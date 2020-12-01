Suyunun suyu

Akşener de seçim istiyor.
- Eh, benim paşa gönlüm de seçim istiyor.
Hiçbir farkımız yok.
Çünkü istemekle olmuyor. Seçim kararının nasıl alınacağı, kurala bağlıdır. Okuma yazması olan, kuralı okursa anlar.
Nitekim anlıyor ve susuyor.
*
Kılıçdaroğlu, Parlamenter Sistem’e dönmek istiyor.
Akşener de dönmek istiyor.
Zaten millet alıştı.
Yadırgayan yok.
***
Saadet Partisi de öyle.
HDP’yle aynı karede gözükmek, Saadet için mutluluk haline geldi.
Millet İttifakı adına, orada da bir problem yok.
***
Lâkin
İktidar yanlıları – iktidar karşıtları diye öğretmenlerimizi kategorize etmek, kimin aklına gelebilir? Hem de Öğretmenler Günü’nde…
Kılıçdaroğlu bunu da yaptı.
İktidar yanlıları için şunu söyledi:
- Onlara öğretmen demem ben.
***
Demesin ama...
Ne biliyor?
Uzaktan nasıl teşhis koyuyor, yüzbinlerce öğretmeni nerden tanıyor da “iktidarın peşine takılanları” derhal ekarte ediyor.
Sevinemiyoruz.
Kıran kırana tartışmalar izliyoruz.
Nedir, ne oluyor?
Zannedersiniz ki, koskoca reform, Osman Kavala’nın tahliyesi için yapılıyor.
Ne münasebet...
Onun tahliyesi, mevcut yasalarla da mümkün olduğu halde, ah şu Saray’ın Hakimleri... Saray’ın Savcıları...
Hah... İşte reformun alfabesi zaten buradan başlıyor.
- Ne biçim laf bu?
Bu sütunda yazdığım her yazıya
-önce- öğretmenim acaba beğenir mi diye bakıyorum.
Gramer hatalarından ödüm patlıyor. Noktalama işaretleri acaba yerinde mi, tamam mı?
Son dakika bir daha
gözden geçiriyorum.
Benim öğretmenim, bende bir Türkçe hatası görmemeli. Yıllık not ortalamam, hiç düşmemeli.
***
Geçenlerde bir dostum soruyordu:
Sonraları o rüzgar ters esmeye başladı.
Neden?
Şu hükmü vermek kolay:
- Dış Politika’da Türkiye, yanlış adımlar attı.
E ne olur attıysa?
AB ülkeleri hiç yanlış yapmadı mı?
Diplomaside yanlış adımın karşılığı bu mudur?
***
Hiç kaçmasın.
Kapanın evde bir odaya, girin sosyal medyaya, bol bol sosyalleşin... Sizin için ne değişti ki? Bilakis, ufkunuz daha da açılacak.
Buldum
Millet İttifakı Abdullah Gül’e takılıp kalacağına, Bülent Arınç’ı aday göstersin.
O da olmazsa...
- Cindoruk’u aday göstersin.
O da olmazsa Ali Babacan var. Üstelik yüzü merhum
Menderes’i andırıyor.
Temizlik - maske - mesafe üçlüsüne aldırış etmeyen sorumsuz bir güruh, 83 milyon vatandaşın hayatıyla oynadı.
Ne oldu şimdi?
Yasaklar gelince...
- Özgürlüğümüz gitti.
- Çok titizlendiğimiz hayat biçimimiz gitti.
***
Sadece o mu?
-
Gerçi CHP’nin eski huyudur ama yepyeni bir parti olan
İYİ Parti’ye ne oluyor?
Nedir paylaşılamayan?
........
Ümit Özdağ bâri vuruşarak çekildi.
Darısı “Muharrem İnce’nin başına” diyeceğim ama o, yıllardır vuruştuğu halde
bir türlü çekilemiyor.
- Bırak gitsin.
Neye göre devlet, neye göre hükümet? Yerel yönetimlerin müdahale hakkı var mıdır?
Varsa nereye kadardır?
***
Daha önceleri böyle bir tartışma yaşamadığımız için, Kanal İstanbul’u kategorize etmekte zorluk çekiyorum.
***
Ama birkaç örnekten
yola çıkıp, bâri tartışmaya
bir katkıda bulunayım.
Saklamak ayıp.
Gerçi yapmadık diyorlar ama arşive bakınca, yaptıkları pekâlâ anlaşılıyor.
Öyleyse saklamak niye?
Ortada Anayasayı, “cebren tebdil, tağyir ve ilga” gibi bir suç da yok ki.. Sadece bir çalışma var.
Öyleyse niçin saklıyorlar?
- Utandıkları için mi?
***
Karabağ, tam 30 yıldır sözde “3 büyük devlet”in eşref saatini bekledi durdu.
Keşmir, Allah’a emanet.
Kıbrıs? Zaten çocukluğumuzdan beri süregelen bir tefrika.
......
Daha durun.
Bunun Afganistan’ı var, Irak’ı Suriye’si var, Libya’sı var, varoğlu var.
Ege sahanlığı, yıllardır bildiğiniz gibi.
Doğu Akdeniz
HDP’ye güya ayar veriyorlar.
Diyorlar ki ona;
- Terör örgütüyle arana mesafe koy.
Ne demek bu?
- Örgütle ilişkini kesme ama bari fazla yaklaşma.
Yani makul mesafede durursa, HDP’yi hoş görecekler.
