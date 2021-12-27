Taze başlangıç

Hasetten çatlayacak gibi.
Dolar yükselirken nasıl göbek atıyor idiyse, dolar düşerken de karalar bağlıyor.
Eleştirmeye kalkıyor ama beceremiyor... Sürekli saçmalıyor.
............
Sonunda düşündü taşındı ya da bir geri zekalının aklına uydu, taktik değiştirdi.
Yeni iddiası şu:
- Dolar 1 gecede 6-7 lira birden düşmez... Bu imkansız... Demek ki, işin içinde bir bit yeniği var... Araştırılması lazım.
***
ABD ve Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de ortak devriye anlaşması imzaladılar.
Kime karşı bu?
- Belli ki Türkiye’ye karşı.
Biz zannederdik ki, Türk düşmanı Yunanistan, hep Amerika’nın arkasına saklanıyor.
Tersiymiş meğer...
ABD meğer Yunanistan’ın arkasına saklanıyormuş.
***
Tıpkı bunun gibi.
Salondakiler alkışlıyor ama ön sırada oturanların suratları bir karış.
*
Homurtular duyuyoruz:
- Hükümet Hazine’nin parasıyla kumar oynuyor.
- Türk Ekonomisi’ni daha beter günler bekliyor.
- Dünyada böyle abuk bir model yok.
Ve ardından da en büyük çelişki:
- Bunu niye daha evvel yapmadılar?
Çok üzüldüler, çok.
Onlar bekliyordu ki, dolar 30 lira olsun, 40 lira olsun.
Hele bir arkadaşım var. Dolar düşünce karalar bağladı.
Dedim ki:
- Yahu senin dolarla bir işin yok. Niye bu kadar dert ediyorsun?
Dedi ki:
- Mesele dolar değil, hâlâ anlamadın mı?
*
Birine göre Cumhuriyet elden gidiyor, öbürüne göre de din tehlikede.
Hâlâ mı?
- Yahu yapmayın, ne din elden gidiyor, ne de Cumhuriyet.
Laf dinleyen kim!
***
Sağdaki yobazlarla soldaki yobazlar, aslında birbirlerine çok benziyor.
Önce dili siyasallaştırdılar.
Sonra
(Maçtan önce yazıyorum.) Lig başından beri ona buna puan dağıttıkları yetmiyor, kendi aralarında da birbirlerine puan ikram ediyorlar.
Dünkü, 3 ihtimalli bir derbiydi.
E ne oldu?
3 ihtimalden hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, kime yarayacaktı ki?
Söyleyin bakalım:
- Kime yaradı?
Ve siyaset
Evet...
Bu defa tersi oldu: Garibanların asgari ücreti, tuzu kuruların bile çenesine vurdu.
Kimsenin gözü kalmaz inşallah.
Helâl paradır.
Futbol
Penaltı kararlarından kimse memnun değil. Bugün bana, yarın sana.
Gerçi penaltı, futbolun bir parçasıdır ama bu kadar çok penaltı, futbolu hafifletiyor. Ve şans faktörünü öne çıkartıyor.
Çünkü ceza sahasına düşen her yüksek top dahil, kale önünde oluşan her karambol, acayip penaltılar doğuruyor. Elinizi kolunuzu nereye saklayabilirsiniz?
Kuralı koyan zevat, ömründe hiç futbol oynamamış galiba.
En iyisini kendileri bilirler ama benim de naçizane bazı tavsiyelerim var.
***
Şöyle ki:
Kılıçdaroğlu için en iyi hamle, 2022’de HDP’lilerle aynı fotoğrafta gözükmemektir.
...........
Akşener için en hayırlı hamle, Kılıçdaroğlu’nun yanında fazla gözükmemektir.
...........
İmamoğlu
Çatı aday ya Kılıçdaroğlu.
Ya da Kılıçdaroğlu.
............
Aksi halde ne olur?
Her koyun kendi bacağından asılır. Nokta.
Yeni dünya
Bir
Beklemesine elbet bekler de, ne var ki, İttifak’ın diğer partilerini de beraberinde sürükleyip batırır.
***
Koray Aydın boşuna mı şunu diyor:
- Seçilemeyecek birinin adaylığını kabul edemeyiz.
Özgür Özel boşuna mı şunu diyor:
- Öyle bir aday çıkaracağız ki, Atatürk bile onaylardı.
Hatta HDP, boşuna mı şunu diyor:
- Çatı adayı için bizim onayımız alınmalı.
Özetleyeyim:
Millet İttifakı’nda gerçek adayın kim olduğunu öğrense, Atatürk bile çok beğenir ve dermiş ki:
- İşte benim cumhurbaşkanım.
Yani o derece mükemmel bir aday.
Bunu kim söylüyor?
Özgür Özel... Bravo.
***
Özgür Bey, çok dikkatli bir siyasetçidir. Söylediği her lafın nerelere kadar uzanacağını iyi bilir.
Ne terör, ne bölücülük.
Hepsi vız gelir.
Bizi çökertecek olan tek tehlike: Milli, manevi ve ahlâki değerlerde çöküntü.
