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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Süpermiş

12 Aralık 2021

Bu utanmaz ve arlanmaz haline bakıp, Amerika’ya hayranlık duyuyor insan.

Süper süper.

***

Çünkü... Türkiye’ye her türlü düşmanlığı yapıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi sırtımızı okşamak ve yüzümüze gülmek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir pişkinliktir.

Bu kadarını Fransa bile beceremezdi.

***

Yunanistan’a razıyım.

Bize olan nefretini ve hiddetini bâri gizlemiyor. Sabah akşam Türkiye’yi sayıklıyor. Öbür devletleri de kışkırtıp aramıza hep nifak sokmaya çalışıyor.

- Düşman, böyle olur işte.

Bir de Amerika’ya bakın. Ne düşman olmasını biliyor, ne de dost olmasını.

***

Diplomasi, dünyanın en zarif mesleklerinden biridir. Bu Amerika, diplomasinden de soğuttu milletleri...

Çünkü... Hem ciddiyeti bozdu hem de ketumiyeti...

Çünkü diplomasiye yalanı soktu. Yalanı değilse bile yanlış’ı soktu. Yanlışı değilse bile dedikodu’yu soktu. Çok hafifletti çok... Kendi de hafifledi.

***

Bütün bunları Joe Biden yapmış değil...

Elbet Trump da değil.

Amerika yarım asırdır böyle.

Çapsız yöneticilerle dünya çapında işlere kalkışıyor. 

Beceremiyor.

Kendisine bırakılan mirası, çok hovardaca ve de pervasızca harcıyor.

Allah sonunu hayır eylesin.

X

Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Aralık 2021
Üç dört defa kaybetti diye hemen istifa eden Sergen Yalçın’a, en çok Kemal Kılıçdaroğlu kızmıştır.

 

Örnek olduğu için.

*

Şanlıurfa Belediye Başkanlığını ona verin, bütün çiftçilere elektrik bedava olsun.

- Amcam öyle söz verdi.

Namus sözü.

Hatta Şanlıurfa’nın bütün evlerine ve dükkanlarına da bedava.

Belki üste para bile dağıtır.

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Bir o eksikti

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Aralık 2021
Kimin aklına geldiyse, Türk Dostu Kemal Derviş’in ismi de geçmez mi Millet İttifakı Çatı Adayları arasında?.. Siyasi Referansı kuvvetlidir. Türk Solu’nu tarumar edip gitmişti.

Ekonomi dehasını ise Masum Türker Hoca’ya miras bıraktığı karmaşık bir programdan biliriz. Masum Hoca enkaz devralmıştı diyemem ama nelerle boğuşmuştu.

*

20 yıl evvel... Bir de yazı hatırlıyorum... Murat Çelik’in yazısı diye kalmış aklımda...

Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi Kemal Derviş’in de üzüm yiyiş tarzını okumuştum o yazıda.

Nasıl yermiş?

Çatal bıçakla...

Kabuğunu soyarak.

Çok denedim ama beceremedim.

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Anlaşıldı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Aralık 2021
Tevekkeli... Her gün ‘seçim’ diye bağırıyorlar.

Hele büyük ortak, kriz halinde:

- Hemen seçim.

- Derhal seçim.

- Şimdi seçim, şimdi.

Niye bu kadar acele ettikleri artık anlaşılıyor.

- İttifak’ın içine nifak kaçtı.

Ve ittifak, ‘ihtilaf’a doğru yol almaya başladı.

*

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El hareketi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Aralık 2021
Amma da büyüttünüz ha...

Yahu, adam zarif olduğu için, el’le yetindi.

Ya kol hareketi yapaydı... 

Artı-Eksi

Seçim yarışı, futboldaki derbiye benzer.

Maçı kazanırsan sadece 3 puan değil, 6 puan kazanmış gibi olursun.

Çünkü ezeli rakip 3 puan kaybedeceğine göre puan farkını açar gidersin. Psikolojik üstünlük de caba.

***

Şimdi Millet İttifakı, 50+1’in peşinde... Oradan buradan birkaç puan daha toplamaya çalışıyor.

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Aday rolü mü?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Aralık 2021
Sahici bir aday gibi davranıp davranıp da Kemal Bey, sonunda gerçek aday falancadır diye başkasını işaret ederse üzülürüz.

