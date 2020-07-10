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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Takım tamam

10 Temmuz 2020

Eleştiriler giderek yükseliyor:

- Nereden çıktı bu

Can Çağlar? İBB’ye genel sekreter olacak bir adam yok muydu bizim içimizde?

E yoksa ne çare?

Siz boşverin İstanbul’u da, Ankara’ya bile Mansur Yavaş gibi bir başkan bulduğunuza şükredin önce...

İçimizde kimse yok muydu?

Allah Allah...

Ben böyle bir şey demedim.

Diyen sizsiniz.

****

Ama daha durun.

Millet İttifakı, seçimi kazanır da iktidara gelirse:

- Cumhurbaşkanı Gül.

- Maliye Bakanı Babacan.

- Dışişleri Davutoğlu.

- Çalışma Bakanı Abdüllatif Şener.

Daha sayayım mı?

Alın size bomba gibi bir takım.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Bekâroğlu.

Ama siz de adam beğenmiyorsunuz.

Niye?

Liyakatsa liyakat işte.

Mesela Ekmeleddin Bey’e

bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yakışmaz mı?

***

Yabancı oyuncuya bu kadar merak sarmak nerden geliyor, bilmiyorum.

İmamoğlu bile Tanrı Misafiri sayılır.

Ne yapalım?

Saydığım şu kadroya bakarsanız, buna Merkez Sağ’ın zaferi de diyebilirsiniz.

En iyisi siz öyle deyin.

Daha İlhan Kesici var.

Her mevkide oynar.

Onu unuttum zannetmeyin.

Ağır topu sona sakladım.

 

Nokta

Türkiye’yi Barolar mı bölecek?

Yâni, ABD bölemedi, AB bölemedi, tarikatlar ve cemaatlar bölemedi, laikçi 28 Şubatçılar bölemedi, hatta eski Sovyetler bile bölemedi de, şimdi avukatlar mı bölecek?

.......

Ama bu evham, yine de hoşuma gidiyor. Vatanın bütünlüğü konusunda, meğer

ne kadar titiz ve duyarlıymışız...

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