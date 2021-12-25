Zenginin malı, züğürdün çenesi mi derler ne, öyle bir laf vardır.

Bu defa tersi oldu: Garibanların asgari ücreti, tuzu kuruların bile çenesine vurdu.

Kimsenin gözü kalmaz inşallah.

Helâl paradır.

Futbol

Penaltı kararlarından kimse memnun değil. Bugün bana, yarın sana.

Gerçi penaltı, futbolun bir parçasıdır ama bu kadar çok penaltı, futbolu hafifletiyor. Ve şans faktörünü öne çıkartıyor.

Çünkü ceza sahasına düşen her yüksek top dahil, kale önünde oluşan her karambol, acayip penaltılar doğuruyor. Elinizi kolunuzu nereye saklayabilirsiniz?

Kuralı koyan zevat, ömründe hiç futbol oynamamış galiba.