Su gibi aziz

Diledikleri yerde, diledikleri gibi yer içerler, gülüp eğlenirler, garsonları, komileri - rehin almış gibi - tepelerinde saatlerce bekletirler...
Bazı masalara izzet ikramda bulunacak kadar da cömerttirler... Velhasıl fiyakaları yerindedir.
- Peki hesap?
***
Hesap, kaç para gelirse gelsin, bize ne?
Öyle demeyin.
Daha işin karakol kısmı var, medya kısmı var...
Durun bakalım.
Onun yerinde ben olsam, bu toplumsal disiplinsizlik karşısında havlu atar
"Ne haliniz varsa görün" diyerek çoktaan istifa ederdim.
Suç ortaklarımız
Salgının başından beri... Kurallara uymamakta ısrar edenler!..
Ve şimdi de... Aşı olmamakta direnenler!..
Her şeyden önce şunu bilsinler ki, okula gidemeyen, yüz yüze eğitim alamayan koskoca bir nesli, sırf bu sebeple kaybetmek üzereyiz.
Bu çocuklar ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de öğrenciliklerini... Bu yaşlara da bir daha dönemeyecekler.
***
Keşfedenler, Amerikalılar.
Yalana takla attırıp, onu allayıp pullayıp, şık bir ambalajla servise sunanlar Fransızlar.
Onu bir pişkinlik ve yüzsüzlük haline getirenler, sinsi Avusturyalılar.
***
- Elimize su dökemezler.
Yalanı itibarlı bir meslek, hatta bir kariyer haline getirenler ise Türklerdir.
Zaten Amerikan yalanlarının ana malzemesi, tuzu biberi Türkiye'den gitmektedir.
Dahası...
Ya da yumuşak muhalefet yapmaya karar vermek.
Olmaz.
Karar vermek'le olmaz.
Muhalefetin biçimi, dozu, yolu yordamı, yöntemi, önceden belirlenmez. Sert veya mülayim olmayı, ancak şartlar getirir.
Konuya ve yerine göre, farklı tepkiler vardır. Bu bir reflekstir. Anında fışkırır. Ama siz bunu hesaplı, planlı ve ölçüp biçerek bir programa yüklerseniz, samimiyetsizliğiniz önce ses tonunuzdan anlaşılır.
Geometri değil bu konuştuğumuz.
- Siyaset konuşuyoruz.
Her dakika yanar döner.
Demişti ki:
- O zat’ın okuma yazması vardır ama okuduğunu anlamakta zorluk çeker.
Vallaha verdiği eşkal,
o kadar çok insana uygun ki, adamı hâlâ teşhis edemiyoruz.
***
Tanıdığımız Devlet Bahçeli, Başbakanlığı nasıl reddettiyse, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı da kabul etmez. Şimdiden şuraya yazıyorum ki kayda geçsin.
Günü gelince konuşuruz.
***
Vallaha geriye dönüp de ta 1950’lere gidersek “Kore’de ne işimiz var?” diye de sorabiliriz.
Bu gibi durumlarda, Devlet kâr-zarar hesabını herhalde iyi yapıyordur.
Nitekim, Kore’de gösterdiğimiz kahramanlıklara karşılık ödüllendirilmiştik.
NATO’nun saygın üyesi olduk.
Şimdi de Kabil’de göstereceğimiz kahramanlıkların ödülü olarak, bakarsınız belki bizi şıp diye Avrupa Birliği’ne alıverirler.
Anket
Size sorarlarsa ki:
- Hangi partiye oy vereceksin?
Mesela iktidar partisi’yle ana muhalefet partisinin bu çekişmesi nedir?
Bence demokrasinin gereğidir.
......
Tek tip insan arıyorsanız, boşuna aramayın.
Bu ülkede her türlüsü var:
- Laik, dindar, dinsiz, muhafazakâr, milliyetçi, liberal, faşist, sosyalist... vs.
Kutuplaşma mıdır bu?
