı.
“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”
Haydaa...
*
Birisi lafa karıştı.
- Maraş’ın plajları çok güzeldir.
Arkadaş yine irkildi:
Son bir yıldır.
Belki bir buçuk yıldır...
Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.
Barajlarımız bile kurudu.
......
Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.
İyi saatte olsunlar.
. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...
. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.
. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.
. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.
. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.
*
Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.
Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.
Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.
Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.
Aynı sömürü
Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.
Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.
Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.
*
Bu ne demektir, bilir misiniz?
Tipik YPG yöntemi bu.
Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..
Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...
Suriye’den transfer.
Büyük ihtimal.
*
Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:
- Ateşkes.
- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.
Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor
“Acele cepheye dönmem lazım.”
Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.
Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.
Evet ama eksik
Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...
Ermenistan’a
- Haydut Devletler Dönemi.
- Korsan Devletler.
- Taşeron Devletler.
Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.
Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.
Gizleyerek falan değil.
Bilâkis, övünerek.
......
Vefat sayısını da gizliyorlarmış.
Daha ne olmalı ki?
Günde 1500 vaka yerine
5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?
İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...
Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.
Ölçüye dikkat
Evden çalışmak.
Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.
En ufak bir endişeleri olmasın.
***
Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.
***
Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim
Azeri - Ermeni çatışmasına.
Biz
Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.
Bu bir.
***
İkincisi...
Biri saldırgan, öbürü mağdur.
Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.
Nasıl olur?
İşgal eden
Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.
***
Utanmadan soruyorlar:
- Türkler silah mı veriyor?
- Türkler asker mi yolluyor?
Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?
Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?
Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?
Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...
Bu bir tebliğdir:
Siyasetle uğraşmayacaklar.
Anlaşıldı mı?
Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.
*
İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.
*
Bunu Trump söylüyor.
Rakibi Joe Biden’a söylüyor.
Bence yanlış yapıyor.
Siyasi rekabet başka, insanların saçıyla başıyla, kaşıyla yaşıyla uğraşmak başka
Ama Trump, biraz pervasızdır. Aklına geleni, ağzına geleni pat diye söylüyor.
***
Esasen Amerikan Siyaseti, külliyen patavatsız... Bir gazetecinin Trump’a sorduğu soruya bakın:
- Seçim sonrası,
İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.
***
Eğer olmuyorsa...
Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.
***
Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.
Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.
Doğu Perinçek
Ters köşe
Bir taraftan da...
- Bravo Ermenistan’a.
Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da
“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.
Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:
- Ateşkes.
Bu ne demektir:
- Olduğunuz yerde kalın.
Oh, ne güzel.
Gasp ve işgalin durağan hale gelmesi bu.
Hem de yüksek komisyon kararıyla.
İç siyaset
Yaygın kanaate ve hatta geçmiş örneklere bakarsanız:
Seçim lafı bir kere çıktı mı, eninde sonunda mutlaka seçim olur.
Doğru.
Ama bu öyle değil ki.
“Şu seçim lafını gündemden kaldırın” diyenler, aslında seçim lafını zırt pırt gündeme getirenlerdir. Öbür taraf ağzını hiç açmadı ki, 2023’ten gayrı hiçbir tarih vermedi ki...
- Böyle gündem mi olur?
Kendin çal, kendin oyna.
***
Kaldı ki, Türkiye’nin karşısında açılmış 4-5 cephe varken, başımızda kapkara bulutlar dolaşırken seçim istemek neyle izah edilir? Bir cephe daha mı açılsın? Türkiye bir de seçim gerginliğine mi girsin?
Neyse... Ortalık galiba durulmuştur. Seçim lafı şimdilik rafa kalkmıştır ama biliniz ki, birkaç ay sonra tekrar gündeme gelecektir.
Hem de takvime hiç bakmadan...
Kuralları öğrenmeden.
***
Diğer taraftan da bir
ışıklar muhabbeti tutturduk.
Amma da uzattık ha.
Yahu bir Yargı Organı’nın gece yarısı mesaisi, nasıl olur da bize bir darbe çağrışımı getirir?
28 Şubat brifinglerindeki
ruh yaşıyor sanmayın.
Bu ışık kırmızı ışık.
Kırmızıda duracaksınız.
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