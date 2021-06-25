Yüzde 49 küsur oy alarak da kendi rekorunu kırdı. (2015)
Bugün durumu nedir?
Kamuoyu yoklamaları ne söylüyor?
Yaygın kanaat şu ki:
- Oylarında düşüş var.
20 yıllık iktidarda elbet bir miktar yıpranma payı olacaktır.
Fakat hayır. Bu öyle değil.
Deniyor ki:
Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
***
Böyle’den kastım;
Genel karnesi...
Hal ve gidişi...
İlişkileri...
Duruşu...
- Erken seçim isteriz.
Hay hay, biz de isteriz.
Çok severiz seçim atmosferini.
Hele seçim gecelerine bayılırız.
Özlemişiz de.
Lakin.... Ciddi misiniz?
Daha doğrusu, hazır mısınız?
***
Biz bunu yapmadık.
“Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik.
***
Sahiden büyük.
Bu sözü ilk Davutoğlu’ndan duyduğumda, pek hoşuma gitmişti.
Kalbimiz sahiden büyük.
“Bütçemizden büyük.”
Öyle olmasaydı, hiçbir aile kendini aşmaz, fakire fukaraya el uzatmazdı.
O bitince de, terörle birlikte yaşamak, gayet olağan hale geliyor.
Ne olacaksa olsun duygusu var ya? Terör dehşetini sıfıra indirmek üzeredir. Diyarbakır Anneleri’nin, Şırnak, Van Anneleri’nin giriştikleri evlat nöbeti her türlü şiddete meydan okumaktadır.
- Terörün asıl mağlubiyeti budur.
***
HDP, yüksek mahkemede incelenirken “Kürt Siyasal Hareketi” artık yeni bir pozisyon almak zorunda.
Ne gibi diyeceksiniz.
- Barışçı bir dil.
- Bir dizi barışçı eylem.
Siyasetle hiç ilgisi olmayan vatandaşlar bile şu soruyu pekâlâ sorabilirler:
- Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda ne işi var?
Öyle ya...
Saadet, Erbakan’dan yadigâr olduğuna göre, 28 Şubat Tayfası’yla ne işi var?
***
Kaldı ki Demokrat Parti için de aynı soruyu sorabilirler:
- Orada ne işi var?
Öyle ya.
AK Parti için SP de o kadar önemli.
*
Yaz mı geldi?
Ege’de Akdeniz’de durum nedir bilmem ama İstanbul’da felaket bir Haziran yaşamaktayız... Tatsız bir yağmur... Ve soğuk geceler.
Mayıs zaten sobalı ve kaloriferli geçti.
Nisan desen tamamen
çakma bir Nisan’dı.
Siz hâlâ
- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.
Hım... Demek ki ‘pardon’ demeyi yeni öğreniyorduk... Demek ki ‘pardon’ kelimesi pek modaydı.
Gerçi günahsız eşeklere hakaret vardı ama işin o tarafına kimse bakmazdı. Ayağınıza basıp sonra da pardon diyenlere yeni bir tepki biçimiydi herhalde:
- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.
*
Şimdi de bir özür dileme ve özür bekleme salgını yaşıyoruz.
Allah aşkına... Özür dilemekten kim ölmüş ki?
Dile... Sabahtan akşama kadar özür dile.
Bizim Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’nın elini öpmek için bir hamlede bulunmuş... Muş... Fotoğrafın dondurulmuş anlık görüntüsü böyle.
Yani, hile...
Öf... Büyük gazetecilik.
Batının siyasetçileri nasıl utanmazsa, gazetecileri de utanmaz.
NATO Zirvesi’nden bula bula verdikleri flaş haber bu... Kariyerleriyle gayet orantılı.
***
Zirvenin ciddi tarafına gelince...
Girip çıktığı her yerde insanlar tempoyla bağırıyor:
- Başbakan Ke-mal...
Yahu Başbakan değil Cumhurbaşkanı Kemal.
Hayır...
- Israrla Başbakan Kemal.
***
Demek ki Parlamenter Sistem’in Kemali o...
Gerçi o sistemde girdiği her seçimi kaybetmiştir, başkanlığı dürbünün tersiyle bile görmemiştir ama demek ki seçmen şimdi nâdim olmuştur. Onu başbakan yapmaya nihayet karar vermiﬂtir.
Bu da geldi, - yine - geçiyor işte.
Yapılacak açıklamalardan- yine - öğreneceğiniz o şaşmaz bilgiyi, ben şimdiden size özetleyeyim:
- Faydalı bir görüşme olmuştur. İki ülkenin dost ve müttefikliği tekrar teyit edilmiştir.
İﬂte o kadar.
***
Bu zirve, Joe Biden için iyi bir spor...
Hem de hoşça vakit.
Ne olacak ki?
Konuşacak ne kaldı?
Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?
- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın.
Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık.
***
Eğer diyecekse ki:
- YPG, PYD, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Ege, Yunanistan, Azerbaycan, zart zurt... Vallaha “Öğren de gel” diye avazım çıktığı kadar bağırasım gelir.
***
- Alçak, ahlaksız, şerefsiz.
Bunlar demode oldu.
