Pahalılık başka, soygun başka.
Şimdi yaşadığımız pahalılık, artık pahalılık olmaktan çıkmış ve soyguna dönmüştür.
Hükümet ve Devlet, pahalılıkla mücadele edeceğini söylüyor.
Yetmez.
Çünkü: İğneden ipliğe kadar kumpas’la karşı karşıyayız.
*
Namuslu ticaret erbabını tenzih ederim. Onlar hiç alınmasınlar... Bu kumpas, onları aşar... Çünkü bu kumpas, bir üst akıl ürünü, Türkiye karşıtı ve organize bir oluşum.
Tıpkı terör gibi.
Tıpkı Türkiye’yi kuşatan bölücü lobiler gibi.
*
Elimde bir belge var mı?
Hayır, yok.
Ama belgeye gerek yok.
Basit bir mal, dün 10 lirayken bugün 60 liraya çıkmışsa, bunun belgesi olur mu?
“Efendim döviz kuru arttığı için böyle oldu” demek mümkün mü?
Bunun adı pahalılık mı yoksa soygun mu?
*
Bana öyle geliyor ki bir çete, piyasayı teslim aldı.
Maksat, hep aynı maksat:
- Halkı sokağa dökmek.
*
Devletimiz güçlüdür.
Yıllardır sayısız tuzağı atlattığı gibi, yüzlerce tehlikeyi bastırdığı gibi, bunun da elbet üstesinden gelir.
Yeter ki mücadele ettiği rakibini iyi teşhis etsin.
- Pahalılık başka, soygun başka.
Hele halkın ekmeğiyle oynamak, bambaşka.
Soygun var
Pahalılık başka, soygun başka.
Şimdi yaşadığımız pahalılık, artık pahalılık olmaktan çıkmış ve soyguna dönmüştür.
Hükümet ve Devlet, pahalılıkla mücadele edeceğini söylüyor.
Yetmez.
Çünkü: İğneden ipliğe kadar kumpas’la karşı karşıyayız.
*
Namuslu ticaret erbabını tenzih ederim. Onlar hiç alınmasınlar... Bu kumpas, onları aşar... Çünkü bu kumpas, bir üst akıl ürünü, Türkiye karşıtı ve organize bir oluşum.
Tıpkı terör gibi.
Tıpkı Türkiye’yi kuşatan bölücü lobiler gibi.
*
Elimde bir belge var mı?
Hayır, yok.
Ama belgeye gerek yok.
Basit bir mal, dün 10 lirayken bugün 60 liraya çıkmışsa, bunun belgesi olur mu?
“Efendim döviz kuru arttığı için böyle oldu” demek mümkün mü?
Bunun adı pahalılık mı yoksa soygun mu?
*
Bana öyle geliyor ki bir çete, piyasayı teslim aldı.
Maksat, hep aynı maksat:
- Halkı sokağa dökmek.
*
Devletimiz güçlüdür.
Yıllardır sayısız tuzağı atlattığı gibi, yüzlerce tehlikeyi bastırdığı gibi, bunun da elbet üstesinden gelir.
Yeter ki mücadele ettiği rakibini iyi teşhis etsin.
- Pahalılık başka, soygun başka.
Hele halkın ekmeğiyle oynamak, bambaşka.