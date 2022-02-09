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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Rüzgar ektiler
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Rüzgar ektiler 

9 Şubat 2022

Başkan Erdoğan ve eşine “geçmiş olsun” değil de “geçmemiş olsun” diyen kindar yoldaşları, belki yüzbinlerce insan kınamıştır. 

Fakat yetmez. 

Ana muhalefet de kınamalıydı. 

- Niye kınamıyor? 

Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor. 

Mesele şudur: 

Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der. 

Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz. 

...... 

Siz yine Cumhurbaşkanı için “İki uçak dolusu altınla kaçacak” derseniz çömezleriniz de COVID-19’a yakalanmış Başkan’a işte böyle insanlık dışı temennilerde bulunur. 

Bulunur ama o temennilerin nereye çarpacağı hiç belli olmaz. 

Neydi o laf? 

Boynuz kulağı geçti mi derler, yoksa kulak boynuzu geçti mi ne?.. Yetiştirdiğiniz amigolar, sizden daha yaman küfür ve hakaret ediyorlar, artık sizden daha fazla kötü temennilerde bulunuyorlar, sizden daha ustaca iftira atıyorlar. 

...... 

Daha da fenası: 

Körle yatanlar şaşı kalkıyor. 

Nitekim... Dürüstlüğüyle tanınan Koray Aydın bile, durup dururken ‘Tansu Çiller’in parti kuracağını’ söylüyor. Hem de Erdoğan’ın talimatıyla... 

Bu durumda ben daha ne yazayım? 

X

Hiç boş yok 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Şubat 2022
Dün 7 Şubat’tı. 

Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz. 

12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır. 

Ocak ayından başlayalım. 

24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi. 

İkisini de saygıyla anıyorum.  

...... 

Şubata gelelim. 

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Farka dikkat 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Şubat 2022
Sahte nezaketten nefret ederim. 

COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz? 

Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama  yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor. 

Misal: 

Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla... 

Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı. 

Bayramlaşmalar da böyle  değil mi? 

Her bayramda görürüz.  

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Merak ettiklerim

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Şubat 2022
- Yıllardır hep 6 milyon küsur oy’la anılan HDP’nin, şimdiki oy potansiyelini...

- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...

Çok merak ediyorum.

*

Buna mukabil...

Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...

Hiç merak etmiyorum.

# Hayırdır

Elçiler kimyamı bozdu.

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Avrupalıymış

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Şubat 2022
Yunanistan, 19 mülteciyi daha ölüme terk etti.

Bu kaçıncı?

Akdeniz zaten ceset dolu...

Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.

*

Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.

Uygarmış.

Ne uygarı?

Cinayetlere ortaktır.

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Elçiye zeval

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Şubat 2022
Hatırlar mısınız?

2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.

İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,

zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.

*

Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.

İmamoğlu kim?

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...

Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.

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İçi boş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Şubat 2022
Demokrat Amca her gün döktürüyor.

Ama ayrıntı yok.

Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.

Yahu şunun içini doldursana...

Hayır.

“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.

Bildiği bir şey mi var?

Yoo, hayır.

Sadece tahmin.

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Bu devirde

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Şubat 2022
- Bu nasıl Avrupalı?

- Bu nasıl insan?

- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?

Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.

***

Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.

- Bu nasıl bir mahlûk?

- Bu nasıl bir kafa?

Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.

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Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Ocak 2022
Fatih Sultan Mehmet de böyle yapmıştı, değil mi?

1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.

Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’

İkisi de demiş ki:

- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.

Sahiden de biri İstanbul’u almış...

Öbürünü ise İstanbul almış...

Ne alması?

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Çok ittifak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Ocak 2022
“İttifak başka, koalisyon başka” diye biz ahkâm keserken, Millet İttifakı, şimdiden koalisyona dönüşüverdi.

Hem de dörtlü, beşli...

Belki de altılı koalisyon.

Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.

Tabii seçimi kazanırsa...

***

Diyeceksiniz ki:

- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?

Alakası yok.