Hayır.
Bir sürü ölçü vardır.
Ama bence en mühimi:
“Kaç yılda bir seçim yaptığından” anlaşılır.
İki yılda bir mi? Üç yılda bir mi? Dört veya beş yılda bir mi?
Kaç yılda bir seçim?
*
Muhalefet, her gün
Aynı istikamette oy kullanacağı belli insanlar, birbirlerini çılgınca alkışlıyor... Parti kongreleri gibi.
“- Türk’ün Türk’e propagandası.”
Tamam da...
Ne faydası var?
Rakip partiye kepçe atıp yeni oylar devşirmedikten sonra, sahi ne faydası var?
Artık anlayın şunu.
Ölçü, alkışların şiddeti değil, ‘kelle sayısı’dır.
Seçim budur.
Ama şurası belli.
Ya Tayyip Erdoğan'la birlikte yaşamaya iyice alışacaksınız...
Ya da Kılıçdaroğlu'yla birlikte yaşamaya mecbur, hatta mahkumsunuz.
Zaten dilinizi yavaş yavaş alıştırın.
Seçim değil bu...
Bu bir referandum:
- Erdoğan'a evet, Erdoğan'a hayır,
Yazın yediğimiz bu hurmalar, sonbaharda bizi tırmalamaz inşallah.
- Korona, kalabalık sever.
Katliama bayılır.
Şimdi kimbilir hangi yörelerde, kimlerle kucak kucağadır.
Aman dikkat.
*
Günlük 60 bin vak’adan 5 binlere inmek güzeldir ama 5 binlerden tekrar yukarılara tırmanmak diye bir ihtimal de var.
Uzak ihtimal de olsa biz tedbirli olalım. Çünkü korona, ‘sıfır toleranslı’ gaddar bir insan avcısı’dır.
- 15 Temmuz denince aklıma ilk gelen, Kılıçdaroğlu’dur.
Neden?
O akşam 22.00 uçağı ile İstanbul’a geldi değil mi? Halbuki darbe girişimi, saat 22.00’den önce deşifre olmuştu. Buna rağmen yolculuğunu iptal etmedi. Evine dönmedi. Saat 23.15’te İstanbul’a indi... O saatte İstanbul’da ne işi vardı? Hem de tek başına...
Bir lider öyle mi gezer?
*
Nerede kalacak?
Otellerde yer yokmuş. Ya da müşteri kabul etmiyorlarmış...
O akşamdan bende kalan en büyük iz bu.
- Kılıçdaroğlu.
Sağ olsun.
*
Çok meraklı bir gazeteci olsaydım, kendime araştırmacı süsü verir, Kılıçdaroğlu’yla röportaj yapardım:
- Efendim, o akşam neler hissettiniz? / Tankları görünce ne düşündünüz? / Düşünüp de ne yaptınız, tankların üstüne mi çıktınız yoksa aralarından süzülüp mü geçtiniz? / Geçip de nereye gittiniz. Gittiğiniz evin sakinleri sizi görünce telaşlandı mı? / Televizyonun karşısına oturup neyi beklediniz? / Sizden başka hangi liderler geceyi nasıl geçirmiş, öğrendiniz mi?
*
Daha bir sürü soru.
Hangisi olacak?
Burnunu soktuğu her ülkede, el attığı her işi, yüzüne gözüne bulaştıran kim var?
Eşkal tamam
Bir bilmecem var çocuklar.
Bulun bakalım.
Nasıl bir cumhurbaşkanı?
Kimdir bu?
- Demokrat, aydın, ilerici, özü sözü aynı, 83 milyonu kucaklayacak biri... Ağzından bal akan biri.
“Dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız.”
Bunun günü saati olmaz.
Her gün her dakika.
Hele bilhassa şimdi.
Bence hiçbir komplekse kapılmadan, geniş kapsamlı bir barış taaruzu’na geçmeliyiz.
Kimbilir, içerideki düşmanın yolu bile, belki de böyle kesilir.
