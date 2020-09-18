Biter. Ama ancak ve ancak...
- Millet isterse biter.
- Millet karar verirse biter.
......
Devlet, elinden geleni yaptı.
Fazlasıyla yaptı.
Bütün kurumlarıyla yaptı. Başlangıçta yanında millet de vardı. Mücadele iyi gidiyordu. Sonraları millet sıkıldı, ipin ucunu bıraktı.
İşte o bıraktığından beri, salgın tekrar çıldırdı.
Bugün hâlâ:
- Millet isterse biter.
Ama millet yardım etmezse, dünyada hiçbir devlet, salgını bitiremez.
***
Bir yandan da aşı müjdesiyle dünya çalkalanıyor.
Çin, Amerika, Rusya, Almanya, Türkiye ve daha birçok ülke, bilimsel çalışmalarıyla, insanlığa ümit saçmaktadır.
Bizimkileri biraz da azdırıp sokağa döken budur galiba... Nasıl olsa aşı geliyor rehaveti.
Yahu durun bakalım.
Daha kaç ay var?
Aşı pat diye gelir mi?
O vakte kadar buna can mı dayanır?
Sağlık Bakanı’na not
Hocam, öyle çalışıyorsunuz ki galiba saate bakmayı unutuyorsunuz.
Televizyonlar ve radyolar az sonra Bakan konuşacak diye anons etmekten helak oluyor: Az sonra, az sonra, az sonra.
......
Efendim, biliyoruz programınız yoğun ama kanalların da bir program ve bir haber akışı var. Hepsi altüst oluyor.
Bunu lütfen bir kurala bağlayınız. Siz ne zaman müsait iseniz,
ona göre bir saat fikse ediniz.
Biz sizi daima heyecanla bekleriz.
Görmeye değer
Henüz doğalgaz falan yokken bile Doğu Akdeniz’de şimdiden gerginlik var.
Bir de doğalgaz çıksa, kıyamet kopacak.
En çok neyi merak ediyorum?
Doğalgaz çıkınca Yunanistan’ın neler saçmalayacağını, neler talep edeceğini falan değil... Onu zaten tahmin ediyoruz. Gülüp geçeriz.
Benim asıl merakım, Fransa nasıl bir arsızlık ve yüzsüzlük sergileyecek acaba?
İnanın o rezilliği görmek, doğalgaz kadar mühimdir.
Salgın nasıl biter?
Biter. Ama ancak ve ancak...
- Millet isterse biter.
- Millet karar verirse biter.
......
Devlet, elinden geleni yaptı.
Fazlasıyla yaptı.
Bütün kurumlarıyla yaptı. Başlangıçta yanında millet de vardı. Mücadele iyi gidiyordu. Sonraları millet sıkıldı, ipin ucunu bıraktı.
İşte o bıraktığından beri, salgın tekrar çıldırdı.
Bugün hâlâ:
- Millet isterse biter.
Ama millet yardım etmezse, dünyada hiçbir devlet, salgını bitiremez.
***
Bir yandan da aşı müjdesiyle dünya çalkalanıyor.
Çin, Amerika, Rusya, Almanya, Türkiye ve daha birçok ülke, bilimsel çalışmalarıyla, insanlığa ümit saçmaktadır.
Bizimkileri biraz da azdırıp sokağa döken budur galiba... Nasıl olsa aşı geliyor rehaveti.
Yahu durun bakalım.
Daha kaç ay var?
Aşı pat diye gelir mi?
O vakte kadar buna can mı dayanır?
Sağlık Bakanı’na not
Hocam, öyle çalışıyorsunuz ki galiba saate bakmayı unutuyorsunuz.
Televizyonlar ve radyolar az sonra Bakan konuşacak diye anons etmekten helak oluyor: Az sonra, az sonra, az sonra.
......
Efendim, biliyoruz programınız yoğun ama kanalların da bir program ve bir haber akışı var. Hepsi altüst oluyor.
Bunu lütfen bir kurala bağlayınız. Siz ne zaman müsait iseniz,
ona göre bir saat fikse ediniz.
Biz sizi daima heyecanla bekleriz.
Görmeye değer
Henüz doğalgaz falan yokken bile Doğu Akdeniz’de şimdiden gerginlik var.
Bir de doğalgaz çıksa, kıyamet kopacak.
En çok neyi merak ediyorum?
Doğalgaz çıkınca Yunanistan’ın neler saçmalayacağını, neler talep edeceğini falan değil... Onu zaten tahmin ediyoruz. Gülüp geçeriz.
Benim asıl merakım, Fransa nasıl bir arsızlık ve yüzsüzlük sergileyecek acaba?
İnanın o rezilliği görmek, doğalgaz kadar mühimdir.