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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Sisteme dair
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Sisteme dair

8 Mayıs 2021

﻿Bir taraftan sandık her şey değildir diye bağırıp da, diğer taraftan sürekli erken seçim istemek biraz tuhaf geliyor ama yine de üzerinde düşünmek lazım.

Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin

başına çok dertler açmıştır.

***

Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.

O da bir yol.

Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.

Yeni bir rüzgar

Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var:

Eski dost Mısır’la başlayan yakınlaşmamız, zincirleme olarak yeni ufuklar getirecek ve bölgede estireceğimiz barış taarruzu, Türkiye’yi yepyeni bir lige taşıyacaktır.

.............

Akdeniz’in minder komiği Yunanistan’a bir kötü haberimiz daha var:

Arkasında zannettiği Avrupa Birliği, arkasında falan değilim diye bağırmıyor ama “bu yüzsüzlükten bıktığını” fısıltı halinde söylemeye başlamıştır.

Siyasi mizah

Belki yetersizdi ama

AK Parti’nin şu animasyon mesajı, siyasi mizahı tekrar hatırlattı bize.

Mizah dediğim, yani hafiflik değil, incelik.

Ve biz Türklerin çok iyi becerdiği ve becereceği bir zekâ oyunu.

Üstelik, kutuplaşmanın en etkili ilacı.

.............

Bir ara bu bizde vardı.

Müzikholler, sahne ışıkları, siyasi mizah ustası sanatçılarla süslüydü. Kahkahalar hâlâ kulaklarımdadır.

Hiç değilse oraya dönebiliriz.

Birlikte gülmek, aynı anda, aynı şeye gülmek, bâri nefret’i kovacaktır.

X

Eller yukarı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Mayıs 2021
İmamoğlu ‘haklı olarak’ soruyor:

- İnsanlar elleri arkada yürüseler saygısızlık mı?

Hayır, değil. Lakin... Benim de aklıma şunu sormak geliyor:

- Belediye Başkanı türbede tek başına mı yürür? Sağında solunda, önünde arkasında, hiçbir refakatçi olmaz mı?

Ve devamla:

- Başkan’ın fotoğrafı sırf arkadan mı çekilir? Yani, sırf ellerinin arkada olduğunu göstermek için... Öyle mi?

Bir deli saçması da benden gelsin istedim. Başka sorum yok:

- Eller yukarı. 

Kaynak

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Sen de yap

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Mayıs 2021
MHP’nin anayasa çalışmasını, Devlet Bahçeli heyecanla ilan etti ama muhalefet buz gibi karşıladı, buz...

Onca zahmet, onca emek, hiçbir şey ifade etmiyor mu?

Bir eline sağlık da mı denmez? Beğen veya beğenme, bu mudur insana değer? Emeğe saygı?

............

En tuhafı da, bu anayasayı gündemi değiştirmek için ortaya atılmış bir malzeme

olarak aşağıladılar.

Bu çok ayıp.

Türkiye’de gündemi değiştirmek için, malzemeye ihtiyaç mı var? Kılıçdaroğlu tek başına zaten malzeme değil mi?

(Not: Bir anayasa da sen yap görelim. Yapamıyorsan HDP’ye sipariş ver.)

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İmkansız

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Mayıs 2021
On kere, yüz kere, bin kere sordular:

- Aday mısınız?

Kılıçdaroğlu da her seferinde münasip bir lisanla konuyu kapattı. Şimdi son olarak klişe bir cümle hazırlamış, kim sorsa aynı cevabı veriyor: (Mealen)

- İttifak’tan böyle bir karar çıkarsa kaçamayız.

***

Çıkmaz çıkmaz.

Öyle bir karar çıkmaz.

Çıkmaması için de zaten bütün şartlar şimdiden hazır... Esasen öbür liderler de istemezler Kılıçdaroğlu’nun çatı adaylığını... Peşinen mağlubiyeti niye kabul etsinler.

Geriye hangi ihtimal kalıyor:

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Zihin açıklığı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Mayıs 2021
Kılıçdaroğlu niye kızdı, anlayamadım.

Ağzına geleni söyledi:

- Türkiye’de demokrasi askıya alınmıştır.

