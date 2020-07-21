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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Şampiyon

21 Temmuz 2020

Hep 1 kişi eksik.

Tribünde 12’nci adamı yok.

Başakşehir, buna rağmen şampiyon.

...........

Önceki şampiyonlara bakalım: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Bursa... Hepsinin coşkun seyircisi var, taşkın taraftarı var...

Son şampiyon ise bunlardan mahrum.

***

Onu destekleyen bir basın da yok...

Yazarı çizeri de yok.

Arkasında semt ruhu henüz oluşmamış.

Bu bakımdan çok değerli bir şampiyonluk bu.

***

Lig’de son 8 hafta, maçlar, pandemi dönemi sebebiyle seyircisiz oynandı.

Bu durum, bütün takımları olumsuz etkilemiş olabilir.

Ama unutmayın ki, Başakşehir kaç yıldır seyircisiz oynuyor.

***

Hocaları Okan Buruk’u ayrı kutluyorum, futbolcuları ayrı kutluyorum, Gümüşdağ Yönetimi’ni ayrı kutluyorum.

Eski hocaları Abdullah Avcı’yı da kurduğu sağlam temeller için takdirle anıyorum.

Maske

İtalyan modacılar şeffaf maske yapmışlar... Altın kordonlu.

O da bir şey mi?

Fransız modaevleri, pırlanta taşlarla donatmışlar son model maskeleri.

12 bin Euro.

Buyrun bakalım.

İnsanoğlu hâlâ akıllanmıyor, başına gelen şu virüs belâsı var ya, az bile.

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