Zaten etkisi de kalmadı, yahu cancağazım, şimdi küfür etmek lazım. Ana avrat dümdüz gideceksin ki kültürlü biri olduğunuz anlaşılsın.
*
İsmet Paşalar, Demireller, Özallar, Ecevitler yaşasaydı, bugünkü siyaset lügatına şaşar kalırlardı.
İsmet Paşa’nın en ağır lafı:
- Hadi canım sen de idi.
Demirel’in en ağır lafı:
Dedi ama geç kaldı.
Ondan önce diyen var.
Hem de sırf katil değil...
“Seri katil” diyen.
Olmaz ilaç
“Başka çarem kalmadı.”
Ne demek bu?
İki gündür düşünüyorum. Acaba önünde bir cümle daha vardı da Kemal Bey eksik mi söyledi?
“Seçim seçim” diye feryat ediyor Kılıçdaroğlu.
Vallaha seçim isteyen çok siyasetçi gördüm, çok lider gördüm ama yalvararak seçim isteyenini ilk defa görüyorum.
“Başka çarem kalmadı” ne demek?
Üstünde hangi görev var ki, seçim son kozu olsun?
***
Bağırıyor Kemal Bey:
- Ey anneler babalar. Seçim, seçim, seçim.
- Yahu ne oluyor kendine gel.
- 10 yaş daha alsa, İsmet Paşa’ya benzeyecek.
- 20 santim daha uzun olsa Erdal İnönü’ye benzeyecek.
- Zaten kasket taksa aynı Ecevit’e benziyor.
Bunca avantaja bir de Gandi Kemal’i ekleyin...
E nasıl oluyor da hâlâ yüzde 25’e çakılıp kalıyor?
Dil yâresi
İlk defa duyuyorum.
Ne güzel laftır:
Erdoğan karşısında en az oy alacak aday, Kılıçdaroğlu gözüküyor.
Halbuki öyle bir aday lazım ki, Erdoğan karşısında en fazla oy alan CHP’li olmalı o...
Olmalı ki CHP Genel Başkanlığı’nı hak etmeli.
Rekor şimdilik Muharrem İnce’de.
***
Gerçi cumhurbaşkanlığı seçimini “Erdoğan’ın karşısında kim daha fazla oy alacak” türü bir yarışa dönüştürmek çok tuhaf olur, çünkü bu bir yarış değil, bir seçimdir ama CHP Genel Başkanlığı’nın akıbetini düşünmemek hiç mümkün mü?
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olur da kaybederse, CHP Genel Başkanlığı’na da elveda.
- E kazanırsa?
- Ezan susmaz, Bayrak inmez.
Özal da “ilerici sağ” kavramına sarıldıydı. Eski 4 eğilimden çıkardığı hedef iki kelimeyle özetlenebilir:
- Sosyal sağ.
Merkez Sağ’ın bugünkü kozu ise yerli ve milli kavramlar üzerine kurulmuştur.
Öyle ki, “sağ” kelimesini hiç telaffuz etmeden oluşmuş bir sağ blok var.
***
Merkez Sol’da ise; Merkez Sol’dan kalma hiçbir iz yok.
Orada, tek hedef olarak
- Arapça olsun, Kürtçe olsun diyen var mı?
......
Bayrak, ay yıldızlı bayraktır.
- Pembe bayrak olsun diyen var mı?
Başşehir Ankara’dır.
- İstanbul olsun diyen var mı? Kim var? İmamoğlu mu?
*
“Bu maddelere dokunamazsınız”
Söz almış
Her şey tamam.
Yeni Hükümet belli.
Hükümet’in başı belli.
Programı belli.
Yapacağı ilk işler de belli...
Bir tanesi Suriyeli göçmenleri geri göndermek, onlara sınır ötesinde barınaklar, evler, okullar, hastaneler, çarşı pazarlar açmak.
Kaynak da hazır.
- Avrupa Birliği söz vermiş.
*
Her şeyden önce şunu sorayım:
. AB mahfillerinde sen kimi tanırsın ve kim seni tanır da söz alınır, söz verilir?.. Ve de medyanın haberi olmaz?
Sonra şunu sorayım:
. Avrupalı, verdiği sözü tutar mı sanırsın?
En sonra da şunu sorayım:
. Ortada meşru bir hükümet dururken, yabancılarla oturup müstakbel hükümet olarak sen nasıl konuşabilirsin?
*
“Söz aldım” diyor.
Sen de bazı sözler verdin mi?
Söz de alsan, söz de versen, bu olay, gayriciddi yönüyle ele alınmalıdır.
- Kimdir bu Avrupalılar? Kimdir bu AB adına konuşanlar?
Hem de kiminle konuşuyorlar?
Bir cumhurbaşkanı adayı ile.
Aday bile değil.
Aday adayı bile değil.
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.
Ama öyle bir Sarı Çizmeli ki “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyebilecek kadar imtiyaz sahibi...
Gerektiğinde “YPG bize mi saldıracak?” diye sorabilecek kadar espri gücü de var.
......
Not: Kuzey Suriye’de mülteciler için iskân sahaları açmak, kötü bir şey değildir... Bilakis ciddi bir iştir... Benim yanlış bulduğum, bunun yetkisiz insanlar tarafından hafifletilmiş olmasıdır.