Sanırım Erdoğan daha da üzülür. Böyle zarif bir adayı başka nerede bulacak?

***

Bazı siyasetçi arkadaşlar içime bir kurt düşürdüler. Kemal Bey asıl adayı gizlemek için kendini ortalara atmış...mış.

Asıl adayı gizliyormuş.

Yıpranmasın diye.

Dedim ya.

Kemal Bey zarif insan.

***

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Yazık bize

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Aralık 2021
Bizim nesil, cep telefonuyla ve kredi kartıyla 50 yaşından sonra tanıştı... Asma Köprü’den ancak 40 yaşında geçebildi.

Mehmet Barlas’ın dediği gibi, şimdiki çocuklar zannediyorlar ki, bunlar hep vardı.

***

Haydi onlar çocuk.

Ama koskoca adamlara ne demeli? Hamurları istemezükçülükle yoğurulduğu için, ne yapsan beğendiremezsin. Bir umursamazlık, bir nankörlük ve bir şımarıklık içindeler... Bütün eserleri, kendilerine lütfedilmiş bir müktesep hak gibi görürler.

Hem tepe tepe kullanırlar, hem de burun kıvırırlar.

Siyaset, gözlerini kör etmiştir.

Nefret de cabası.

***

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Sözün kısası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Aralık 2021
TÜİK, Kılıçdaroğlu’na randevu vermedi.

 

Kapıyı da açmadı, içeri sokmadı.

İyi ya...

Kılıçdaroğlu’nun istediği de tam buydu işte.

Enkaz

- “Çare seçim.”

Yahu anladık...

Söyleye söyleye milleti seçimden soğutacaksınız... Günde yüz kere tekrarlamayın şunu... İçimize fenalık geldi.

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Seçim sektörü

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Aralık 2021
Bugün mitingler başlıyor. Hayırlı olsun.

Bakalım bu mitingler, hükümeti erken seçim’e zorlamaya yetecek mi?

Yetsin veya yetmesin.

Ama bir seçim rüzgarı estireceği muhakkaktır.

Dolayısıyla da bir seçim sektörü doğacaktır.

*

Seçim sektörü deyip geçmeyin.

Miting meydanlarıyla beraber, şehirde oteller, lokantalar, kahvehaneler tıklım tıklım dolacaktır.

Şehirlerarası otobüsler, seyyar köfteciler, simitçiler, lahmacuncular, ayrancılar neler neler.

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10 yıl önce/sonra

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Aralık 2021
Türkiye öyle değişmiş ki...

2007’de, muhafazakâr Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na şiddetle itiraz eden muhalefet, aradan 10 yıl geçince (2018’de) onu tekrar Cumhurbaşkanı yapmak istedi.

Hatta daha önce Ekmeleddin Bey gibi bir mukaddesatçıyı bile resmen aday yaptı.

***

Değişim mi gelişim mi bilmem ama Merve Kavakçı’nın başörtüsüne büyük tepki gösterenler, yine 10 yıl geçince hidayete erip “Türban yasağını biz kaldırdık” diye övünmeye başladı.

Tevekkeli...

Merhum Ecevit sonunda ne demişti:

- Bu parlamento, toplumun 10 yıl gerisindedir.

Nitekim işte o parlamento, topluma 10 yıl sonra ancak yetişti. Yasaklar öyle kalktı.

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Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Aralık 2021
Birini elinden tutup Bakan yaptı.

Öbürünü Başbakan yaptı.

Hele ötekini?

Cumhurbaşkanı yaptı.

Eh, hançerlenmeyi hak’etti.

Al sana üç hançer.

......

Bir de önceden vardı.

Etti dört hançer.

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Sadece merak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Aralık 2021
Olmaz ya.

Ama oldu diyelim.

Tayyip Erdoğan çıktı, bir açıklama yaptı.

Dedi ki:

- “Muhalefet madem çok ısrarlı, madem mitinglere bile başlıyor, madem seçim için bu kadar ‘zorluyor’, öyleyse pekâlâ... Kerhen de olsa erken seçime evet diyorum. Hodri meydan.”

Acaba ne olur?

