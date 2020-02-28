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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Soru / Cevap

28 Şubat 2020

O yıl doğan çocuklar, şimdi 23 yaşındalar.

Sorsalar bize:

“28 Şubat nedir” diye.

Her birimiz başka cevap veririz.

Hepsi de doğru cevaptır.

28 Şubat’ın özelliği zaten budur.

****

- Nedir 28 Şubat?

- Hiç silah kullanmadan darbe yapmaktır.

Doğru.

.......

- Nedir 28 Şubat?

- Hiç seçim kazanmadan iktidar olmaktır.

Doğru.

.......

- Nedir 28 Şubat?

- Meclis’e tecavüzdür.

Bu da doğru.

.......

Devam edelim:

- İrtica bahanesiyle yapılan bir soygundur.

- Başka?

- Hem Erbakan’ı hem Çiller’i aynı anda ekarte etmektir.

- Buna bir tür intikam

diyebilir miyiz?

- Demeyelim, “istiskal” diyelim.

- Peki, hatırın için öyle diyelim.

***

Başka?

- Nedir 28 Şubat?

- İmam Hatiplerin yolunu kesmektir.

Bu da doğru.

- Peki başka?

- Mebus pazarıdır, bürokrat ve gazeteci kıyımıdır, kumpastır, tuzaktır, kalleşliktir, hasettir, fesattır, fitnedir.

***

- Peki, o tarikatlar nedir kuzum? O acayıp ayinler falan nedir? Onlar şimdi ne olmuştur? Şimdi nerdedir?

- Amma da çok sordun ha... 28 Şubat “kontrollü irtica” üzerine kurulmuş bir piyestir, vesselam.

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