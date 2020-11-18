Taslak maslak

Bu ne takıntı böyle...

Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.

Adam nefret kusuyor.

Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.

24 saat aklı Türkiye’de.

Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.



Paşinyan

Çok kötü izler bırakıyor.