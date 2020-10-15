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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Sözün kısası

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Sözün kısası

15 Ekim 2020

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na sorduğu en güzel soru:

- Seçime gidip de ne yapacaksın?

Öyle ya:

- Aday değilsin ki.

İşte o kadar.

 

Püf noktası

Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:

- Ne vadettiler sana?

E aşk olsun Devlet Bey.

Hazret, çok dürüst adamdır.

Rüşvet, mevki, makam, ikbal ve istikbal peşinde falan değildir. O gayet mütevazı olarak, Meclis’te paşa paşa oturmaya razıdır.

*

Zaten bütün mesele budur. 

Herkes bilir ki, hazret, cumhurbaşkanlığına aday olursa, milletvekilliğine aday olamayacak. Yani, büyük ihtimalle ikisini birden kaybedecek... En iyisi, işi garantiye alıp bari Meclis’te kalmak.

*

Böyle bir tehlikeyi Akşener 2018’de göze almıştı ama hazret göze almaya mecbur mu? Kim ne karışır?

Sağlamcıdır o.

Muharrem İnce’nin anlamadığı da bu galiba... Hâlâ diyor ki: CHP Genel Başkanı, mutlaka cumhurbaşkanlığına aday olmalı.

Yahu olmaz.

Olamaz. Çok özel bir mazereti var.

Onu rahat bırakmalı.

Hatta Devlet Bahçeli, ona biraz şefkat göstermeli azizim.

 

Not: 

Anayasa Mahkemesi’nin bütün gece yanan ışıkları, birilerinin yüreğinde nostalji rüzgarları estirdi.

Ne hazin.

Bu teslimiyetçi ve davetkâr aydın tipi, demokrasi düşmanlarının en tehlikelisidir. Çünkü en kalleş familyasıdır.

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Hazırlık’a dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Ekim 2020
50-60-70 yıldır iktidardan uzak bir parti, belki devleti ve işleyiş biçimini unutmuştur bile...

Çok uzun bir süre bu.

*

Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.

*

Muhalefette süre uzayınca,

sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.

*

Hele o parti

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İki nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Ekim 2020
Ermenistan, velinimeti Rusya’yı hiçe sayarak...

Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...

Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?

Bu bir...

*

Bir de şu var:

Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...

Akla ilk Rusya geliyor.

Lakin Rusya, bundan

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Aynı taktik

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ekim 2020
- Masaya buyurunmuş.

- Cenevre'de buluşalımmış.

- Müzakereler başlasınmış.

Anlaşıldı.

"Komisyona havale" gibi bir şey.

Topları yine taca atacaklar.

İpe yine un serecekler.

O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.

Kim öle kim kala.

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Şakayla karışık

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Ekim 2020
Maraş açıldı deyince, arkadaş bir irkildi:

 - Ne zaman kapalıydı ki?

Anlattık ama pek kavrayamadı.

“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”

Haydaa...

*

Birisi lafa karıştı.

- Maraş’ın plajları çok güzeldir.

Arkadaş yine irkildi:

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Ne oluyoruz?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Ekim 2020
Hay ayağının uğurunu seveyim diyeceğim ama kime ve kimlere diyeceğimi bilemiyorum.

Son bir yıldır.

Belki bir buçuk yıldır...

Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.

Barajlarımız bile kurudu.

......

Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.

İyi saatte olsunlar.

 

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Dünyanın gündemi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ekim 2020
 Türkiye olmasa, bu Avrupalılar ve Amerikalılar ne konuşacak acaba?

. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...

. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.

. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.

. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.

. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.

*

Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.

Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.

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İlham Aliyev

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ekim 2020
Biz onu hep nasıl gördük?

Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.

Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.

Aynı sömürü 

Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.

Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.

Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.

*

Bu ne demektir, bilir misiniz?

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Atış serbest

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ekim 2020
Ermenistan tarafı, Er Meydanı’nı çoktan bıraktı, sivilleri hedef almaya başladı.

Tipik YPG yöntemi bu.

Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..

Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...

Suriye’den transfer.

Büyük ihtimal.

*

Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:

- Ateşkes.

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Milli enerji

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Ekim 2020
Mikrofonu yolda hangi Azerbaycanlı’ya uzatsalar, aynı söz:

- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.

Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor

“Acele cepheye dönmem lazım.”

Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.

Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.

Evet ama eksik

Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...

Ermenistan’a

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Dünya hali

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ekim 2020
Muasır Medeniyet’e bakın:

- Haydut Devletler Dönemi.

- Korsan Devletler.

- Taşeron Devletler.

Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.

Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.

Gizleyerek falan değil.

Bilâkis, övünerek.

......

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Daha ne olmalı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ekim 2020
Koronada günlük vaka sayısını gizliyorlarmış...

Vefat sayısını da gizliyorlarmış.

Daha ne olmalı ki?

Günde 1500 vaka yerine

5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?

İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...

Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.

Ölçüye dikkat

Evden çalışmak.

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Mühim bir nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ekim 2020
Türkiye, evet, Azerbaycan’ın yanındadır ama burada yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlarımız bize emanettir.

Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.

En ufak bir endişeleri olmasın.

***

Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.

***

Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim

Azeri - Ermeni çatışmasına.

Biz

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Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Eylül 2020
Ermenistan hem işgalci, hem yalancı... Her gün bir yalan uyduruyor.

Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.

Bu bir.

***

İkincisi...

Biri saldırgan, öbürü mağdur.

Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.

Nasıl olur?

İşgal eden

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Dost eli

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Eylül 2020
Gizlimiz kapaklımız yok. Azerbaycan’ın arkasında olduğumuzu dünyaya biz ilan ettik. 

Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.

***

Utanmadan soruyorlar:

- Türkler silah mı veriyor?

- Türkler asker mi yolluyor?

Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?

Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?

Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?

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Ne anladınız?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Eylül 2020
Ankara, İstanbul dahil...

Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...

Bu bir tebliğdir:

Siyasetle uğraşmayacaklar.

Anlaşıldı mı?

Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.

*

İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.

*

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Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Eylül 2020
- Maske takacak idiysen, estetik için harcadığın bunca paraya yazık değil mi?

Bunu Trump söylüyor.

Rakibi Joe Biden’a söylüyor.

Bence yanlış yapıyor.

Siyasi rekabet başka, insanların saçıyla başıyla, kaşıyla yaşıyla uğraşmak başka

Ama Trump, biraz pervasızdır. Aklına geleni, ağzına geleni pat diye söylüyor.

***

Esasen Amerikan Siyaseti, külliyen patavatsız... Bir gazetecinin Trump’a sorduğu soruya bakın:

- Seçim sonrası,

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Davul ve tokmak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Eylül 2020
Teamül şu: Lider, önde gider.

İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.

***

Eğer olmuyorsa...

Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.

***

Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.

Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.

Doğu Perinçek

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Masa’ya dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Eylül 2020
Taa Papua Yeni Gine’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar hak ve hukuku varsa, Fransa’nın da o kadar var işte...

Fakat Fransa bizimle masaya oturmaya hazırlanıyor.

- Ne alâka?

Muhatabımız değil ki...

Aramızda bir ihtilaf yok ki:

Neyi tartışacağız?

Ne masası bu?

***

Hiç kusura bakmasın, Yunanistan da öyle.

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Özetli-yorum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Eylül 2020
İş bize kalsaydı, yani gazetecilere, Türk - Yunan savaşı çoktan çıkardı.

Neyse ki badireyi galiba atlattık. Şimdi istikşafi görüşmeler başlayacak.

.............

Bu istikşafi kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam, siyaset lügatına Prof. Ahmet Davutoğlu’ndan yadigârdır.

İstikşafi... Fena mı?

Birbirlerini keşfetsinler işte.

Türkiye gibi sağlam bir dostu nihayet keşfetmek, Yunanistan için çok faydalı olacaktır.

***

Bunu geçelim.

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