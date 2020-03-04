Devlet Bahçeli, elini cebinden çıkarmadı ve tokalaşmadı. Sadece başıyla selam verdi.
Herhalde Sağlık Bakanı’nın tavsiyelerine uydu.
Lakin, öyle bir virüs ki bu, sırf tokalaşmayla değil, selamlaşmayla bile bulaşır, sayın Bahçeli, aman dikkat.
*
Millet İttifakı adına sarfedilen bir söz, Şehitler Tepesi’ne dokununca, büyük tepki aldı.
Ne yapsın garibim?
“Adı Hıdır.
Elinden gelen budur.”
Bildiği yegâne tepe:
Kağıttepe.
*
Dünkü yazımda demiştim ki:
Millet İttifakı adına verilen bu söze, Meral Akşener katılıyor mu?
İYİ Parti’nin grup toplantısında Akşener’in heyecanlı konuşmasını dinleyince, cevabımı aldım.
Teşekkür ederim.
*
Meclis’te gizli oturum yapıldı.
-Gizli mi?
Bizde gizli kalan bir şey var mı?
Ağzımızda bakla ıslanmaz.
Oturum biter bitmez, içeride ne konuşulduğunu sağır sultan bile duymuştur ya da duyacaktır, emin olun.
*
“Tayyip düşmanlığı” varsa, belki Kılıçdaroğlu hayranlığı da vardır.
Ne dersiniz?
Öyle bir şey var mıdır?
Yoksa, banko Esad mıdır?
Şaka gibi
Devlet Bahçeli, elini cebinden çıkarmadı ve tokalaşmadı. Sadece başıyla selam verdi.
Herhalde Sağlık Bakanı’nın tavsiyelerine uydu.
Lakin, öyle bir virüs ki bu, sırf tokalaşmayla değil, selamlaşmayla bile bulaşır, sayın Bahçeli, aman dikkat.
*
Millet İttifakı adına sarfedilen bir söz, Şehitler Tepesi’ne dokununca, büyük tepki aldı.
Ne yapsın garibim?
“Adı Hıdır.
Elinden gelen budur.”
Bildiği yegâne tepe:
Kağıttepe.
*
Dünkü yazımda demiştim ki:
Millet İttifakı adına verilen bu söze, Meral Akşener katılıyor mu?
İYİ Parti’nin grup toplantısında Akşener’in heyecanlı konuşmasını dinleyince, cevabımı aldım.
Teşekkür ederim.
*
Meclis’te gizli oturum yapıldı.
-Gizli mi?
Bizde gizli kalan bir şey var mı?
Ağzımızda bakla ıslanmaz.
Oturum biter bitmez, içeride ne konuşulduğunu sağır sultan bile duymuştur ya da duyacaktır, emin olun.
*
“Tayyip düşmanlığı” varsa, belki Kılıçdaroğlu hayranlığı da vardır.
Ne dersiniz?
Öyle bir şey var mıdır?
Yoksa, banko Esad mıdır?