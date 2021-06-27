Sahi, nerelerde o?
Az mı uğraştırdı bizi?
Meclis Kürsüsü’nde yemin etmeye giderken, az mı yalvardık ona?
- Yapma bacım, etme bacım, ne olursun yazılı metne sadık kal.
Çünkü Türk Milleti mi diyecekti, yoksa Türkiye Milleti mi?
Nelerle uğraﬂtık.
***
Biz bu halimizle bir sorun çözecektik ama neyin sorunuydu bu?
Yeni Hükümet belli.
Hükümet’in başı belli.
Programı belli.
Yapacağı ilk işler de belli...
Bir tanesi Suriyeli göçmenleri geri göndermek, onlara sınır ötesinde barınaklar, evler, okullar, hastaneler, çarşı pazarlar açmak.
Kaynak da hazır.
- Avrupa Birliği söz vermiş.
*
Yüzde 49 küsur oy alarak da kendi rekorunu kırdı. (2015)
Bugün durumu nedir?
Kamuoyu yoklamaları ne söylüyor?
Yaygın kanaat şu ki:
- Oylarında düşüş var.
20 yıllık iktidarda elbet bir miktar yıpranma payı olacaktır.
Fakat hayır. Bu öyle değil.
Deniyor ki:
Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
***
Böyle’den kastım;
Genel karnesi...
Hal ve gidişi...
İlişkileri...
Duruşu...
- Erken seçim isteriz.
Hay hay, biz de isteriz.
Çok severiz seçim atmosferini.
Hele seçim gecelerine bayılırız.
Özlemişiz de.
Lakin.... Ciddi misiniz?
Daha doğrusu, hazır mısınız?
***
Biz bunu yapmadık.
“Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik.
***
Sahiden büyük.
Bu sözü ilk Davutoğlu’ndan duyduğumda, pek hoşuma gitmişti.
Kalbimiz sahiden büyük.
“Bütçemizden büyük.”
Öyle olmasaydı, hiçbir aile kendini aşmaz, fakire fukaraya el uzatmazdı.
O bitince de, terörle birlikte yaşamak, gayet olağan hale geliyor.
Ne olacaksa olsun duygusu var ya? Terör dehşetini sıfıra indirmek üzeredir. Diyarbakır Anneleri’nin, Şırnak, Van Anneleri’nin giriştikleri evlat nöbeti her türlü şiddete meydan okumaktadır.
- Terörün asıl mağlubiyeti budur.
***
HDP, yüksek mahkemede incelenirken “Kürt Siyasal Hareketi” artık yeni bir pozisyon almak zorunda.
Ne gibi diyeceksiniz.
- Barışçı bir dil.
- Bir dizi barışçı eylem.
Siyasetle hiç ilgisi olmayan vatandaşlar bile şu soruyu pekâlâ sorabilirler:
- Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda ne işi var?
Öyle ya...
Saadet, Erbakan’dan yadigâr olduğuna göre, 28 Şubat Tayfası’yla ne işi var?
***
Kaldı ki Demokrat Parti için de aynı soruyu sorabilirler:
- Orada ne işi var?
Öyle ya.
AK Parti için SP de o kadar önemli.
*
Yaz mı geldi?
Ege’de Akdeniz’de durum nedir bilmem ama İstanbul’da felaket bir Haziran yaşamaktayız... Tatsız bir yağmur... Ve soğuk geceler.
Mayıs zaten sobalı ve kaloriferli geçti.
Nisan desen tamamen
çakma bir Nisan’dı.
Siz hâlâ
- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.
Hım... Demek ki ‘pardon’ demeyi yeni öğreniyorduk... Demek ki ‘pardon’ kelimesi pek modaydı.
Gerçi günahsız eşeklere hakaret vardı ama işin o tarafına kimse bakmazdı. Ayağınıza basıp sonra da pardon diyenlere yeni bir tepki biçimiydi herhalde:
- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.
*
Şimdi de bir özür dileme ve özür bekleme salgını yaşıyoruz.
Allah aşkına... Özür dilemekten kim ölmüş ki?
Dile... Sabahtan akşama kadar özür dile.
Bizim Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’nın elini öpmek için bir hamlede bulunmuş... Muş... Fotoğrafın dondurulmuş anlık görüntüsü böyle.
Yani, hile...
Öf... Büyük gazetecilik.
Batının siyasetçileri nasıl utanmazsa, gazetecileri de utanmaz.
NATO Zirvesi’nden bula bula verdikleri flaş haber bu... Kariyerleriyle gayet orantılı.
***
Zirvenin ciddi tarafına gelince...
Girip çıktığı her yerde insanlar tempoyla bağırıyor:
- Başbakan Ke-mal...
Yahu Başbakan değil Cumhurbaşkanı Kemal.
Hayır...
- Israrla Başbakan Kemal.
***
Demek ki Parlamenter Sistem’in Kemali o...
Gerçi o sistemde girdiği her seçimi kaybetmiştir, başkanlığı dürbünün tersiyle bile görmemiştir ama demek ki seçmen şimdi nâdim olmuştur. Onu başbakan yapmaya nihayet karar vermiﬂtir.
Bu da geldi, - yine - geçiyor işte.
