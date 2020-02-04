Kaç Suriyeli misafirimiz var?
3 milyon...
Ya da 3 buçuk...
Bunun içinden 100 bin kişi çıkıp Esad’ı niye protesto etmiyor?
-İbret- i âlem için.
***
Çünkü...
Esad’ın askerleri Mehmetçik’e saldırdı.
8 şehidimiz var.
5 yaralımız var.
Cevabını aldılar, daha da alacaklar. Hem de misliyle... O başka.
Ama Esad’ın zulmünden kaçıp bize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiç mi ilgilendiren bir şey yok ortada?
Mehmetçik spor olsun diye mi Suriye’de?
Bunca müzakere ve diplomasi, Suriyeli sığınmacıların geleceği için değil mi?
Türkiye’nin bu dostluğu karşısında, sığınmacılardan küçücük de olsa
bir gayret bekleriz.
***
Yapacakları şey çok basit.
Bir meydanda toplanıp ya da
bir gösteri yürüyüşü düzenleyip, Esad’ın Mehmetçik’e saldırısını kınayacaklar, hepsi bu.
Böylece, hem bir vefa sergilemiş olacaklar, hem de Türk kamuoyunu memnun edecekler.
Onların yerinde olsam, bir dakika bile durmam.
Tam vaktidir
Kaç Suriyeli misafirimiz var?
3 milyon...
Ya da 3 buçuk...
Bunun içinden 100 bin kişi çıkıp Esad’ı niye protesto etmiyor?
-İbret- i âlem için.
***
Çünkü...
Esad’ın askerleri Mehmetçik’e saldırdı.
8 şehidimiz var.
5 yaralımız var.
Cevabını aldılar, daha da alacaklar. Hem de misliyle... O başka.
Ama Esad’ın zulmünden kaçıp bize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiç mi ilgilendiren bir şey yok ortada?
Mehmetçik spor olsun diye mi Suriye’de?
Bunca müzakere ve diplomasi, Suriyeli sığınmacıların geleceği için değil mi?
Türkiye’nin bu dostluğu karşısında, sığınmacılardan küçücük de olsa
bir gayret bekleriz.
***
Yapacakları şey çok basit.
Bir meydanda toplanıp ya da
bir gösteri yürüyüşü düzenleyip, Esad’ın Mehmetçik’e saldırısını kınayacaklar, hepsi bu.
Böylece, hem bir vefa sergilemiş olacaklar, hem de Türk kamuoyunu memnun edecekler.
Onların yerinde olsam, bir dakika bile durmam.