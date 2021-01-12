Şüpheye dair

“Katil Polis/ Katil Devlet”

Taa 70’li yıllardan aşina olduğumuz bu sloganlar, tekrar hortladı.

Kimsenin umrunda değil.

Değil ama ne zaman ki katil sermaye diye de bağırmaya başlayacaklar, siz o zaman seyreyleyin feryadı.

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Maşallah...

Düzen değişikliği lafı da geri geldi... O da 70’li yıllardan kalma bir ezber.

Düzene çekidüzen deseler, eh, inanacağım ama düzen değişikliği tapu’nun delinmesine kadar varan, kötü anılar taşıyor.

Gerçi düzeni değiştiremediler, hatta