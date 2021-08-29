Süpermiş...

Şöyle dedi:
“Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, ‘Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir’ diyen herkesle kucaklaşacağız.”
Eğer milletle alay etmediyse, ona bir soru:
- Kucaklaştığın müttefiklerinin hepsi bu profile uygun mu?
Yani içlerinde “bayrakla vatanla sorunu olan” yok mu?
İçlerinde “Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” demeyen, diyemeyen yok mu?
Daha açık bir soru:
Bayrağı çiğneyip yakmaya, vatanı bölüp parçalamaya hazır ve nazır bir müttefikle kucaklaştığın oldu mu hiç? Ya da oluyor mu? Olacak mı?
- Ne işimiz var Afganistan’da?
Kendimi birdenbire vallaha Kemal Kılıçdaroğlu’na benzettim.
Olsun.
Bu cümleyi bir kaç kere tekrarlamışım:
- Ne işimiz var yahu?
***
İtiraf etmeliyim ki, şu Kabil Havalimanı’nı işletme ya da güvenliğini sağlama meselesi içime sinmiyordu.
Türkiye’ye hangi puanları getirirse getirsin, belalı bir görevdi.
Podyumda sıra sıra arzıendam eden yarışmacılara döndürdüler adayları.
Sayıları ne de çok.
Maymun iştahlılıkları ilk Abdullah Gül’le başladı.
İlhan Kesici’yi teğet geçti, Mehmet Şimşek’e kadar uzandı.
Arada unuttuklarım vardır.
Bir gün Mansur Yavaş’ı görüyoruz sahnede, ertesi gün İmamoğlu’nu...
Akşener mi, Kılıçdaroğlu mu?
Haydi, seç seçebildiğini. Babacan’a kadar yolu var.
Öyle ki, yalan söylemeden yaşayamazsınız.
Yani mecbursunuz.
Ona muhtaçsınız.
Tıpkı uyuşturucu müptelalığına benzer.
O olmazsa, krize girersiniz... Cinnet’e kadar yolu var.
***
İşin kötü tarafı...
Bulaşıcıdır da.
Gece sabaha karşı
Topların çelik ağzı
Çaldı bir hücum marşı
......
Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan şanlı bir tarih.
1071’den 1922’ye yücelen bir şaheser.
Ve şimdi de sınırın 200 kilometre derinliğinde katil sürülerini kovalayan muhteşem bir ordu.
Zafer Haftamız kutlu olsun.
Talip değilsek bile en azından ilgileniyoruz ya...
Haklı olarak şöyle sesler yükseliyor:
- Ne işimiz var orada?
Hükümet buna cevap vermeli.
Orada ne işimiz olduğunu -herkesin anlayabileceği bir dille- açıklamalı.
***
- Ne işimiz var?
Öyle ya.
Doğru.
O olmadan, Millet İttifakı yüzde 50’leri bulamaz.
Tamam da.
- İYİ Parti nedir?
O da anahtar parti değil midir?
O olmadan ittifakın yüzde 50’lere yaklaşması mümkün müdür?
........
Bırakın bu kompleksi.
Türkiye bunları çoktan aşmış, özgüvenini kazanmış bir cumhuriyettir.
Vaktiyle Soyvetler’e yanaştık komünist mi olduk?
Führer’le aramızın iyi olduğu yıllar, sanki Nazi olmaya mı özendik?
Hayır.
Türkiye’nin özenip taklit edeceği bir başka rejim yoktur.
Zafer haftası’na geliyoruz.
Atatürk’ü bir daha minnet ve şükranla anmanın tam zamanıdır.
- At atabildiğin kadar.
10 milyon işsiz varmış.
Yok yahu, 20 milyondur belki. İyi saydın mı?
Hele enflasyon...
Gerçekte 35 - 40’tan aşağı değilmiş.
***
Diye diye, millette moral mi bıraktılar?
Sabah akşam bağırıyorlar:
Önce CHP’li başkan...
Diyor ki:
Afgan mültecilerin Türkiye’ye yerleşmesi için Erdoğan, Joe Biden’a söz verdi.
- Ne bildin?
- Nereden bildin?
- Kim söyledi sana?
Yahu, Erdoğan’la Biden
Onları nasıl geri göndereceğiz:
- Davul zurnayla.
Sınır ötesinde... Önce evlerini barklarını, bağlarını bahçelerini temin edeceğiz. Hastanelerini, okullarını ne lazımsa hepsini kuracağız.
..........
Sıra iş bulmaya gelince?..
İş insanlarına diyeceğiz ki:
- Haydi bakalım gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.
Onlar da bizim güzel hatırımız için enkaz halindeki Suriye’ye gidip birer fabrika kuracak, vesselam.
Öyle bir bela ki, koronavirüsten beter.
- Halk düşmanı.
- Halkların düşmanı.
- İnsan düşmanı.
***
Elinde değil.
ABD böyle yaratılmış.
Ta başından beri, onun gözünde
Ben yokken geçirdiğimiz acı günleri, yüreğim sızlaya sızlaya televizyonlardan takip ettim.