- Anayasa askıya alınmıştır.

- Hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. Bunu bütün dünya duysun.

..........

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün  “kayıt yasağı”yla ilgili son genelgesine kızmış, anladık ama eleştirilerini sayıp döküp takipçisi de olmak varken, niye bu kadar ağır konuşmuş, niye “bütün dünya bunu duysun” diye bağırmış, anlayamadım.

***

Gerçi arada bir

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Terör ve Şube

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Mayıs 2021
Ayrıntıyı Akşam Gazetesi’nde okudum.

Bazı senatörler, bazı kalantor YPG ve PKK yandaşlarını ABD’ye getirmek için özel vize önermişler... Böyle enteresan öneriler hep senatörlerden geliyor.

PKK desen, Washington’a çoktan kapağı attı. Artık onun da aleni bir lobisi var. (Türkiye’dekiler gibi gizli kapaklı değil.)

*

Buna çok memnun oldum.

Demek ki terör, okyanus ötesi bir kariyer sahibi oluyor.

Dolayısıyla da legalize oluyor.

Öyleyse?

Meksika Sınırı’nda inşallah

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Fark’a dikkat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Mayıs 2021
24 Nisan’ın üzerinden 8 gün geçti, soykırım masalı hâlâ gündemdeki yerini “coşkuyla” koruyor. Yanlış okumadınız coşkuyla dedim.

Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder.

5 milyon nedir ki?

Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var.

Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil.

Değil.

***

Peki, mesele siyasal ağırlık mı?

Bence o da değil.

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Bu kadarı yeter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Mayıs 2021
Çok uzatmadık mı?

Joe Biden’a, soykırımla ilgili gereken cevap, bir kere verilirdi, yeterdi. Gülle gibi ağır lafları her gece her vesileyle televizyonlarda tekrarlamak, bence meseleye hafiflik getirebilir.

- Tıpkı Amerikalıların getirdiği gibi.

***

Amerikalılar bu meseleyi zaten hafifletmişlerdir.

Her yıl aynı tarihte, “söylesem mi söylemesem mi” diye papatya falı açtıkları bir konu, ciddiyetini nasıl muhafaza eder? Hele yıllarca yok sayılan bir nesne, bu yıl birdenbire nasıl var olur? 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde bunu Joe Biden’a sorsak bile kime ne fayda getirir?

***

Dünyada artık devlet adamı yetişmiyor deyince yadırgıyorsunuz.

Siz söyleyin.

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17 günlük kamp

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Nisan 2021
Her yıl, 3 günlük Ramazan Bayramı’nı allem edip kallem edip 9 günlük tatile çıkarmayı becerirdik.

Bu yıl 9’u ikiye katlayıp, tatili 17 güne çıkardık.

Kurban Bayramı’na Allah Kerim.

*

Aman, otoyollara dikkat diyorduk yıllarca... Trafik Canavarı’na dikkat.

Ne değişti?

Şimdi tehlikenin sadece cinsi değişti. Aman koronavirüs’e dikkat diyoruz, o kadar.

Yani nereden baksanız, işin özü kurallara riayet.

*

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Virüsten beter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Nisan 2021
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de kırıp geçiren nedir? Koronavirüs.

 

Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu.

***

Her şeye eyvallah da... Ama hiçbir kural dinlemeyip, bulaşı üçe dörde katlayan ve işte bugünkü sert kısıtlamalara sebebiyet veren sorumsuzlar güruhu yok mu?..

Onlara dayanamıyorum.

***

Şimdi de kısıtlamaları eleştiriyorlar.

- Yahu kısıtlama size ne yazar?

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Neye benziyor?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Nisan 2021
﻿Kısıtlamalar, Ramazan Bayramı’nı da içine aldığı için sevinen laikçiler var. (Laik demedim, laikçi dedim.)

Ama aynı laikçiler, gönüllerince tatil yapamayacakları için çok üzgünler. Salgın da neymiş!

...........

Yobaz’ın sağcısı solcusu olur mu? Nitekim Ramazan Bayramı’na kasten yasak getirildiğini düşünen dinciler de var.

(Dindar demedim, dinci dedim.)