***

Ne olacak?

Muhalefet çok sevinir.

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Adam gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Kasım 2021
Siyasetçi dediğin, işte böyle dürüst olmalı.

Seçmenlerin yarıdan fazlasını gayrımilli buluyorsa, bunu açık ve net olarak söylemeli.

Nitekim söylemiştir.

Ben siyasetçinin “zeki ve ahlâklı olanını severim.” (Vay be)

***

Peki insan, ümitle oy beklediği kitleye, hiç gayrimilli der mi?

Der.

Hakaret etmiyor ki...

Bence iltifat ediyor. Zira

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Ne demek bu?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Kasım 2021
Seçim tarihi Haziran 2023 olarak belliyken...

Hâlâ ve her gün...

“Ülkeyi seçime zorlamak için elimden ne gelirse yapacağım” demek, ne demek?

‘Zorlamak’ zaten tek başına ne demek?

......

Herkes bilir ki ‘ortalığın karışması’ demek...

‘Sokak çatışmaları’ dahil ‘her türlü kaos’ demek...

‘Ülkenin yangın yerine dönmesi’ demek.

*

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Daha ne olsun?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Kasım 2021
Açıkça söylediler:

Onlara öğretmen demem ben / Savcı, hakim demem / Sanatçı demem / Memur demem / Çiftçi, işçi, köylü demem.

Belli ki Millet İttifakı seçimi kazanıp iktidar olunca, Türkiye’nin yarısından hesap sorulacak.

***

İşin kötü tarafı:

İhbar dönemi başlayacak:

- Falan sporcu, filan sanatçı saraya sık sık gitmişti.

- Falan şarkıcı, askerlere konser vermişti.

- Filan iş insanı, Kanal İstanbul’u desteklemişti.

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Bir bu eksikti

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Kasım 2021
Hükümeti seçime zorlayacaklarmış...

Zorlama”nın nerelere varacağını kestiremeyiz.

Tehlikeli bir yol bu.

Göze alanlara, “bir daha düşünmelerini” tavsiye ederim.

***

Zorlama’dan kasıt nedir?

- Efendim demokratik yollar.

Biz o yolları biliriz.

Safiyâne şekilde başlar, bir adım sonra provokatörler devreye girer, sokak hareketleri -Allah korusun- çatışmalara dönüşür.

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Özel bir tablo

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Kasım 2021
Ekonomik durum berbat ama her yer tıklım tıklım dolu...

Nasıl oluyor bu?

Yiyecek, içecek, giyecek, davet, balo, gala.... Vur patlasın, çal oynasın.

Ancak şöyle izah edilebilir:

- Allah kerim.

Ya da:

- Battı balık.

***

Tabii bir ihtimal daha var:

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24 Kasım

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Kasım 2021
Öğretmenler Gününüz kutlu olsun ama bana oy vermeyenlere öğretmen demem ben.

Bilin bakalım ben kimim?

Yetti artık

Sağır Sultan bile duydu.

Her gün bağırıyorlar:

- Seçim seçim seçim.

Öbürleri de her gün cevap veriyorlar:

- 2023’te 2023’te 2023’te.

Ne güzel anlaşıyorlar.

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Farka dikkat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Kasım 2021
70 yıllık demokrasi tarihimizde tek başına iktidar, sadece şunlara nasip oldu.

 

Menderes.

Demirel.

Özal.

Erdoğan.

Geri kalan yıllar, hep yamalı bohça... Ya da ara rejimler.

***

Bu dört liderin de karşısında çok

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İki nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Kasım 2021
Mutluluğu dışarıda arayan hayırsız aile reislerine benziyor Kemal Bey.

 

Kendi yuvasında tatmin olmuyor, gözü sürekli dışarıda.

Büyük şehirlere Belediye Başkanı mı lazım, kendi partisinden değil öbür partilerden, özellikle de mütedeyyin camiadan adaylara yöneliyor.

*

Kemal Bey, yabancı futbolcuya çok meraklı...

Cumhurbaşkanlığı için bile Ekmeleddin Bey gibi, Abdullah Gül gibi isimlere kanca atıyor. Çünkü onlar muhafazakar ve mukaddesatçı insanlar.

*

Neden böyle yapıyor?

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