Yapılacak açıklamalardan- yine - öğreneceğiniz o şaşmaz bilgiyi, ben şimdiden size özetleyeyim:
- Faydalı bir görüşme olmuştur. İki ülkenin dost ve müttefikliği tekrar teyit edilmiştir.
İﬂte o kadar.
***
Bu zirve, Joe Biden için iyi bir spor...
Hem de hoşça vakit.
Ne olacak ki?
Konuşacak ne kaldı?
Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?
- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın.
Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık.
***
Eğer diyecekse ki:
- YPG, PYD, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Ege, Yunanistan, Azerbaycan, zart zurt... Vallaha “Öğren de gel” diye avazım çıktığı kadar bağırasım gelir.
***
- Alçak, ahlaksız, şerefsiz.
Bunlar demode oldu.
Zaten etkisi de kalmadı, yahu cancağazım, şimdi küfür etmek lazım. Ana avrat dümdüz gideceksin ki kültürlü biri olduğunuz anlaşılsın.
*
İsmet Paşalar, Demireller, Özallar, Ecevitler yaşasaydı, bugünkü siyaset lügatına şaşar kalırlardı.
İsmet Paşa’nın en ağır lafı:
- Hadi canım sen de idi.
Demirel’in en ağır lafı:
Dedi ama geç kaldı.
Ondan önce diyen var.
Hem de sırf katil değil...
“Seri katil” diyen.
Olmaz ilaç
“Başka çarem kalmadı.”
Ne demek bu?
İki gündür düşünüyorum. Acaba önünde bir cümle daha vardı da Kemal Bey eksik mi söyledi?
“Seçim seçim” diye feryat ediyor Kılıçdaroğlu.
Vallaha seçim isteyen çok siyasetçi gördüm, çok lider gördüm ama yalvararak seçim isteyenini ilk defa görüyorum.
“Başka çarem kalmadı” ne demek?
Üstünde hangi görev var ki, seçim son kozu olsun?
***
Bağırıyor Kemal Bey:
- Ey anneler babalar. Seçim, seçim, seçim.
- Yahu ne oluyor kendine gel.
- 10 yaş daha alsa, İsmet Paşa’ya benzeyecek.
- 20 santim daha uzun olsa Erdal İnönü’ye benzeyecek.
- Zaten kasket taksa aynı Ecevit’e benziyor.
Bunca avantaja bir de Gandi Kemal’i ekleyin...
E nasıl oluyor da hâlâ yüzde 25’e çakılıp kalıyor?
Dil yâresi
İlk defa duyuyorum.
Ne güzel laftır:
Erdoğan karşısında en az oy alacak aday, Kılıçdaroğlu gözüküyor.
Halbuki öyle bir aday lazım ki, Erdoğan karşısında en fazla oy alan CHP’li olmalı o...
Olmalı ki CHP Genel Başkanlığı’nı hak etmeli.
Rekor şimdilik Muharrem İnce’de.
***
Gerçi cumhurbaşkanlığı seçimini “Erdoğan’ın karşısında kim daha fazla oy alacak” türü bir yarışa dönüştürmek çok tuhaf olur, çünkü bu bir yarış değil, bir seçimdir ama CHP Genel Başkanlığı’nın akıbetini düşünmemek hiç mümkün mü?
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olur da kaybederse, CHP Genel Başkanlığı’na da elveda.
- E kazanırsa?
Şaka gibi
Batılı dostlarımız, tutturmuşlar, 15 Temmuz girişiminde başka devletlerin desteği var mıydı diye… Belge istiyorlar.
E bonjur.
Vallaha Türkler hariç hepsinin çorbada tuzu vardı diyebiliriz.
- Ama darbenin belgesi mi olur?
***
Ben size anlatayım:
- Meclis’i İngilizler bombaladı.
- Tankın üzerinden halka ateş edenler İtalyan’dı.
- Marmaris’teki oteli basan suikastçılar, Fransız’dı.
- Genel Kurmay Başkanı’nı rehin alanlar İspanyol’du.
- İstanbul semalarını yırtan jetin pilotu Yunan’dı...
***
- Hiç Türk yok muydu?
- Tankların arasından hayalet gibi süzülüp giden biri vardı, sadece o Türk’tü.
Haa, bir de şey...
ABD, aslanlar gibi arkamızdaydı.
Ölçüye dikkat
Rus turistler hoş geldiler, safa getirdiler.
Ama bizim bu neredeyse dalkavukluğa varan kibarlık budalası halimiz nedir?
Nezaket elbet göstereceksin. Ne de olsa misafirdir, ne de olsa müşteridir. Elbet güleryüzle selamlayıp karşılayacaksın.
Ama abartmayacaksın.
***
Her yıl böyle.
O kadar çok eğilip bükülüyoruz ki, Ruslar da şaşırıyorlar.
Yahu bunlar bizi mutlu etmek için geliyor değiller ki... Kendileri mutlu oluyor... Olmasalar gelirler mi? Putin’e de maşallah, biraz kızıp alınganlığa kapılsa, hemen turizm silahına sarılıyor. Sanki sonunda lütfen yumuşayıp jest yapmaktadır. Şunu bilmiyor Putin: Türkiye’ye uçuşları her yasaklayışta, Türkler değil, asıl Ruslar bedbaht olmaktadır.