***
Sıfır tolerans
15 Temmuz gecesi, Yeşilköy’de tankın üstüne çıkıp darbeye direnseydi, vay haline... Şimdi bir grup partili arkadaşı onun yargılanmasını isteyecekti.
........
O böyle bir tuzağa düşmedi, bravo... Tankları pas geçti, gitti, bir dostunun evinde, sütlü kahvesini içerek, televizyonun karşısına paşa paşa oturup darbenin akıbetini bekledi.
İşte... Akıllı adam budur.
Ben, demokratın böyle olanını severim...
Yakındır
Panşiyan’ı Allah ıslah etsin... Ermeni Halkı’nın gururuyla da oynadı.
Bu,
Muharrem İnce de her şeye rağmen CHP’den istifa etmiyor.
“Birbirlerine katlanıyorlar” diyeceğim ama hayır. Katlanmıyorlar ki.
Rakip gibiler.
Hatta rakipten öte hasım gibiler. Yâni husumet de var.
***
İnce, gittiği her yerde halka soruyormuş:
- Partide mi kalayım, yoksa ayrılayım mı?
Kal diyenler, git diyenler... Anladık ama onlar demek istiyorlar ki, bitsin bu patırtı.
Aylardır, insanlar akşamları ekranların karşısına geçer, günlük korona tablosu’nu merakla beklerdi... Kaç vaka? Kaç vefat? Kaç test?
Şimdi kimsenin pek baktığı yok. Herkes kanıksadı.
Zaten ne maske kaldı, ne mesafe.
Hele bir de aşı ümidi doğdu ya, artık rehavet cesarete, hatta cinnete dönüştü.
Ve korona, bir nezle muamelesi görmeye başladı. Hepimize geçmiş olsun.
Aman ha, nezle bulaşıcıdır.
***
Bir yandan da yeni tedbirler alınıyor.
Güvenilmez, yalancı ve gayriciddi oluşu.
O devlet, isterse artık ağzıyla kuş tutsun, isterse bütün gezegenlere hükmetsin... Yine de itibarsızdır.
Elbet ondan çekineni, korkanı vardır ama seveni yoktur... Dünyanın nefretini toplamıştır.
*
Buna ek, bir de terörist devlet modeli var.
İşgalci, sömürücü, katil, gaddar, tarih hırsızı, müze soyucu, haram yiyici, utanmaz, arlanmaz ve doymaz bir tür.
*
Çok şükür, Türkiyem kimsenin toprağında, denizinde, petrolünde, şusunda busunda asla gözü olmayan, sadece misak’ı milli’ye odaklanmış, dünyanın en dürüst devletidir. Yurt savunmasından başka, hiçbir emeli yok.
Nihayet farkına vardı.
Dünyadaki bütün Ermenilere büyük kötülük ettiğini de anladı mı acaba?
Paşinyan, kendi milletine ırkçı, işgalci, saldırgan ve savaş suçlusu diye damga vurulmasına sebep olmuştur.
*
Ermeni Halkı, işte bu acıya dayanamamış, sonunda gidip Meclis’i basmış ve Meclis Başkanı’nı epey tartaklamıştır.
Haklıdır.
Basiretsiz, çapsız üstelik kifayetsiz ve muhteris devlet adamlarının getirdiği felaketlere, hiçbir halk müstahak değildir.
*
İster Atatürk deyin, ister Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Paşa deyin... Fark etmez.
Adı, andımızdır.
***
Televizyonla herhalde pek tanışmamıştı.
Cep telefonu kullanmamıştı.
İnternet nedir bilmezdi.
Hızlı trene hiç binmemiş, asma köprülerden hiç geçmemiş, 50 bin kişilik statlarda hiç maç seyretmemişti.
Ama koyduğu hedeflere bakar mısınız?
Suyunun suyu
Seçilmiş’in, atanmış’a olan üstünlüğü, bir sorumsuzluk derecesine varabilir mi?
Terbiyesizliğe kadar uzanabilir mi? Şımarıklığa kadar dayanabilir mi?
- Ben bir seçilmişim.
Evet, ben de bir ‘seçmiş’im ama mesela orduya “satılık” diyesin diye seçmiş değilim.
“İran’ın tarafına geçip Türkiye’ye karşı savaşırım” diyesin diye seçmiş değilim.
Canın her sıkıldıkça “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyesin diye seçmiş değilim. Kendine gel.
***
Atanmışlık, utanılacak bir şey mi? Hayır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce atanmış insan var. Her meslekte var. Her ülkede var.
Ama sen seçilmişlik’le gurur duyuyorsan, önce ona layık olmalısın. Seçilmiş insan, her şeyden önce kendini seçenlere saygılı olur. Milletin kutsalları üstünde tepinmez. Seni seçtiysem, Belediye Hizmetleri’ni götürüp de terör örgütünün emrine veresin diye değil.
***
Kaldı ki...
Senin neren seçilmiş yahu?
Sen, liderin iki dudağı arasından çıkan bir lütufla giriyorsun seçim listelerine...
İki sıra alta koysalar,
kim tanır kim seçer seni?
İsmini dahi bilmez kimse.
Fakat kör olası sistem, seni seçilmiş olarak zorla
kabul ettiriyor bize.
- Seçilmişmiş...miş.
Senin liderin bile seçilmiş sayılmaz. Demokrasilerde paraşütle inmek yoktur. İşte sen ve senin gibiler, paraşütle inen tek seçici’nin seçtiği seçilmişlersiniz.
Yani tavşanın suyunun suyu.
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