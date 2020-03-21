Yarışa en önde başlayan Çin, arka sıralara doğru kayıyor... Kaydı bile.
İtalya bastırıyor... Klasmanda başa geçmek üzere... Belki geçti bile.
Peki, İspanya? O aslında gizli favori ama çaktırmıyor.
Almanya malum. Tam bir “Alman usulü” çalışıyor.
Fransa’yı sormayın... Marka olan pahalı kokuları bıraktı,
5 Euro’luk kolonyaya fit oldu.
Yunanistan’ı soruyorsanız, geçiniz... O ikinci kümede.
***
Burada birinci gelmek değil, sonuncu gelmek mühim.
Bisiklet sporu’nda yavaş gitmek diye bir oyun oynardık vaktiyle.
- Yavaş gideceksin... Düşmeden, devrilmeden.
En yavaş gidebilen, yani sonuncu olan, birinci sayılırdı... Çok zor bir oyundu.
Virüsle mücadele, tıpkı ona benziyor...
En az zayiat veren, şampiyon olacak...
- Haydi Türkiye.
***
Devlet var ya...
Ağzıyla kuş tutsa, yaranamıyor.
- Virüs de neymiş?
Ruh hastaları daha büyük tehlike.
Bakar mısınız?
Zaten işin en acı tarafı şudur.
Aranıza 1 buçuk metre mesafe mi koyarsınız, yoksa 2 metre mi, onu bilmem ama insanlardan uzak duracaksınız azizim, uzak...
Allah sizi insanlardan korusun.
Sondaki birinci
Yarışa en önde başlayan Çin, arka sıralara doğru kayıyor... Kaydı bile.
İtalya bastırıyor... Klasmanda başa geçmek üzere... Belki geçti bile.
Peki, İspanya? O aslında gizli favori ama çaktırmıyor.
Almanya malum. Tam bir “Alman usulü” çalışıyor.
Fransa’yı sormayın... Marka olan pahalı kokuları bıraktı,
5 Euro’luk kolonyaya fit oldu.
Yunanistan’ı soruyorsanız, geçiniz... O ikinci kümede.
***
Burada birinci gelmek değil, sonuncu gelmek mühim.
Bisiklet sporu’nda yavaş gitmek diye bir oyun oynardık vaktiyle.
- Yavaş gideceksin... Düşmeden, devrilmeden.
En yavaş gidebilen, yani sonuncu olan, birinci sayılırdı... Çok zor bir oyundu.
Virüsle mücadele, tıpkı ona benziyor...
En az zayiat veren, şampiyon olacak...
- Haydi Türkiye.
***
Devlet var ya...
Ağzıyla kuş tutsa, yaranamıyor.
- Virüs de neymiş?
Ruh hastaları daha büyük tehlike.
Bakar mısınız?
Zaten işin en acı tarafı şudur.
Aranıza 1 buçuk metre mesafe mi koyarsınız, yoksa 2 metre mi, onu bilmem ama insanlardan uzak duracaksınız azizim, uzak...
Allah sizi insanlardan korusun.