Şartlara bağlı

Demişti ki:
- O zat’ın okuma yazması vardır ama okuduğunu anlamakta zorluk çeker.
Vallaha verdiği eşkal,
o kadar çok insana uygun ki, adamı hâlâ teşhis edemiyoruz.
***
Tanıdığımız Devlet Bahçeli, Başbakanlığı nasıl reddettiyse, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı da kabul etmez. Şimdiden şuraya yazıyorum ki kayda geçsin.
Günü gelince konuşuruz.
***
Vallaha geriye dönüp de ta 1950’lere gidersek “Kore’de ne işimiz var?” diye de sorabiliriz.
Bu gibi durumlarda, Devlet kâr-zarar hesabını herhalde iyi yapıyordur.
Nitekim, Kore’de gösterdiğimiz kahramanlıklara karşılık ödüllendirilmiştik.
NATO’nun saygın üyesi olduk.
Şimdi de Kabil’de göstereceğimiz kahramanlıkların ödülü olarak, bakarsınız belki bizi şıp diye Avrupa Birliği’ne alıverirler.
Anket
Size sorarlarsa ki:
- Hangi partiye oy vereceksin?
Mesela iktidar partisi’yle ana muhalefet partisinin bu çekişmesi nedir?
Bence demokrasinin gereğidir.
......
Tek tip insan arıyorsanız, boşuna aramayın.
Bu ülkede her türlüsü var:
- Laik, dindar, dinsiz, muhafazakâr, milliyetçi, liberal, faşist, sosyalist... vs.
Kutuplaşma mıdır bu?
Hayır.
Bir sürü ölçü vardır.
Ama bence en mühimi:
“Kaç yılda bir seçim yaptığından” anlaşılır.
İki yılda bir mi? Üç yılda bir mi? Dört veya beş yılda bir mi?
Kaç yılda bir seçim?
*
Muhalefet, her gün
Aynı istikamette oy kullanacağı belli insanlar, birbirlerini çılgınca alkışlıyor... Parti kongreleri gibi.
“- Türk’ün Türk’e propagandası.”
Tamam da...
Ne faydası var?
Rakip partiye kepçe atıp yeni oylar devşirmedikten sonra, sahi ne faydası var?
Artık anlayın şunu.
Ölçü, alkışların şiddeti değil, ‘kelle sayısı’dır.
Seçim budur.
Ama şurası belli.
Ya Tayyip Erdoğan'la birlikte yaşamaya iyice alışacaksınız...
Ya da Kılıçdaroğlu'yla birlikte yaşamaya mecbur, hatta mahkumsunuz.
Zaten dilinizi yavaş yavaş alıştırın.
Seçim değil bu...
Bu bir referandum:
- Erdoğan'a evet, Erdoğan'a hayır,
Yazın yediğimiz bu hurmalar, sonbaharda bizi tırmalamaz inşallah.
- Korona, kalabalık sever.
Katliama bayılır.
Şimdi kimbilir hangi yörelerde, kimlerle kucak kucağadır.
Aman dikkat.
*
Günlük 60 bin vak’adan 5 binlere inmek güzeldir ama 5 binlerden tekrar yukarılara tırmanmak diye bir ihtimal de var.
Uzak ihtimal de olsa biz tedbirli olalım. Çünkü korona, ‘sıfır toleranslı’ gaddar bir insan avcısı’dır.
- 15 Temmuz denince aklıma ilk gelen, Kılıçdaroğlu’dur.
Neden?
O akşam 22.00 uçağı ile İstanbul’a geldi değil mi? Halbuki darbe girişimi, saat 22.00’den önce deşifre olmuştu. Buna rağmen yolculuğunu iptal etmedi. Evine dönmedi. Saat 23.15’te İstanbul’a indi... O saatte İstanbul’da ne işi vardı? Hem de tek başına...
Bir lider öyle mi gezer?
*
Nerede kalacak?
Otellerde yer yokmuş. Ya da müşteri kabul etmiyorlarmış...
O akşamdan bende kalan en büyük iz bu.
- Kılıçdaroğlu.
Sağ olsun.
*
Çok meraklı bir gazeteci olsaydım, kendime araştırmacı süsü verir, Kılıçdaroğlu’yla röportaj yapardım:
- Efendim, o akşam neler hissettiniz? / Tankları görünce ne düşündünüz? / Düşünüp de ne yaptınız, tankların üstüne mi çıktınız yoksa aralarından süzülüp mü geçtiniz? / Geçip de nereye gittiniz. Gittiğiniz evin sakinleri sizi görünce telaşlandı mı? / Televizyonun karşısına oturup neyi beklediniz? / Sizden başka hangi liderler geceyi nasıl geçirmiş, öğrendiniz mi?
*
Daha bir sürü soru.
Hangisi olacak?
Burnunu soktuğu her ülkede, el attığı her işi, yüzüne gözüne bulaştıran kim var?
Eşkal tamam
Bir bilmecem var çocuklar.
Bulun bakalım.
Nasıl bir cumhurbaşkanı?
Kimdir bu?
- Demokrat, aydın, ilerici, özü sözü aynı, 83 milyonu kucaklayacak biri... Ağzından bal akan biri.
“Dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız.”
Bunun günü saati olmaz.
Her gün her dakika.
Hele bilhassa şimdi.
Bence hiçbir komplekse kapılmadan, geniş kapsamlı bir barış taaruzu’na geçmeliyiz.