Allah korusun.
Ama korkuyorum. Çünkü dürüstlük normal değil, meziyet sayılmaya başlandı.
- Namuslu adam / Namusuna kefilim.
Yok yahu, sana kim kefil olsun?
***
Lök gibi oturup yerinde sayan, sadece siyasettir.
Şu mitinglere bakınız:
Hamaset dolu nutuklar.
Abartılı vaatler.
Ve bindirilmiş kıtalar...
Mesela, Mersin’de miting mi var:
- Merhabayın Adanalılar / Selam size Antalyalılar / Hoş geldiniz Burdurlular.
Süper süper.
***
Çünkü... Türkiye’ye her türlü düşmanlığı yapıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi sırtımızı okşamak ve yüzümüze gülmek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir pişkinliktir.
Bu kadarını Fransa bile beceremezdi.
***
Yunanistan’a razıyım.
Bize olan nefretini ve hiddetini bâri gizlemiyor. Sabah akşam Türkiye’yi sayıklıyor. Öbür devletleri de kışkırtıp aramıza hep nifak sokmaya çalışıyor.
- Düşman, böyle olur işte.
Örnek olduğu için.
*
Şanlıurfa Belediye Başkanlığını ona verin, bütün çiftçilere elektrik bedava olsun.
- Amcam öyle söz verdi.
Namus sözü.
Hatta Şanlıurfa’nın bütün evlerine ve dükkanlarına da bedava.
Belki üste para bile dağıtır.
Ekonomi dehasını ise Masum Türker Hoca’ya miras bıraktığı karmaşık bir programdan biliriz. Masum Hoca enkaz devralmıştı diyemem ama nelerle boğuşmuştu.
*
20 yıl evvel... Bir de yazı hatırlıyorum... Murat Çelik’in yazısı diye kalmış aklımda...
Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi Kemal Derviş’in de üzüm yiyiş tarzını okumuştum o yazıda.
Nasıl yermiş?
Çatal bıçakla...
Kabuğunu soyarak.
Çok denedim ama beceremedim.
Hele büyük ortak, kriz halinde:
- Hemen seçim.
- Derhal seçim.
- Şimdi seçim, şimdi.
Niye bu kadar acele ettikleri artık anlaşılıyor.
- İttifak’ın içine nifak kaçtı.
Ve ittifak, ‘ihtilaf’a doğru yol almaya başladı.
*
Yahu, adam zarif olduğu için, el’le yetindi.
Ya kol hareketi yapaydı...
Artı-Eksi
Seçim yarışı, futboldaki derbiye benzer.
Maçı kazanırsan sadece 3 puan değil, 6 puan kazanmış gibi olursun.
Çünkü ezeli rakip 3 puan kaybedeceğine göre puan farkını açar gidersin. Psikolojik üstünlük de caba.
***
Şimdi Millet İttifakı, 50+1’in peşinde... Oradan buradan birkaç puan daha toplamaya çalışıyor.
Sanırım Erdoğan daha da üzülür. Böyle zarif bir adayı başka nerede bulacak?
***
Bazı siyasetçi arkadaşlar içime bir kurt düşürdüler. Kemal Bey asıl adayı gizlemek için kendini ortalara atmış...mış.
Asıl adayı gizliyormuş.
Yıpranmasın diye.
Dedim ya.
Kemal Bey zarif insan.
***
Taze başlangıç
Yaygın bir inanca göre...
Yeni yılın ilk iş günü, eğer pazartesiye rastlıyorsa, o yıl çok bereketli geçermiş.
İşte, 2022’nin ilk iş günü pazartesidir.
3 Ocak Pazartesi.
***
Şimdiden kutlu olsun.
Şimdiden...
Yani eski yılın son pazartesisinden, yeni yılın ilk pazartesisine selam olsun.
***
Geride bıraktığımız 2021, bizi çok yordu... Çok uğraştırdı.
Bir yandan salgın hastalık.
Bir yandan ekonomik sıkıntılar.
Bir yandan Türkiye’ye kurulan kumpaslar.
Bir yandan da ihanet çeteleri.
Gerisini saymaya lüzum yok.
Hırçın siyaset, zaten tek başına yeter.
***
Yeni yılda güzel haberler bizi bekliyor.
Yalansız, dolansız, riyasız bir siyaset, hilesiz bir ticaret, ayıpsız bir rekabet, tek dileğimizdir.
Pazartesiyle başlayacak olan ilk iş günü, bize şimdiden gülümsüyor.
***
Buna rağmen...
Geçmiş yılları kötülemeyin.
Neredeydik nerelere geldik.
Hep o beğenmediğimiz eski yıllar sayesinde geldik.
Gerçi içlerinde kaybolan yıllar da vardır ama başarılı yıllar bütün zararlarımızı telafi etmeye yetmiştir.
***
Parlak yıllar...
Cesur yıllar...
İtibarlı yıllar...
İddialı yıllar.
Hepsi bizimdir.
Geride bıraktığımız 2021 de bizimdi... Yaşasın.