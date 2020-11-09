Rıza Bey, artık bütün Türkiye’nin tanıdığı bir bey... Kaç gündür medyadan sürekli duyuyoruz onu.

İzmir-Bayraklı’da bir apartman.

Ve maalesef şimdi enkaz.

Vaktiyle adını apartmana veren Rıza Bey, eğer yaşıyorsa, Allah uzun ömürler versin... Fakat vefat ettiyse bile, adı hâlâ yaşıyor ve deprem vesilesiyle rahmetle anılıyor.

***

Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Neyse ki yakalandı.

Ayşe Teyze bağırıyordu:

- Ben bu börekleri çörekleri hırsızlar için mi yaptım?

Adam pişkin.