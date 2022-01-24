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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Rüyada ancak
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Rüyada ancak

24 Ocak 2022

Şöyle bir şey olsa:

Muhalefet liderleri toplantıdayken...

Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...

Kapı açılsa...

İçeri Erdoğan girse...

Ve dese ki:

- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...

Ve masaya o da otursa...

Halk ne yapar acaba?

Çok mutlu mu olur?

*

12 Eylül’e çeyrek kala, Ecevit-Demirel kavgası en doruktayken...

Bir CHP’li arkadaşım demişti ki:

- Şu anda Ecevit ve Demirel beraberce ekrana çıksalar ve şunu deseler: “Biz bir koalisyon hükümeti kurmaya karar verdik...” Vallaha bütün Türkiye davul zurna çalarak günlerce bayram eder.

Öyle demişti.

*

Şimdi o arkadaşa telefon edip sordum:

- Erdoğan’ın da katılacağı öyle bir toplantı yine davul zurnayla karşılanır mı?

Dedi ki: Asla.

Sonra dönüp koyu AK Partili bir arkadaşıma da aynı soruyu sordum.

O da dedi ki: Asla.

*

Durum anlaşılmıştır.

Bugün iki ittifakın da taraftarları öyle bir hale getirilmişler ki, öfkelerini dindirmek mümkün değil...

Yani rakip liderleri aynı fotoğraf karesinde görmeye bile tahammülleri yok.

Halk bu haldedir.

*

Nitekim...

Bir başka arkadaşım, Meral Akşener’i Kılıçdaroğlu’yla yan yana görünce, çılgına dönüyor, neredeyse camı çerçeveyi kıracak kadar kendini kaybediyor.

Diyorum ki:

- Yahu sana ne? Sen İYİ Partili değilsin, MHP’lisin...

Akşener’den sana ne?

Arkadaş bunu izah edemiyor.

Belki Akşener izah edebilir.

Nedir sahi bu?

X

Başkan Beyazıt

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Ocak 2022
Sadece Galatasaray’ın değil, Türk Sporu’nun ölümsüz başkanıydı.

Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.

İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.

Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.

Dış dünyada ise

Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.

............

Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.

Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.

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Tuhaf bir durum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Ocak 2022
Kitaba bakarsanız, Cumhurbaşkanı, 5 yıl için seçilecek...

Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.

Fakat, Millet İttifakı ona

2 yıl süre tanıyacak.

Hangi hakla?

Ve hangi yasayla?

***

Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.

Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun

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İtibar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Ocak 2022
“Muhtar bile olamaz.”

Hayır.

Bu laf öyle değil artık.

Bilakis.

“Muhtar bile olabilir.”

HDP’ye dair

Pervin Buldan, açık konuştu:

Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...

Daha ne desin?

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Kaçak oylar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Ocak 2022
Daha doğrusu:

- Kaçacak olan oylar.

Nedir bu?

Anlatayım.

***

Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.

Miktarını bilemem.

Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.

- Boş oylar.

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Kandırmaca

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Ocak 2022
Şunun iyice anlaşılması lazım:

Barış, özgürlük, demokrasi...

Bu üç kelime, gerçek anlamından saptırılmış, bir şifreye dönüştürülmüştür.

Çünkü bu üç kelime, kimsenin itiraz edemeyeceği kelimelerdir.

Ama bakın kimlerin ağzında.

***

Siz hiç sahiden demokrat olan birilerinin, sürekli

“Ben demokratım” dediğini duydunuz mu?

Sahici bir barış ve özgürlük yanlısı insanlar, her cümleye

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İyi haber

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Ocak 2022
Hangi ülkede, hangi seçim olsa, adaylar, Türkiye karşıtlığı yaparak oy toplamaya çalışıyorlar.

- Bu şeref bize yeter.

Ne Amerikan karşıtlığı

oy getiriyor, ne Rus karşıtlığı...

- İlle de Türkiye.

***

 Giderek yükseldiğimizi böyle anlayabilirsiniz. Türkiye karşıtlığı ne kadar büyüdüyse, biliniz ki Türkiye o kadar gelişti... Türkiye karşıtlığı ne kadar azgınlaştıysa, biliniz ki Türkiye o kadar yıldızlaşmıştır.

Başka ölçü yok.

***

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Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Ocak 2022
İsabet buyurdular.

Çatı dedikleri tek aday’la seçime gidecekler ki, hangi partinin yüzde kaç oy aldığı anlaşılmasın... 3 mü, 5 mi, 15 mi?

At atabildiğin kadar.

***

Şimdi parlak bir öneri daha var:

Masaya oturduklarında küçük parti- büyük parti ayrımı olmasın.

Buyurun bakalım.

Eşitler arasında birinciyi seçecekler.

Eşitler arası?

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Ortak dil

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Ocak 2022
Türkiye - Ermenistan yakınlaşmasını taçlandırmak için bir futbol maçı önerenler var.

Hayır.

Futbol sert oyundur. Sahada zaman zaman tatsız sürtüşmeler olabilir. Bunların her biri -adı üstünde- ne olsa delikanlıdır...Böyle bir risk almaktansa...

Başka bir önerim var.

***

Diyorum ki:

Asıl barış, müziktir.

Ve müzik tarihimiz,

Türk-Ermeni bestekarlarının enfes eserleriyle donatılmıştır.

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İlk defa

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Ocak 2022
“- Hükümetten ziyade muhalefet eleştiriliyor.”

