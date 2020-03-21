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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sondaki birinci

21 Mart 2020

Yarışa en önde başlayan Çin, arka sıralara doğru kayıyor... Kaydı bile.

İtalya bastırıyor... Klasmanda başa geçmek üzere... Belki geçti bile.

Peki, İspanya? O aslında gizli favori ama çaktırmıyor.

Almanya malum. Tam bir “Alman usulü” çalışıyor.

Fransa’yı sormayın... Marka olan pahalı kokuları bıraktı,

5 Euro’luk kolonyaya fit oldu.

Yunanistan’ı soruyorsanız, geçiniz... O ikinci kümede.

***

Burada birinci gelmek değil, sonuncu gelmek mühim.

Bisiklet sporu’nda yavaş gitmek diye bir oyun oynardık vaktiyle.

- Yavaş gideceksin... Düşmeden, devrilmeden.

En yavaş gidebilen, yani sonuncu olan, birinci sayılırdı... Çok zor bir oyundu.

Virüsle mücadele, tıpkı ona benziyor...

En az zayiat veren, şampiyon olacak...

- Haydi Türkiye.

***

Devlet var ya...

Ağzıyla kuş tutsa, yaranamıyor.

- Virüs de neymiş?

Ruh hastaları daha büyük tehlike.

Bakar mısınız?

Zaten işin en acı tarafı şudur.

Aranıza 1 buçuk metre mesafe mi koyarsınız, yoksa 2 metre mi, onu bilmem ama insanlardan uzak duracaksınız azizim, uzak...

Allah sizi insanlardan korusun. 

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