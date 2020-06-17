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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Rağmen...

17 Haziran 2020

Bu kadar sorumsuz davranıp korona mücadelesini sulandırırsak, devlet, elbette ki yeni yaptırımlar getirir.

Zaten hâlâ neyi bekliyor bilmiyorum. Bizim şımarıkların anlayacağı dil ancak odur.

*

Buna rağmen, şu ülkelerin hepsinden iyi durumdayız:

ABD, İngiltere, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İran, Meksika, Kanada, İsveç, Peru, Hindistan...

Hangi ölçüyü alırsanız alın, hepsinden iyiyiz.

Bu, övünülecek bir tablodur ama şımarılacak bir tablo değildir.

*

Neyse ki...

Rakamları sakladığımıza dair çıkarılan dedikodular

iflas etmiştir.

Günlük vaka sayısını 780’ken nasıl ilan ettiysek, 1467, 1592 olunca da aynen ilan ettik.

Vefat sayısı zaten saklanamaz.

Hal böyleyken, kuralları çiğneyenlere tek laf etmeyip de rakamlar saklanıyor diye söylenmek, hiçbir bilgiye dayanmadığına göre,

nasıl bir ruh halidir?

Siyaset

Ana muhalefet lideri, yeni bir yol bulmuş. Ne güzel... “Kavga istemiyoruz” diye lafa başlıyor, ardından da kavgada bile söylenmeyecek lafları sıralıyor...

Vurduğu yerde ne şeref kalıyor ne de namus.

Gerçi 80 model bir taktiktir ama kabul etmeliyiz ki, çok güzel kullanıyor.

Herkese yakışmaz.

Ona yakışıyor.

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