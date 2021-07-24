Şartlara bağlı

Normal hayata döndük diye sevinirken, başımıza yeni bir dert açılmaz inşallah.

Yazın yediğimiz bu hurmalar, sonbaharda bizi tırmalamaz inşallah.

- Korona, kalabalık sever.

Katliama bayılır.

Şimdi kimbilir hangi yörelerde, kimlerle kucak kucağadır.

Aman dikkat.

*

Günlük 60 bin vak’adan 5 binlere inmek güzeldir ama 5 binlerden tekrar yukarılara tırmanmak diye bir ihtimal de var.

Uzak ihtimal de olsa biz tedbirli olalım. Çünkü korona, ‘sıfır toleranslı’ gaddar bir insan avcısı’dır.