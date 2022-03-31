Siz not verin 

Deniz Baykal ayrıldığında, anketler CHP’yi yüzde 28-29’larda gösteriyordu. Baykal gitti gideli CHP’nin oyu 25’ten yukarı çıkamadı. Çıkamıyor.
- Mesele sadece oy değil.
Partinin itibarı zedelendi.
Atatürk çizgisinden sapıldı.
6 ok’tan fire verildi.
Özetlersek:
- Kılıçdaroğlu, teslim aldığı emaneti taşıyamadı.
*
Emaneti taşıyamayanlardan biri de Temel Karamollaoğlu’dur.
Erbakan’ın çizgisinden saptı, SP’yi başka yollara soktu.
Mütedeyyin-muhafazakâr kitleyi maceraya sürükledi... Cumba’dan rumba’ya.
*
Bu partiler, Kılıçdaroğlu’nun ve Karamollaoğlu’nun bizatihi kurduğu partiler olsaydı,
ne isteseler yaparlardı. Batsalar bile kendi malları’ydı...
Kim ne karışırdı...
Ama bunlar, biri 100 yıllık, diğeri 50 yıllık köke dayanan partilerdir. Misyonları vardır. Gelenekleri vardır. Vazgeçilmez ilkeleri vardır.
Hiçbir şey bırakmadılar.
- Hangi hakla?
O partiler babalarının malı değil ki.
*
Akşener’e gelince.
O istediğini yapar.
İYİ Parti’yi kendi kurdu.
Kendi geliştirdi.
Siyasi yelpazeye kendi yerleştirdi.
Yani sıfırdan gelip bugün söz sahibi oldu.
Yarın batsa bile kim ne karışır?
- Mal, kendi malı.
Buna rağmen “takım oyunu” oynuyor. Yani, Mollazâde ve Kılıçdarzâde gibi davranmıyor.
*
Not: Babacan ve Davutoğlu’nun da sırtında yumurta küfesi yok...
Seçimde hezimete bile uğrasalar, kimseye hesap vermeyecekler. Oh, ne rahat.
Ya Gültekin Uysal?
Onu bilmem.
Kim bilir yattığı yerde kimlerin kemiklerini sızlatıyor?
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Deniz Baykal ayrıldığında, anketler CHP’yi yüzde 28-29’larda gösteriyordu. Baykal gitti gideli CHP’nin oyu 25’ten yukarı çıkamadı. Çıkamıyor.
- Mesele sadece oy değil.
Partinin itibarı zedelendi.
Atatürk çizgisinden sapıldı.
6 ok’tan fire verildi.
Özetlersek:
- Kılıçdaroğlu, teslim aldığı emaneti taşıyamadı.
*
Emaneti taşıyamayanlardan biri de Temel Karamollaoğlu’dur.
Erbakan’ın çizgisinden saptı, SP’yi başka yollara soktu.
Mütedeyyin-muhafazakâr kitleyi maceraya sürükledi... Cumba’dan rumba’ya.
*
Bu partiler, Kılıçdaroğlu’nun ve Karamollaoğlu’nun bizatihi kurduğu partiler olsaydı,
ne isteseler yaparlardı. Batsalar bile kendi malları’ydı...
Kim ne karışırdı...
Ama bunlar, biri 100 yıllık, diğeri 50 yıllık köke dayanan partilerdir. Misyonları vardır. Gelenekleri vardır. Vazgeçilmez ilkeleri vardır.
Hiçbir şey bırakmadılar.
- Hangi hakla?
O partiler babalarının malı değil ki.
*
Akşener’e gelince.
O istediğini yapar.
İYİ Parti’yi kendi kurdu.
Kendi geliştirdi.
Siyasi yelpazeye kendi yerleştirdi.
Yani sıfırdan gelip bugün söz sahibi oldu.
Yarın batsa bile kim ne karışır?
- Mal, kendi malı.
Buna rağmen “takım oyunu” oynuyor. Yani, Mollazâde ve Kılıçdarzâde gibi davranmıyor.
*
Not: Babacan ve Davutoğlu’nun da sırtında yumurta küfesi yok...
Seçimde hezimete bile uğrasalar, kimseye hesap vermeyecekler. Oh, ne rahat.
Ya Gültekin Uysal?
Onu bilmem.
Kim bilir yattığı yerde kimlerin kemiklerini sızlatıyor?