Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Tam vaktidir
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tam vaktidir

4 Şubat 2020

Kaç Suriyeli misafirimiz var?

3 milyon...

Ya da 3 buçuk...

Bunun içinden 100 bin kişi çıkıp Esad’ı niye protesto etmiyor?

-İbret- i âlem için.

***

Çünkü...

Esad’ın askerleri Mehmetçik’e saldırdı.

8 şehidimiz var.

5 yaralımız var.

Cevabını aldılar, daha da alacaklar. Hem de misliyle... O başka.

Ama Esad’ın zulmünden kaçıp bize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiç mi ilgilendiren bir şey yok ortada?

Mehmetçik spor olsun diye mi Suriye’de?

Bunca müzakere ve diplomasi, Suriyeli sığınmacıların geleceği için değil mi?

Türkiye’nin bu dostluğu karşısında, sığınmacılardan küçücük de olsa

bir gayret bekleriz.

***

Yapacakları şey çok basit.

Bir meydanda toplanıp ya da

bir gösteri yürüyüşü düzenleyip, Esad’ın Mehmetçik’e saldırısını kınayacaklar, hepsi bu.

Böylece, hem bir vefa sergilemiş olacaklar, hem de Türk kamuoyunu memnun edecekler.

Onların yerinde olsam, bir dakika bile durmam.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Rusya’yla koordinasyon sağlandı mıAbdulkadir SELVİRusya’yla koordinasyon sağlandı mı?04.02.2020
Türküler benim yaşam biçimimTülay DEMİRTürküler benim yaşam biçimim04.02.2020
Bu bir suç ve cezası varSavaş ÖZBEYBu bir suç ve cezası var 04.02.2020
Asrın çözüm planı mı, kurtarma operasyonu muOğuz ÇelikkolAsrın çözüm planı mı, kurtarma operasyonu mu?04.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.