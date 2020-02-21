Ali Babacan’ın partisi hangi ittifakta yer alacak?
Millet ittifakında mı, Cumhur ittifakında mı?
Tasası bize düştü.
“Doğmamış çocuğa don biçiyoruz.”
Çocuk bir doğsun bakalım.
Belki de ittifak yerine iltihak yolunu seçer.
ÖLÇEK
Beraat ettirenin adı bağımsız yargı.
Tekrar tutuklama kararı çıkartana ise bağımlı yargı deniyor.
Normal değil ama tersi olsaydı, normal mi olacaktı?
Evet, öyle olacaktı.
Bütün mesele:
- Sanık bizden mi onlardan mı?
DİKKAT
Hatırlayın.
Hayli kabarık bir muhtıraydı. Maddeleri tek tek saydırmayın bana... Sadece şu madde yeter:
- Üçüncü köprü inşaatını derhal durdurun.
Nasıl ama?
Abdullah Gül’ün şimdi gurur duyduğu tablodan, küçük bir jenerik.
Allah, Abdullah Gül’ün gönlüne göre verdi.
Açılışta üçüncü köprü’nün ismini ilan etmek, Abdullah Gül’e nasip oldu.
BÜYÜK SIR
Hiç kitap okumayan insanlar
bile bu kitabı okuyunca okuma tiryakisi kesileceklerdir. Bu bakımdan Uğur Önver’i kutluyorum.
Spor Dünyası’ndan tanıdığınız Uğur Önver bu kitapta sizi bambaşka bir his dünyasına taşıyor.
(Büyük Sır / SİA KİTAP)
Tercih
Ali Babacan’ın partisi hangi ittifakta yer alacak?
Millet ittifakında mı, Cumhur ittifakında mı?
Tasası bize düştü.
“Doğmamış çocuğa don biçiyoruz.”
Çocuk bir doğsun bakalım.
Belki de ittifak yerine iltihak yolunu seçer.
ÖLÇEK
Beraat ettirenin adı bağımsız yargı.
Tekrar tutuklama kararı çıkartana ise bağımlı yargı deniyor.
Normal değil ama tersi olsaydı, normal mi olacaktı?
Evet, öyle olacaktı.
Bütün mesele:
- Sanık bizden mi onlardan mı?
DİKKAT
Hatırlayın.
Hayli kabarık bir muhtıraydı. Maddeleri tek tek saydırmayın bana... Sadece şu madde yeter:
- Üçüncü köprü inşaatını derhal durdurun.
Nasıl ama?
Abdullah Gül’ün şimdi gurur duyduğu tablodan, küçük bir jenerik.
Allah, Abdullah Gül’ün gönlüne göre verdi.
Açılışta üçüncü köprü’nün ismini ilan etmek, Abdullah Gül’e nasip oldu.
BÜYÜK SIR
Hiç kitap okumayan insanlar
bile bu kitabı okuyunca okuma tiryakisi kesileceklerdir. Bu bakımdan Uğur Önver’i kutluyorum.
Spor Dünyası’ndan tanıdığınız Uğur Önver bu kitapta sizi bambaşka bir his dünyasına taşıyor.
(Büyük Sır / SİA KİTAP)