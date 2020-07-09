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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Soru-yorum

9 Temmuz 2020

Yasa’da Çoklu Baro’dan başka bir madde yok mu?

Avukatlarımızın tek derdi bu mu?

***

Sanki yüzlerce Baro mu kurulacak?

Nedir bu telaş?

Siyasi parti kurar gibi her gün bir Baro kurulur mu?

O kadar çok sayıda tarikat bile kurmak mümkün olabilir mi?

***

Barolar Birliği Başkanı’nın, hükümetle iyi diyalog içinde olması- meslek adına - kötü bir şey mi?

***

Acaba diyorum, mesele Çok Baro - Tek Baro meselesi değil de, mesele bağcıyı dövmek mi? Eğer öyleyse “hâlâ anlamadınız mı?”

 

Siyaset

Ayasofya konusuna CHP fazla girmek istemiyor, “ibadete açacaksanız açın” deyip,

kısa cümlelerle geçiştiriyor.

Bence akıllılık ediyor.

Din eksenli tartışmalarda neler kaybettiğini, nihayet anlamış gözüküyor, bravo.

 

Çağlar

Can Akın Çağlar’ın

İBB’deki görevi hayırlı olsun.

İyi bir bürokrattır.

Gerçi vaktiyle, muhalefet tarafından hayli suçlanmış ve hırpalanmıştı ama o sayılmaz.

Çünkü Can Bey, o zaman onlardan’dı.

Şimdi ise bizden’dir.

Alan razı, veren razı.

Kime ne?

 

Futbol

Demek ki haftada iki maç, pekâlâ oynanabiliyormuş.

Çocukluğumdan hatırlıyorum. Takımlar cumartesi/pazar

arka arkaya iki maç yaparlardı.

Hem de çamur sahada.

Hem de hangi pabuçlarla?

Hem de kaç para maaşa?

Onun için... Bugün kavuştuğumuz yüksek imkânlara şükredelim.

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