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Yol haritası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Ocak 2022
HDP’nin oylarına talip olmak, hatta onunla ortak olmak başka, HDP’ye dalkavukluk etmek başka.

Sayın bayım.

Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.

‘Kaybolan’

Klişeleşmiş bir sözdür:

- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.

Vazgeçtik gelecek yıllardan.

“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”

Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.

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Bunlar da var

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Ocak 2022
Böyle konuları kaşımayı pek sevmem ama şu balıkçı meselesinde gözden kaçan birkaç ayrıntıya değinmek lazım.

Rumeli Kavağı’na sırf gidip gelmek bile 1 buçuk saat sürer.

Bunu özellikle hatırlatmak isterim.

*

Büyükelçi’ye de maşallah...

İnsan kar kış fırtınayı görünce (ya da

öğrenince) demez mi ki İmamoğlu’na: Sizi meşgul etmeyelim... Yemek iptal olsun. Başka zaman yeriz.

*

Efendim, Bay Elçi ta

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Plağın arkası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Ocak 2022
Belediyeyi epey dövdük.

Bu kadarı yeter.

Biraz da kendimize bakalım.

*

- Tuhaf insanlarız.

Bir kar fırtınasının geleceğini bile bile, hem de uyarılara rağmen, binlerce arabayla sokaklara döküldük.

Ne işimiz vardı?

Her yer kapalıydı.

Hastası olanlar hariç,

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Kırık - dökük

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Ocak 2022
Millet İttifakı’nda...

- Tek hedef, tek ilke, tek üslup, tek düşman.

Hepsi tek.

Seçimi kazanır da yönetime gelirse, Türkiye’de muhalefet diye bir unsur kalmayacak.

Hepsi iktidara taşınacak. Muhalefetsiz Demokrasi olur mu?

Diyeceksiniz ki:

- AK Parti var ya.

Hayır... Öylesi değil.

Biz 70 yıldır “Türkiye muhalifleri”ne alışmışız.

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Rağmen

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Ocak 2022
İnsan manzaralarına bakın.

Salgın hastalık tehlikesine dair en ufak bir telaş ve korku görüyor musunuz? Günlük vaka sayısı 70 binleri bulduğu halde koronaya meydan okuyan kalabalıklar, ne büyük moral.

***

Üstelik kar, kış, fırtına.

Hiç mühim değil.

Şarapçılar, biracılar, meyhaneleri yine dolduruyor... Rakıcılar yine efkârlı ama ikinci kadehten sonra her biri memleketi kurtarmaya devam ediyor... Bayılıyorum.

Çirkin sesli güzel kızlar, sahnelerden hiç inmiyor.

Alkış, ıslık, kıyamet.

***

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Rüyada ancak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Ocak 2022
Şöyle bir şey olsa:

Muhalefet liderleri toplantıdayken...

Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...

Kapı açılsa...

İçeri Erdoğan girse...

Ve dese ki:

- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...

Ve masaya o da otursa...

Halk ne yapar acaba?

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Başkan Beyazıt

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Ocak 2022
Sadece Galatasaray’ın değil, Türk Sporu’nun ölümsüz başkanıydı.

Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.

İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.

Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.

Dış dünyada ise

Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.

............

Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.

Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.

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Tuhaf bir durum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Ocak 2022
Kitaba bakarsanız, Cumhurbaşkanı, 5 yıl için seçilecek...

Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.

Fakat, Millet İttifakı ona

2 yıl süre tanıyacak.

Hangi hakla?

Ve hangi yasayla?

***

Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.

Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun

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İtibar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Ocak 2022
“Muhtar bile olamaz.”

Hayır.

Bu laf öyle değil artık.

Bilakis.

“Muhtar bile olabilir.”

HDP’ye dair

Pervin Buldan, açık konuştu:

Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...

Daha ne desin?

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Kaçak oylar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Ocak 2022
Daha doğrusu:

- Kaçacak olan oylar.

Nedir bu?

Anlatayım.

***

Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.

Miktarını bilemem.

Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.

- Boş oylar.

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