Bu Amerika, yıllardır bize zaten düşmanlık yapmıyor mu?
YPG’yi binlerce kamyon silahla donatmıyor mu?
Güneyimizde bir terör koridoru kurdurmak istemiyor mu? S-400’ler ve F-35’ler konusunda karşımıza dikilmiyor mu?
Yahu bu Amerika, bizi sürekli tehdit etmiyor mu? Sürekli yaptırım uygulamıyor mu?
***
Geriye ne kaldı ki?
Kafamıza çuval geçiren de yine Amerika değil mi?
E
- Oylar atılmışken...
- Sandıklar kapanmışken...
- Sayım başlamışken...
Artık Trump veya Biden, hangi süreci yönetebilirdi ki?
Ve neyi değiştirebilirdi?
*
Seçim gecesi denince, aklıma hemen Muharrem İnce geliyor.
Çünkü:
Hay Allah.
Orada Yüksek Seçim Kurulu diye bir kesin karar mercii de yok.
Orada, Kılıçdaroğlu gibi racon kesecek bir filozof da yok.
Orada, kendisini tarafsız ve objektif olarak yutturan gazeteciler de yok.
Ayıklasınlar pirincin taşını.
Bize ne?
Ne halleri varsa görsünler.
*
İzmir-Bayraklı’da bir apartman.
Ve maalesef şimdi enkaz.
Vaktiyle adını apartmana veren Rıza Bey, eğer yaşıyorsa, Allah uzun ömürler versin... Fakat vefat ettiyse bile, adı hâlâ yaşıyor ve deprem vesilesiyle rahmetle anılıyor.
***
Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Neyse ki yakalandı.
Ayşe Teyze bağırıyordu:
- Ben bu börekleri çörekleri hırsızlar için mi yaptım?
Adam pişkin.
- Deprem mi öldürür, bina mı?
Hayır.
İnsanı asıl bu öldürür.
Biz bu ölü soyucularını, korona salgınında da gördük.
Allah ıslah etsin.
***
Bekir Coşkun’la başlayan kayıplarımız, arka arkaya geldi.
Markar Esayan, Mesut Yılmaz, Burhan Kuzu
Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma...
İnsaniyetin en güzel örneği.
- Milli Ahlak’ın zaferi.
İşte, bir milletin anatomisi bu.
İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor.
Ve gündem
Bir taraftan da hayat elbet devam ediyor.
Yarın Amerika’da seçim var.
6.6 epey büyük deprem sayılır. Kaldı ki 6.9 olduğuna dair kayıtlar da var. Çok dikkatli ve titiz çalışmalar sayesinde kayıplarımız asgaride kalacak inşallah.
İzmir’e geçmiş olsun.
Bütün Ege’ye selam olsun.
Genel durum
- İklimler değişti.
- Mevsimler karıştı.
- Meteoroloji bile şaşkına döndü.
Dünya, acayip bir yörüngeye girdi.
- Halkı hiç aldatmadı.
- Yapamayacağı işi hiç vaat etmedi.
- Başka partiler, taban fiyatı için açık artırma yarışına girip köylüyü ve çiftçiyi kandırırken o, dik durup, hep ilkeli davrandı.
- İşçiye namus sözü verip de sonradan hiç kıvırmadı.
Mesut Yılmaz’ın en büyük meziyeti:
- Ciddiyetti.
Çünkü devlet adamıydı.
***
Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.
Adam nefret kusuyor.
Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.
24 saat aklı Türkiye’de.
Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.
Paşinyan
Çok kötü izler bırakıyor.
- Laik Cumhuriyet.
Coğrafyamızdaki ülkelere
ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet
ve şükranla anıyoruz.
Türkiye geri dönmez.
Kimse döndüremez.
Bayramımız kutlu olsun.
Nüans
Şimdi ne olacak?
Söyleyeyim:
- Türkler, çarşı pazardan çekilince, Fransızlar en iyi müşterilerini kaybedecekler. (Hele bir de Arapları kaybederlerse, yandı gülüm keten helva.)
***
Nitekim Fransız Ticaret Bakanı, dün apar topar bir açıklama yapıp “Türk mallarına boykot düşünmediklerini” söyledi.
Tabii ki söyleyecek.
Ucu ceplerine dokununca, hemen hizaya geliyorlar.
Adı üstünde.
Hiç farketmiyor.
Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar.
Sadece sallıyorlar.
Boş geçtikleri gün yok.
Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret.
Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu?
