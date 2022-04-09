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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Teftiş ve Müfettiş

9 Nisan 2022

Böyle biri daha vardı.

Emekliliğine çeyrek kala fabrikaları gezip teftiş etmişti... 60’lı yılların Genelkurmay Başkanları’ndan: Cemal Tural.

Maksadı neydi, belki biliniyordu ama ben anlayamamıştım.

***

Şimdiki müfettişi anlıyorum.

Kılıçdaroğlu, önemli kurumları sırayla gezip teftiş etmek istiyor. Randevu alamazsa kapıya dayanıyor...

Son olarak da Et - Süt Kurumu.

Maksadı belli.

Yakında cumhurbaşkanı olacak ya, bütün kurumlara şimdiden bir çekidüzen vermek istiyor, bravo.

***

Bence, kendi partisini de teftiş etmeli. Eren Bülbül isminin, bir parka verilmesini neden reddetmişler, sorgulamalı.

Eğer öğrenirse, millete de açıklamalı.

***

Bunu açıklamadığı sürece, şu sorudan kurtulamayacaktır:

- HDP’den emir mi alıyorsunuz?..

Buna bile razıyız.

Asıl felaket:

- Yoksa Kandil’den mi emir alıyorsunuz?

Daha da önemlisi:

- TSK operasyonlarında

Eren Bülbül isminin, bir sembol haline gelişini protesto mu ediyorsunuz? Nedir?

***

Bu ‘ilk’ olsaydı, derdik ki, eh, belki mahalli ve özel bir sebep vardı, o sebeple reddettiler.

Ama bir, üç, beş değil ki...

Meclis’te bile hep HDP’yle birlikte oy kullanıyorsunuz.

Sonra da sizin patronunuz kim diye sorulduğunda kızıyorsunuz.

Kızmayın, gurur duyun.

***

Sırada hangi kurumlar var? Nereleri teftiş edeceksiniz?

Bence Külliye’ye de bir uğrayın. Bakın bakalım.

Altın klozetlerin sayıları tamam mı? Aman ha... Devralırken envanterde sakın bir hata olmasın...

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