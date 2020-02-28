O yıl doğan çocuklar, şimdi 23 yaşındalar.
Sorsalar bize:
“28 Şubat nedir” diye.
Her birimiz başka cevap veririz.
Hepsi de doğru cevaptır.
28 Şubat’ın özelliği zaten budur.
****
- Nedir 28 Şubat?
- Hiç silah kullanmadan darbe yapmaktır.
Doğru.
.......
- Nedir 28 Şubat?
- Hiç seçim kazanmadan iktidar olmaktır.
Doğru.
.......
- Nedir 28 Şubat?
- Meclis’e tecavüzdür.
Bu da doğru.
.......
Devam edelim:
- İrtica bahanesiyle yapılan bir soygundur.
- Başka?
- Hem Erbakan’ı hem Çiller’i aynı anda ekarte etmektir.
- Buna bir tür intikam
diyebilir miyiz?
- Demeyelim, “istiskal” diyelim.
- Peki, hatırın için öyle diyelim.
***
Başka?
- Nedir 28 Şubat?
- İmam Hatiplerin yolunu kesmektir.
Bu da doğru.
- Peki başka?
- Mebus pazarıdır, bürokrat ve gazeteci kıyımıdır, kumpastır, tuzaktır, kalleşliktir, hasettir, fesattır, fitnedir.
***
- Peki, o tarikatlar nedir kuzum? O acayıp ayinler falan nedir? Onlar şimdi ne olmuştur? Şimdi nerdedir?
- Amma da çok sordun ha... 28 Şubat “kontrollü irtica” üzerine kurulmuş bir piyestir, vesselam.
Soru / Cevap
O yıl doğan çocuklar, şimdi 23 yaşındalar.
Sorsalar bize:
“28 Şubat nedir” diye.
Her birimiz başka cevap veririz.
Hepsi de doğru cevaptır.
28 Şubat’ın özelliği zaten budur.
****
- Nedir 28 Şubat?
- Hiç silah kullanmadan darbe yapmaktır.
Doğru.
.......
- Nedir 28 Şubat?
- Hiç seçim kazanmadan iktidar olmaktır.
Doğru.
.......
- Nedir 28 Şubat?
- Meclis’e tecavüzdür.
Bu da doğru.
.......
Devam edelim:
- İrtica bahanesiyle yapılan bir soygundur.
- Başka?
- Hem Erbakan’ı hem Çiller’i aynı anda ekarte etmektir.
- Buna bir tür intikam
diyebilir miyiz?
- Demeyelim, “istiskal” diyelim.
- Peki, hatırın için öyle diyelim.
***
Başka?
- Nedir 28 Şubat?
- İmam Hatiplerin yolunu kesmektir.
Bu da doğru.
- Peki başka?
- Mebus pazarıdır, bürokrat ve gazeteci kıyımıdır, kumpastır, tuzaktır, kalleşliktir, hasettir, fesattır, fitnedir.
***
- Peki, o tarikatlar nedir kuzum? O acayıp ayinler falan nedir? Onlar şimdi ne olmuştur? Şimdi nerdedir?
- Amma da çok sordun ha... 28 Şubat “kontrollü irtica” üzerine kurulmuş bir piyestir, vesselam.