Yetti artık yahu.
Kabak tadı verdiler.
Tavsiye ediyorum:
- Ahmet Necdet Sezer.
Diyeceksiniz ki “Onu tanırlar, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.”
Mühim değil.
Kim hatırlayacak?
Seyir defteri
. Macron’un zihinsel durumu gündeme gelince, ben de şüphelendim doğrusu.
- Ruh hali.
Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.
Hangisine oy verirsiniz?
***
Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Hangisine oy verirsiniz?
Tıpkı bunlar gibi...
Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.
Hangisine oy verirsiniz?
Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?
Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.
***
Şimdiden bir yarışma açılmalı.
Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...
***
Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.
Daha 3 yıl var.
Bunu kim diyor?
Kılıçdaroğlu ne dese boş. Kimse aldırmıyor. Ama Akşener etkili oluyor. Tıpkı baltaya bakıp sapı bizdendir diye üzülen ağaçlar gibi.
***
Üstelik Akşener, iyi siyasetçi.
Her gün konuşup temcit pilavı gibi aynı lafları tekrarlamanın
hiçbir işe yaramayacağını, bilakis, bıktıracağını bildiği için, seyrek konuşuyor, seyrek yumruk sallıyor ama salladı mı da sarsıyor.
***
Bu özelliğini kaybetmemeli.
Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.
- E sen de cevap ver.
Hayır.
Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.
Nitekim Aliyev diyor ki:
- Cevabını savaş meydanında alırlar.
*
İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.
Niye kıvırsın? Oy vereceği partiyi, göğsünü gere gere haykırır.
Eğer haykırmıyor da kıvırıyorsa, biliniz ki o, iktidar kanadına daha yakındır. Sadece tereddüt geçiriyor olabilir.
***
Açık yazalım.
Adam HDP’liyse HDP’ye oy vereceğim der. CHP’yi tutuyorsa, büyük bir keyifle CHP’ye oy vereceğini söyler... Zaten İktidar Partisi’nden nefret ediyorsa, hâlâ niçin kararsız olsun? Adresler bellidir.
Davutoğlu’ndan Babacan’a kadar bir dizi alternatif var.
- Kararsızmış.
Yalan.
Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.
Peki değdi mi?
Ne içindi bütün bunlar?
Şimdi nereye varmış oldu?
***
Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?
***
Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir
Son durum
Karabağ’dan güzel haberler geliyor.
- Şuşa kurtarıldı...
Çok önemli bir nokta bu.
- Şimdi sıra Laçin’de.
O da “azad edildiği” zaman (ki çok yakındır) Azerbaycan’ın “30 yıldır birikmiş milli enerjisi” zafere dönüşecek.
........
Sırf sahada değil, Azerbaycan, diplomaside de süreci çok iyi yönetti. Öyle ki, ABD - Fransa - Rusya üçlüsünü, minder dışı bıraktı. Bunu, çok akıllıca yaptı. Artık o üçlü, Azerbaycan’a gölge etmeyecektir sanırız... Başka ihsan istemez.
***
Amerika’dan gelen haberler ise, kabak tadı veriyor:
- Biden kazandı ama Trump pes etmedi.
E peki, ne oldu?
Koskoca süper devlet, 3 Kasım’dan beri oraya buraya savruluyor. Sakin ve soğukkanlı bir duruş sergileyen, sadece Joe Biden galiba...
***
Avrupa yakası Biden’ı hemen kutlayarak, Trump’a olan duygularını açığa vurdu.
Hele Fransa ve Almanya, neredeyse Trump’ın arkasından teneke çalacak.
Destek gibi görünüyorsa bile aslında onlar Biden’a kötülük ediyorlar.
Nitekim Trump, mağduru oynamaya başlamıştır.
Gerçi oynayıp da ne olacak?
İş Amerikan Adaleti’ne kaldıysa...
***
Bizimkilere gelince...
Kılıçdaroğlu, seçimi kendi kazanmış gibi sevindi. Erdoğan’ı indirmek için Biden’ı çare zannediyor. Halbuki Biden, “taç giyen baş, akıllanır” kuralını çok iyi uygulayacak
bir siyasi kültüre sahip.
***
Bence Kılıçdaroğlu hiç sevinmesin. Zira Biden, Türkiye’de iktidar değişikliği için asla 15 Temmuzvari bir hareketi değil, sadece bir seçim yolu’nu kastettiydi.
Bunda sevinecek ne var?
Sen yeter ki aday ol.
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