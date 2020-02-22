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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Seyir defteri

22 Şubat 2020

Türk siyaseti, Erdoğan’ın karşısına Macron modeli birini çıkarmak istiyor.

 

Yani, mevcut liderlerle ve hevesli adaylarla yetinmiyor, Macron gibi birisini arıyor:

Çatı aday.

Saçma sapan bir arayış.

*

Birini galiba bulmuşlardı ama seçime kadar her gün biraz daha antipatik olacağını gördüler, vazgeçtiler.

Demek ki zamanlama hatası yaptılar.

Erken davrandılar.

*

Erken, çünkü Macron gibilerin 1 atımlık barutu vardır.

Nitekim Macron, ikinci defa seçilemeyecek.

Trump ise karşısındaki husumet cephesine rağmen, yedek barutlarını iyi kullandı. İkinci defa seçilecek.

*

Şimdi, bizde adı geçenlere bakıyorum.

Mesela:

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Muharrem İnce, Abdullah Gül.

Hiçbiri Macron’a benzemiyor.

Karamollaoğlu...

Hiç benzemiyor.

Hepsi tanınmış isimler.

Halbuki Macron, tanınmamış biriydi: Avantaj...

Kerhen de olsa, 2. turda Fransa ona oy verdi. Yüzde 65... Sırf öbürü gelmesin diye.

*

Bizimkiler böyle birini arıyorlar ama Türkiye’deki seçmen yapısı, Fransa’ya hiç benzemez.

Esasen Macron gibi şişirilmiş balonlardan da hayır gelmez. Yoksa bizde Macron çoktur. Ama 18 yıldır açık ara iktidarda olan başka bir siyasetçi de yoktur.

Dünyada var mıdır, onu bilmiyorum.

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