Ama Manavgat’tan Marmaris’e, Köyceğiz’e oradan Kastamonu’ya Sinop’a, Bartın’a, Rize’ye, Artvin’e...
Velhasıl memleketin her köşesine yetişen kahramanları ve milli ruh denen o şaheseri, gururla seyrettim.
***
Düşünüyorum da...
Mutad ABD oyunlarından pandemiye kadar... Terörün her türlüsünden deprem, sel, heyelan ve yangınlara kadar, darbe girişimi dahil başımıza gelmeyen kalmadı. Hamdolsun dimdik ayaktayız...
.............
En çok da hükümete şaşmaktayım. Bütün bunlara rağmen 20 yıldır iktidar.
Ve küllerinden doğacak bir “yeşil vatan” için, seferberlik başladı.
***
Bu bir yurt savunmasıdır.
Tıpkı mavi vatan gibi.
Toprak ana gibi.
Gökvatan gibi.
Sath-ı müdafaa.
***
Nasıl da memnun karşılıyorlar?
Deprem, sel, yangın ve benzeri her türlü âfet, bunlar için bayramdır.
- Yangın daha da büyümeli.
- Sel daha da yayılmalı.
- Terör nerede kaldı?Üç beş cenaze gelmeli.
Adamlar böyle mutlu oluyorlar.
Acıları bırakıp, önce devlette kusur arıyorlar.
Zavallı devlet.
Seçim varmış gibi mevzilendiler.
Her iki taraf da:
- Kapı kapı gezeceğiz diyor.
Alâ.
Lakin biraz tehlikeli bir yol.
Ölçüyü kaçırmamak lazım.
***
Kapıyı çaldınız diyelim.
Suyu “silah gibi” kullanmak, savaşta bile insanlık suçudur.
Bolu Belediye Başkanı, Suriyeli mültecileri yıldırıp Bolu’dan kaçırtmak için suyu onlara 10 kat daha pahalı satacağını söylüyor.
Tevekkeli Kılıçdaroğlu “Sizi Suriye’ye kısa sürede geri göndereceğim” deyip duruyor...
“Nasıl gönderecek, hangi yöntemle” diye ben de düşünüp duruyordum.
Şimdi anlaşıldı.
- Bolu taktiğiyle.
***
Anlaşılması gereken bir nokta daha vardı...
Diledikleri yerde, diledikleri gibi yer içerler, gülüp eğlenirler, garsonları, komileri - rehin almış gibi - tepelerinde saatlerce bekletirler...
Bazı masalara izzet ikramda bulunacak kadar da cömerttirler... Velhasıl fiyakaları yerindedir.
- Peki hesap?
***
Hesap, kaç para gelirse gelsin, bize ne?
Öyle demeyin.
Daha işin karakol kısmı var, medya kısmı var...
Durun bakalım.
Onun yerinde ben olsam, bu toplumsal disiplinsizlik karşısında havlu atar
"Ne haliniz varsa görün" diyerek çoktaan istifa ederdim.
Suç ortaklarımız
Salgının başından beri... Kurallara uymamakta ısrar edenler!..
Ve şimdi de... Aşı olmamakta direnenler!..
Her şeyden önce şunu bilsinler ki, okula gidemeyen, yüz yüze eğitim alamayan koskoca bir nesli, sırf bu sebeple kaybetmek üzereyiz.
Bu çocuklar ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de öğrenciliklerini... Bu yaşlara da bir daha dönemeyecekler.
***
Süpermiş...
Ey Amerika!..
3 trilyon dolar harcadın da ne oldu?
Afganistan’a ne hayrın dokundu?
Bölgeye ya da dünyaya nasıl bir iyiliğin oldu?
Vazgeçtik hepsinden.
Kendine ne fayda sağladın?
Sıfır.
- Kaçıncı fiyasko bu?
Verdiğin can kaybı da caba.
***
Daha Suriye bilançosu çıkmadı.
Dur bakalım.
YPG’ye PKK’ya verdiğin silah, mühimmat ve nakdi yardım’ın haddi hesabı yok.
Bütün bunlar kimin cebinden çıkıyor?
Bir ülke ancak bu kadar kötü yönetilebilir.
***
Bush gitmiş, Obama gelmiş hiç fark etmiyor.
Taa Kore Savaşı’ndan beri kırdığın cevizleri alt alta yazıp toplasak, kim bilir nasıl bir dünya bütçesi çıkacaktır.
1945’te Hiroşima’ya, Nagazaki’ye attığın atom bombası’nı saymıyorum bile.
***
Şimdiki Başkan Biden, Kabil’deki patlamaların ardından dedi ki:
- İntikam alacağız.
Anlaşıldı.
Birkaç yüz bin günahsız insan daha öldürecekler.
Sonu olmayan bir kör dövüşü.
Yine kan ve gözyaşı.
Yine sokağa atılacak olan milyar dolarlar.
Ne bu?
- Büyük devlet.
Nesi büyük bunun?
Merak ediyorum:
Amerikan İmparatorluğu, bu tempoyla kaç yüzyıl daha ayakta kalabilir acaba?
Kaç yüzyıl mı dedim? Ölçüyü ben de kaçırdım.