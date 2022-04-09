Emekliliğine çeyrek kala fabrikaları gezip teftiş etmişti... 60’lı yılların Genelkurmay Başkanları’ndan: Cemal Tural.
Maksadı neydi, belki biliniyordu ama ben anlayamamıştım.
***
Şimdiki müfettişi anlıyorum.
Kılıçdaroğlu, önemli kurumları sırayla gezip teftiş etmek istiyor. Randevu alamazsa kapıya dayanıyor...
Son olarak da Et - Süt Kurumu.
Maksadı belli.
Yakında cumhurbaşkanı olacak ya, bütün kurumlara şimdiden bir çekidüzen vermek istiyor, bravo.
***
Bence, kendi partisini de teftiş etmeli. Eren Bülbül isminin, bir parka verilmesini neden reddetmişler, sorgulamalı.
Eğer öğrenirse, millete de açıklamalı.
***
Bunu açıklamadığı sürece, şu sorudan kurtulamayacaktır:
- HDP’den emir mi alıyorsunuz?..
Buna bile razıyız.
Asıl felaket:
- Yoksa Kandil’den mi emir alıyorsunuz?
Daha da önemlisi:
- TSK operasyonlarında
Eren Bülbül isminin, bir sembol haline gelişini protesto mu ediyorsunuz? Nedir?
***
Bu ‘ilk’ olsaydı, derdik ki, eh, belki mahalli ve özel bir sebep vardı, o sebeple reddettiler.
Ama bir, üç, beş değil ki...
Meclis’te bile hep HDP’yle birlikte oy kullanıyorsunuz.
Sonra da sizin patronunuz kim diye sorulduğunda kızıyorsunuz.
Kızmayın, gurur duyun.
***
Sırada hangi kurumlar var? Nereleri teftiş edeceksiniz?
Bence Külliye’ye de bir uğrayın. Bakın bakalım.
Altın klozetlerin sayıları tamam mı? Aman ha... Devralırken envanterde sakın bir hata olmasın...
Teftiş ve Müfettiş
Böyle biri daha vardı.
Emekliliğine çeyrek kala fabrikaları gezip teftiş etmişti... 60’lı yılların Genelkurmay Başkanları’ndan: Cemal Tural.
Maksadı neydi, belki biliniyordu ama ben anlayamamıştım.
***
Şimdiki müfettişi anlıyorum.
Kılıçdaroğlu, önemli kurumları sırayla gezip teftiş etmek istiyor. Randevu alamazsa kapıya dayanıyor...
Son olarak da Et - Süt Kurumu.
Maksadı belli.
Yakında cumhurbaşkanı olacak ya, bütün kurumlara şimdiden bir çekidüzen vermek istiyor, bravo.
***
Bence, kendi partisini de teftiş etmeli. Eren Bülbül isminin, bir parka verilmesini neden reddetmişler, sorgulamalı.
Eğer öğrenirse, millete de açıklamalı.
***
Bunu açıklamadığı sürece, şu sorudan kurtulamayacaktır:
- HDP’den emir mi alıyorsunuz?..
Buna bile razıyız.
Asıl felaket:
- Yoksa Kandil’den mi emir alıyorsunuz?
Daha da önemlisi:
- TSK operasyonlarında
Eren Bülbül isminin, bir sembol haline gelişini protesto mu ediyorsunuz? Nedir?
***
Bu ‘ilk’ olsaydı, derdik ki, eh, belki mahalli ve özel bir sebep vardı, o sebeple reddettiler.
Ama bir, üç, beş değil ki...
Meclis’te bile hep HDP’yle birlikte oy kullanıyorsunuz.
Sonra da sizin patronunuz kim diye sorulduğunda kızıyorsunuz.
Kızmayın, gurur duyun.
***
Sırada hangi kurumlar var? Nereleri teftiş edeceksiniz?
Bence Külliye’ye de bir uğrayın. Bakın bakalım.
Altın klozetlerin sayıları tamam mı? Aman ha... Devralırken envanterde sakın bir hata olmasın...