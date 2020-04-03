Önümüz Ramazan: 24 Nisan.
1 Ay.
Ardından da Bayram: 24 Mayıs.
Şimdiden düşünmeliyiz: Virüs belâsına karşı, tedbirlerimizi nasıl sürdüreceğiz?
***
Toplu iftarlar, tehlikelidir... Herhalde buna bir çare düşünülüyordur. En azından bir format değişikliği...
Belki de tamamen iptal...
Herkes kendi evinde, kendi iftar sofrasında.
Bakalım, din otoriteleri, nasıl bir yorum getirecekler.
***
Dahası...
Bu durumda, bayramlaşma nasıl olacak?
Yüzbinlerce araba, yine trafiğe mi çıkacak? Milyonlarca insan sıla’ya gidip büyüklerinin elini öpmek için yine otoyollara mı düşecek, nasıl olacak?
***
“Mucip sebep var” diye bunlara yasak mı gelecek, yoksa dini vecibeler ve gelenekler, başka bir formülle mi örtülecek veya ertelenecek?
***
Gerçi daha vakit var. Salgın’ın seyri ve hızı şimdiden bilinmez ama bugünkü tablo, bize bunları düşündürüyor.
- En kötü ihtimal nedir?
Eğer bir kısıtlama gelecekse, vatandaşlar bunu “erken” öğrenmek isterler. Ona göre plan ve program yaparlar.
Bu bakımdan...
Din Otoriteleri’nin, ardından Bilim Kurulu’nun, İçişleri’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın karar ve tavsiyelerini bekleyeceğiz.
Tedbir ve takdir
Önümüz Ramazan: 24 Nisan.
1 Ay.
Ardından da Bayram: 24 Mayıs.
Şimdiden düşünmeliyiz: Virüs belâsına karşı, tedbirlerimizi nasıl sürdüreceğiz?
***
Toplu iftarlar, tehlikelidir... Herhalde buna bir çare düşünülüyordur. En azından bir format değişikliği...
Belki de tamamen iptal...
Herkes kendi evinde, kendi iftar sofrasında.
Bakalım, din otoriteleri, nasıl bir yorum getirecekler.
***
Dahası...
Bu durumda, bayramlaşma nasıl olacak?
Yüzbinlerce araba, yine trafiğe mi çıkacak? Milyonlarca insan sıla’ya gidip büyüklerinin elini öpmek için yine otoyollara mı düşecek, nasıl olacak?
***
“Mucip sebep var” diye bunlara yasak mı gelecek, yoksa dini vecibeler ve gelenekler, başka bir formülle mi örtülecek veya ertelenecek?
***
Gerçi daha vakit var. Salgın’ın seyri ve hızı şimdiden bilinmez ama bugünkü tablo, bize bunları düşündürüyor.
- En kötü ihtimal nedir?
Eğer bir kısıtlama gelecekse, vatandaşlar bunu “erken” öğrenmek isterler. Ona göre plan ve program yaparlar.
Bu bakımdan...
Din Otoriteleri’nin, ardından Bilim Kurulu’nun, İçişleri’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın karar ve tavsiyelerini bekleyeceğiz.