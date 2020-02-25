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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Soykırım gibi...

25 Şubat 2020

Koronavirüs dünyada yaygınlaştıkça, şöyle bir kanaat da yaygınlaşıyor.

- Bu bir biyolojik saldırı.

Sahiden öyle mi, yoksa bu bir evham mı?

***

Eğer biyolojik saldırıysa...

Hedef kim?

Bütün insanlık mı? Yoksa “planlı programlı” seçilmiş birkaç hedef mi var? Eğer öyleyse bekleyelim görelim. Kabak hangi ülkenin veya ülkelerin başına patlayacak.

***

Öyle ya...

Atom bombasından, hidrojen bombasına ve her türlü kimyasal silahtan tarımsal zehirlere kadar insan öldürmek üzere programlanmış muasır medeniyet, Korona denen virüsü de tedavüle sokmuş olamaz mı?

Post-modern bir soykırım.

***

Türkiye, büyük bir titizlikle tedbirini almıştır. Dörtbaşı mamur bir biçimde kapıyı bacayı pencereyi sımsıkı kontrol altında tutuyor. İçiniz rahat etsin.

Öyle tehlikeli bir mikrop ki bu... Maazallah, salgına dönüştüğü her ülkeyi, sırf ölüm vak’alarıyla değil, ayrıca da “tecrit” ederek aşağılayabilecek bir güçte. Turizm başta olmak üzere zincirleme bir çok sektörü de çökertebilir. Böyle bir belâ.

***

Tehlikeyi sezen ilk ülkelerden biri olmuştur Türkiye.

Uğramadığımız kalleşlik kalmadığı için, her ihtimali hesaba katarak gardımızı alıyoruz.

Bununla beraber, biyolojik saldırının bir evham’dan ibaret olmasını dilerim.

Öyle de olsa tedbiri elden bırakmayacağız.

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