***

İşte bizim kutuplaşmalarımız her konuda böyle. Erdoğan karşıtları Joe Biden’ı şimdi nasıl alkışlıyorlarsa, Erdoğan’ı destekleyenler de Biden’a öyle ateş püskürüyorlar. Soykırım iddialarının önüne arkasına, belgesine bulgusuna bakan yok.

***

Sırf bu iktidara duyduğu nefret yüzünden

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Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Nisan 2021
Koronavirüste günlük vaka sayısı, nasıl 5’er bin 5’er bin artarak uçtuysa, şimdi de 5’er bin 5’er bin azalarak yelkenleri suya indiriyor.

Yakalamışken, bu çizgiyi bırakmayalım.

Unutmayın... Bir bayram feda edersek, on bayram kazanırız. Aksi halde hepsini kaybetmek de var (Allah korusun).

Van ve Muş

Diyarbakır Anneleri’nden gayrı Şırnak, Muş ve Van Anneleri de Evlat Nöbeti’nde büyük mesafe aldılar.

Kimi 600 gün, kimi 100 gün, kimi 70 gün, 80 gün...

Takvim yapraklarını niye sayıyoruz?

Annelerin Zaferi’ne kaç gün kaldı diye.

Gözden kaçmasın

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Nasıl bir nefret...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Nisan 2021
İçlerinde ne varsa kustular.

Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti.

Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı.

İşte öyle birini buldular.

*

Buldukları zat, zaten dünden hazırdı.

Soykırım’dan öte bakın ne dedi:

- Aman tekrarı olmasın.

Ne demek?

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Hangi hakla?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Nisan 2021
Şu 24 Nisan’larda, soykırım masalı için “racon kesme hakkı”nı ABD’ye kim vermiş?

Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.

Nedir? Soykırım.

- Dedi mi demedi mi?

Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?

***

Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.

Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.

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‘Talip ve öneri...’

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Nisan 2021
Kendi anlatıyor.

İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.

İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.

Eh, ne yapsın?

O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...

Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.

***

Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.

Hayır...

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Büyük gün

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Nisan 2021
23 Nisan günü, 27 Mayıs’ı konuşmak...

Allah Allah...

23 Nisan günü, Menderes’in sonu’nu konuşmak.

Bu da mı olacaktı?

......

23 Nisan günü 104 Emekli Amiral’in bildirisini mi konuşacaktık, yazacaktık?

Başımıza gelmeyen bir bu mu kalmıştı?

*

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Bir kerecik de...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Nisan 2021
Şu 128 milyar dolar lafından, kusmak geldi, yeter.

Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.

Bir kerecik de hırsız yakalansa.

Bir kerecik de vatan sahiden

ona buna peşkeş çekilse.

Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.

***

Menderes için dediniz ki:

İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.

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Oy meselesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Nisan 2021
- Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu?

- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.

Erdoğan mı, Akşener mi?

Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.

- En az oy kime çıkmış?

Kılıçdaroğlu’na.

Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.

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Tuhaf şeyler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Nisan 2021
Önce iki soruya cevap.

Birincisi.

Okuyucular soruyor:

- İlhan Kesici meselesi nedir?

Cevap veriyorum:

Kesici, iyi bir uzmandır ama onun partisinin uzmana değil, sürekli kafa sallayan, evet efendimli sepet efendimli munis, halim selim elemanlara ihtiyacı vardır.Yani, çok bilmişliğin lüzumu yok. Anlaşıldı mı?

***

İkinci soru, yüreğimi daha da yakar.

Okuyucular soruyor:

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Bu bir marka

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Nisan 2021
Kahraman Yunan, nasıl da döküyordu benzini göçmenlerin üzerine....

Vallaha hiç korkmuyordu.

Dünyada kalleşlik bitse, yenisini icat edecek kadar savaş kültürü’ne sahipti...

Avrupalı abileri gururla seyrediyordu.

***

Şunlar ne anlama gelir, Yunan’a sorup bir şeyler öğrensek mi acaba?

İnsan, vicdan, izan, merhamet.... Ne demek?

Bunlar, sınırdaki dikenli tellerde kaldı.

Demode oldu!

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