Mutlugiller...
HDP ile CHP, İzmir mitinginde bütünleştiler... Ne ideal bir çift olduklarını ilan ettiler...
Cevap:
- Daha vakit var. Günü gelince bakarız.
......
Hayır bakamayız. Şimdi bakalım.
Seyahat veya tatil yapacak olan ortadirek, şimdiden önünü görmek ister. Programını bir takvime bağlamak zorundadır. Bütçesini ona göre ayarlayacaktır. Son güne bırakılır mı?
Devlet Planlama Teşkilatı yok olup gittiyse, Aile Bütçesi de fesh olmadı ya...
Futbol
Avrupa Kupası’nda futbol kadar, tribünlere de dikkat kesildik.
Onu da kaybedenler, 2028 seçimini bekleyecek.
Artık hangi yaşa gelmişlerse.
*
Fakat, en yakın dediğimiz 2023’e kadar, siyasi gerginlik hep böyle mi devam edecek? Daha 2 yıl bu bünye, bu asabiyete nasıl katlanacak?
*
Bir Tayyip Erdoğan meselesi var.
Hedef, onu indirmek.
Bilmem kaç yıldır uğraştılar, indiremediler.
İhtilâl’in, sosyetedeki lâkabı.–
Yakışıyor.
Çok da masum görünüyor.
......
27 Mayıs’a devrim dediler. Ahali de yedi oturdu.
12 Mart’a müdahale dediler. O da cuk oturdu.
12 Eylül’e Bayrak Harekâtı dediler... Eh, kimsede itiraz edecek derman kalmamıştı. Alkışlarla kabul gördü.
*
Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.
***
Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz?
Size söylüyorum Z kuşağı!.. Daha düne kadar Partisiz Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik?
Partilere çağrıda bulunurduk:
- Ey partiler!.. Falan gün yeni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz... Lütfen adaylarınızı belirleyip Meclis Başkanlığı'na bildirin.
Yani, partilerden "Partisiz Cumhurbaşkanı" çıkarırdık.
Mesela...
Su gibi aziz
Suyu “silah gibi” kullanmak, savaşta bile insanlık suçudur.
Suyu “silah gibi” kullanmak, savaşta bile insanlık suçudur.
Bolu Belediye Başkanı, Suriyeli mültecileri yıldırıp Bolu’dan kaçırtmak için suyu onlara 10 kat daha pahalı satacağını söylüyor.
Tevekkeli Kılıçdaroğlu “Sizi Suriye’ye kısa sürede geri göndereceğim” deyip duruyor...
“Nasıl gönderecek, hangi yöntemle” diye ben de düşünüp duruyordum.
Şimdi anlaşıldı.
- Bolu taktiğiyle.
***
Anlaşılması gereken bir nokta daha vardı...
Kılıçdaroğlu mültecileri davul zurna’yla göndereceğini özellikle belirtiyordu.
Ben de düşünüp duruyordum, “Neden davul zurna’yla” diye.
O da anlaşıldı.
Meğer “Suriyeliler giderse Türk Ekonomisi batarmış.”
E madem batar, öyleyse bunu kutlamak lazım.
Yani o sebeple davul zurna.
Hal böyleyken
Biz burada tam bunlara dalmışken, bir de ne görelim:
Atı alan her Afgan, İran’ı geçip bizim sınıra dayanıyor.
Yahu İran, bir baştan
bir başa 3 bin km...
O 3 bin km içinde bunlara kimse sormuyor mu
“Nereye hemşerim” diye...
Demek ki sormuyor.
***
Peki, Türkiye İran’a
sormuyor mu “Nedir bu” diye?
Herhalde soruyor.
Dost ve kardeş bildiğimiz İran, acaba ne cevap veriyor? Bunu çok merak ediyorum.
Türkiye’ye ulaşabilen Afgan’a bir lafım yok. Hoş geldi, safa geldi... Ama İran topraklarını nasıl geçti, bana bir anlatıversin.