Doğru.

Muhalefete muhalefet diye geniş bir cephe var.

Ve şimdiye kadar görülmemiş bir hiddet sergiliyor.

*

Neden böyle?

Nereden çıktı bu oluşum?

Ve nasıl kurumlaştı?

- Adeta bir siyasi parti gibi.

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Haziranın kaçı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Ocak 2022
İktidar, Millet İttifakı’nın damarına basıyor. “Daha sizin adayınız bile belli değil” dedikçe, Millet İttifakı da “Sen önce seçim tarihini açıkla, biz o zaman adayımızı ilan ederiz” diye horozlanıyor.

İktidar da seçim tarihi olarak sürekli Haziran 2023 deyip rakibini çatlatıyor.

Bu yetmez.

Haziran ama haziranın kaçı? Hangi pazar? Kesin gün verin...

Verin ki, rakibiniz de çatı adayını açıklasın... Açıklasın ki

biz de şerefyab olalım.

***

Hem biliyor musunuz,

kesin tarih verirseniz, mesela

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Fatih Terim

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Ocak 2022
- 4 kere geldi...

- 4 kere gitti.

Demirel’e benziyor...

Merhum da 5 kere gidip

6 kere gelmişti ya...

Son gelişinde, başbakanlığa da sığmadı, cumhurbaşkanı oldu... Daha yüksek makam olsa,

oraya da çıkacaktı.

***

Bunlar, dünyada ender görülen vakalardır.

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Seyir defteri

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Ocak 2022
Bizde her cumhurbaşkanı seçimi olaylı geçti.

Ta 60’larda başlayan Köşk Yarışı, 1973’te iyice tıkandı.

Faruk Gürler’in emr-i vakisi, Meclis’te tepki görünce, halim-selim bir zat’ta karar kılındı:

Fahri Korutürk.

Fahri Paşa, Divan Pastanesi’nde sütlü kahvesini güzel güzel içerken, kendisine acele Ankara’ya dönmesi bildirildi.

Gidiş o gidiş.

*

7 yıl sonra...

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Akılda kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ocak 2022
Anlaşılıyor ki...

Bundan böyle Kılıçdaroğlu’nun her çıkacağı televizyon yayını, cevap hakkı nedeniyle bol bol kesintiye uğrayacak.

Amaç, bulunacağı iddiaları, anında ve yerinde çürütmek.

Çürütürken de onu yalancılıkla itham etmek.

***

Ne fena şey.

İnsanın bir kere adı çıktı mı, hiçbir sözüne güven kalmıyor.

Kılıçdaroğlu buna müstehak biri değil.

Ama nasıl oldu da böyle bir izlenim bıraktı, anlayamıyorum...

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Ya kaybederlerse...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Ocak 2022
Millet İttifakı, seçimi kazanacağına dair o kadar kesin konuşuyor ki tıpkı kazanmış gibi.

Bu bir taktik olsa bile...

- Ya kazanamazlarsa?

*

Efendim, kazanamazlarsa, küçük ortaklara bir şey olmaz ama bu defa Ana Muhalefet toz olur gider. İsmet Paşa bile kalkıp gelse onu kurtaramaz.

*

Ne güzel anlatıyorlar:

İlk 6 ayda, ilk 1 yılda, ilk 2 yılda neler yapacaklarını, tatlı tatlı sayıyorlar.

Esasen

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Pazar notları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Ocak 2022
Sarıgül’ün kurmaylarından birini dinledim Beyaz Tv’nin Uyan Türkiye’m programında.

Ne güzel şeyler anlatıyordu.

Ebubekir Elmalı...

Hukukçuydu galiba.

Neler var Türkiye’de?

***

Mesela.... Ömer Avşar.

Televizyon oturumlarından tanıdığımız bir hukukçu da o.

Dopdolu bir adam.

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Bunu unutmayın

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ocak 2022
Dünkü yazıda demiştim ya:

- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.

Sakın ha.

Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.

Mesela neleri?

***

Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.

Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.

***

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Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ocak 2022
Birikmiş notlarım var.

Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.

***

Önce adaylık meselesi.

Bu konu, kabak tadı verdiyse de

meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:

***

Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...

Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.

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Dil yâresi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Ocak 2022
Ta 70’li 80’li yıllardan beri çektiğimiz, sadece şiddet mi? Sadece terör mü?

Ne kadar namertlik varsa hepsini gördük.

Namertlikten öte şimdi kalleşlik devri.

*

Terör şöyle veya böyle bir gün biter.

Nitekim son çırpınışlar.

Ama bünyemize yerleşen kalleşlik ve nefret virüsü, terörden beter.

Nitekim kadına şiddet, erkekliğin artık sonudur.

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Seçmen profili

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ocak 2022
ANAP ve DYP yok oldu ama seçmeni ne oldu?

Belli ki AK Parti’ye gitti.

20 yıldır bunca oy, gökten zembille inmiyor ya...

***

CHP, o havuzdan bir kepçe bile oy almadığı için yüzde 20’li rakamlara takılıp kalıyor.

****

Peki, Karaoğlan Efsanesi, nasıl efsane olduydu? Ecevit, en büyük rakibinden, önemli miktarda oy alabildiği için yüzde 42’yi bulduydu...

Sonra?..

Sonrası şu: Seçmen pişman oldu, bir daha oy vermedi.

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