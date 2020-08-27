Ta ilkokuldan itibaren okuduğum bütün sınıflardaki sıra arkadaşlarımın isimlerini sayabilirim.
Ne hoş anılardır onlar.
Lakin korona belâsı artık sınıflarda çocukları sıra arkadaşlığı’ndan mahrum bırakacak. Çünkü çocuklar tek kişilik sıralarda oturacak.
Büyük bir kayıp bu.
Çok sürmez inşallah.
Son uyarı
Atina’ya komşu uyarısında bulunduk:
- “Yapmayın, etmeyin, sizi Türk Donanması’nın önüne atmak isteyen ülkelerin gazına gelmeyin.”
Atina dinlemiyor.
Çünkü kaybedecek şeyi yok... Sel’den bir - iki odun
kapabilir miyim’in derdinde o...
Bilmiyor ki sel onu alıp götürecek.
Özgül ağırlık
Anket sonuçlarına baktım.
- Erdoğan mı, Gül mü?
- Erdoğan mı, İnce mi?
- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
..............
Hep ikili kıyaslamalar.
Hepsinde de Erdoğan
önde çıkıyor.
***
Lâkin bir eksik var:
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye bir ankete rastlamadım. Niçin?
Gerçi Kılıçdaroğlu aday olmayacak ama kişisel oy potansiyelini merak etmez misiniz?
Bu kadar konuşuyor, yırtınıyor, bağırıp çağırıyor, battık bittik diyor, ülkeyi ancak biz kurtarırız diyor, sürekli bir şeyler diyor da diyor... Peki, bir anketçi de çıkıp gel bakalım demez mi? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye sormaz mı? Münhasıran bu ikiliyi de tartıya çıkarmaz mı? Buna engel Atinabir durum var mı?
İzaha muhtaç
Doğalgaz bulunması meğer “onları” da sevindirmiş... “Yeter ki millet için kullanılsın”mış.
Ne demek bu?
Başka kimin için kullanılır ki?
Sıra arkadaşı
Hepsini hatırlıyorum.
Ta ilkokuldan itibaren okuduğum bütün sınıflardaki sıra arkadaşlarımın isimlerini sayabilirim.
Ne hoş anılardır onlar.
Lakin korona belâsı artık sınıflarda çocukları sıra arkadaşlığı’ndan mahrum bırakacak. Çünkü çocuklar tek kişilik sıralarda oturacak.
Büyük bir kayıp bu.
Çok sürmez inşallah.
Son uyarı
Atina’ya komşu uyarısında bulunduk:
- “Yapmayın, etmeyin, sizi Türk Donanması’nın önüne atmak isteyen ülkelerin gazına gelmeyin.”
Atina dinlemiyor.
Çünkü kaybedecek şeyi yok... Sel’den bir - iki odun
kapabilir miyim’in derdinde o...
Bilmiyor ki sel onu alıp götürecek.
Özgül ağırlık
Anket sonuçlarına baktım.
- Erdoğan mı, Gül mü?
- Erdoğan mı, İnce mi?
- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
..............
Hep ikili kıyaslamalar.
Hepsinde de Erdoğan
önde çıkıyor.
***
Lâkin bir eksik var:
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye bir ankete rastlamadım. Niçin?
Gerçi Kılıçdaroğlu aday olmayacak ama kişisel oy potansiyelini merak etmez misiniz?
Bu kadar konuşuyor, yırtınıyor, bağırıp çağırıyor, battık bittik diyor, ülkeyi ancak biz kurtarırız diyor, sürekli bir şeyler diyor da diyor... Peki, bir anketçi de çıkıp gel bakalım demez mi? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye sormaz mı? Münhasıran bu ikiliyi de tartıya çıkarmaz mı? Buna engel Atinabir durum var mı?
İzaha muhtaç
Doğalgaz bulunması meğer “onları” da sevindirmiş... “Yeter ki millet için kullanılsın”mış.
Ne demek bu?
Başka kimin için kullanılır ki?