Kimbilir, içerideki düşmanın yolu bile, belki de böyle kesilir.
Mutlugiller...
HDP ile CHP, İzmir mitinginde bütünleştiler... Ne ideal bir çift olduklarını ilan ettiler...
Cevap:
- Daha vakit var. Günü gelince bakarız.
......
Hayır bakamayız. Şimdi bakalım.
Seyahat veya tatil yapacak olan ortadirek, şimdiden önünü görmek ister. Programını bir takvime bağlamak zorundadır. Bütçesini ona göre ayarlayacaktır. Son güne bırakılır mı?
Devlet Planlama Teşkilatı yok olup gittiyse, Aile Bütçesi de fesh olmadı ya...
Futbol
Avrupa Kupası’nda futbol kadar, tribünlere de dikkat kesildik.
Onu da kaybedenler, 2028 seçimini bekleyecek.
Artık hangi yaşa gelmişlerse.
*
Fakat, en yakın dediğimiz 2023’e kadar, siyasi gerginlik hep böyle mi devam edecek? Daha 2 yıl bu bünye, bu asabiyete nasıl katlanacak?
*
Bir Tayyip Erdoğan meselesi var.
Hedef, onu indirmek.
Bilmem kaç yıldır uğraştılar, indiremediler.
İhtilâl’in, sosyetedeki lâkabı.–
Yakışıyor.
Çok da masum görünüyor.
......
27 Mayıs’a devrim dediler. Ahali de yedi oturdu.
12 Mart’a müdahale dediler. O da cuk oturdu.
12 Eylül’e Bayrak Harekâtı dediler... Eh, kimsede itiraz edecek derman kalmamıştı. Alkışlarla kabul gördü.
*
Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.
***
Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz?
Size söylüyorum Z kuşağı!.. Daha düne kadar Partisiz Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik?
Partilere çağrıda bulunurduk:
- Ey partiler!.. Falan gün yeni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz... Lütfen adaylarınızı belirleyip Meclis Başkanlığı'na bildirin.
Yani, partilerden "Partisiz Cumhurbaşkanı" çıkarırdık.
Mesela...
Önüne gelene fırça atıyor.
Yargıtay'a, Danıştay'a, HSK'ya, TOBB'a, bazen TSK'ya bile...
TÜSİAD hariç, azarlamadığı kurum yok.
***
Hele Genel Başkan'ın şekeri mi iniyor, şekeri mi çıkıyor, belli değil.
- AKP'ye oy veren çiftçiye, çiftçi demem diyor.
Sırf çiftçiyle kalsa iyi...
- AKP'ye oy veren öğretmene
Batı’nın şaşırdığı neydi?
Darbe teşebbüsü değil, darbe sonucuydu.
Yani, halkın direnişi.
Ve darbecilerin akıbeti.
***
O kadar üzüldüler ki neredeyse biz teselli edecektik.
Onlar, darbeye darbe demezler.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “İnsan Ticareti” raporunda, Türkiye, “Çocuk Savaşçı” kurumunu destekleyen sabıkalı bir ülke olarak gösteriliyor.
Gösteren kim, bir daha söyleyeyim: ABD Dışişleri.
Yani, dış kapının mandalı.
***
Ona öyle demezler.
ABD’yi bir de ben sınıflandırayım da görsünler.
- Dünyanın en yüzsüz devleti kim? En yalancı, en iftiracı, en pişkin, en utanmaz, en arlanmaz... Kim? Kim? Kim?
- Dünyanın en güvenilmez devleti kim?..
Yeni hükümet kuruldu.
Oho, icraat başladı bile.
............
Görünüş bu.
***
Anladınız, değil mi?
Seçim, seçimde kazanılmaz, seçimden önce kazanılır tezinin genel provasını izlemekteyiz.
Muhalefet bunu oynuyor.
Şartlara bağlı
Sert muhalefet yapmaya karar vermek.
Ya da yumuşak muhalefet yapmaya karar vermek.
Olmaz.
Karar vermek'le olmaz.
Muhalefetin biçimi, dozu, yolu yordamı, yöntemi, önceden belirlenmez. Sert veya mülayim olmayı, ancak şartlar getirir.
Konuya ve yerine göre, farklı tepkiler vardır. Bu bir reflekstir. Anında fışkırır. Ama siz bunu hesaplı, planlı ve ölçüp biçerek bir programa yüklerseniz, samimiyetsizliğiniz önce ses tonunuzdan anlaşılır.
Geometri değil bu konuştuğumuz.
- Siyaset konuşuyoruz.
Her dakika yanar döner.
Fikri takip
Muharrem İnce'yi 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı ilan eden Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak İnce'nin yakasındaki parti rozetini çıkarmıştı.
Şimdi kendisi aday olursa, herhalde hem rozetini çıkaracak hem de genel başkanlığı bırakacak...
#Duvar yazısı
Partisizlerin tarafsızlığı kolaydır. Marifet, partili olup da tarafsız kalabilmek.
Muasır vahşet
Muasır medeniyeti görüyor musunuz?
Artık kiralık katil kullanıyorlar. Boşuna ordu besleyip de
ne yapacaklar? İşi eşkıya sürüsüne ihale ederler, olur ve biter.
Nitekim ABD, Kabil'de kendisine bir fedai arıyor...
Lakin elinde YPG / PYD gibi antrenmanlı örgütler varken, hâlâ ne arıyor?
Orası henüz belli değil.